潔面｜想養膚要先學潔面 5款控油美白祛痘好物 助穩定夏日膚況

炎夏到來，有沒有發覺搽極保濕、美白精華，每早醒來皮膚依然又暗又乾，外出後亦很快油光滿面，毛孔甚至變得粗大，連補妝都遮不了？問題重點並不在護膚上，而是第一步「潔面」得不夠透徹，大量油脂、角質、化妝品積聚毛孔內，不但令護膚品難吸收，更會造成毛孔堵塞，引發更多肌膚問題！想要夏日養出亮麗清爽肌膚，關鍵是潔面，以下推薦5款人氣潔面好物，由內到外做到控油、美白、祛痘，夏日「危」機自然拜拜！



夏日精緻養膚第一步 潔面同時保濕、美白、去角質

1. Curel - 深層控油保濕泡沫潔面乳 150ml

Curel - 深層控油保濕泡沫潔面乳 150ml

天氣酷熱，皮脂分泌變得非常旺盛，一不留意控油管理，隨時變成「反光板」！而大多人使用水溶性的卸妝潔面產品時，過水後油溶性的雜質其實依然會殘留，繼而堵塞毛孔，亦會造成痘痘爆發。這支潔面乳蘊含「溶解油脂成分」，能深入毛孔徹底潔淨污垢、過剩油脂、殘餘化妝品，防止油光滿面及黑頭粉刺；同時更含天然保濕元素「細胞間脂質Ceramide」，確保潔面後肌膚不會繃繃緊，保持水潤細滑，打造夏日零油光無難度！

Curel - 深層控油保濕泡沫潔面乳 150ml（原價：$193）

優惠價：$75（最多可使用3,700積分，抵消 $37現金）

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2. FANCL - 抗氧化去角質護理潔面乳 90g

FANCL - 抗氧化去角質護理潔面乳 90g

夏日漸漸發覺搽極護膚品都不太吸收，更會造成毛孔堵塞、皮膚粗糙老化問題，化妝亦卡粉不斷。去角質是關鍵，角質堆積猶如把肌膚的一扇扇「窗」給封死，只有清除才能重新享受新鮮空氣！以漢方植物精華及專業祛痘護膚配方，深入潔淨毛孔，令痘痘不易滋生；更加入獨特成分瓊脂，在潔面時浮起導致角栓形成的毛孔污垢，用後肌膚潔淨清爽。

FANCL - 抗氧化去角質護理潔面乳 90g（原價：$280）

優惠價：$88（最多可使用4,400積分，抵消 $44現金）

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3. 舒特膚 Cetaphil - 溫和舒敏潔面泡沫 236ml

舒特膚 Cetaphil - 溫和舒敏潔面泡沫 236ml

別以為冬天乾燥的天氣才是皮膚敏感、濕疹人士的「元兇」之一，其實夏天的潮濕悶熱同樣會令敏感、濕疹加劇，甚至出現搔癢難耐、紅腫、粗糙等問題，令人困擾！要治標同時治本，修復肌膚屏障是首要任務，舒特膚的潔面泡沫含甘油、維他命B5和維他命E三大強效保濕滋養成份，能有效潔面同時滋潤修補肌膚，帶走毛孔深層的污垢，潔面後亦不會出現乾燥繃緊及敏感刺痛等不適，絕對是敏感濕疹肌的護膚救星！

舒特膚 Cetaphil - 溫和舒敏潔面泡沫 236ml（原價：$278）

優惠價：$106（最多可使用5,300積分，抵消 $53現金）

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4. Kiehl's - 特效保濕潔面啫喱 150ml

Kiehl's - 特效保濕潔面啫喱 150ml

夏季比冬季更要保濕！室內外的溫差甚大，容易削弱皮脂膜的保護力，大大影響肌膚鎖水力，長期在冷氣房更會抽乾肌膚水分，變得暗啞及容易出現細紋，因此保濕是重要課題。蘊含多種滋養成分，能溫和洗走污垢，亦為肌膚注入滿滿水分滋養，令肌膚重拾光澤而不泛油，清爽平衡。同時更蘊含杏籽油，當中豐富維他命E有助鞏固肌膚屏障，長遠有助抵禦日曬，令搽防曬效果加倍，鍾意幾時同陽光玩遊戲都無問題！

Kiehl's - 特效保濕潔面啫喱 150ml（原價：$308）

優惠價：$136（最多可使用4,700積分，抵消 $47現金）

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5. Fresh - 大豆卸妝潔面乳150ml

Fresh - 大豆卸妝潔面乳150ml

每日忙碌回家後，有時候真的沒心機去好好清潔，一不留神殘餘化妝品便會積聚在毛孔內，造成暗瘡粉刺「大爆發」，而這款潔面啫喱便是一眾日忙夜忙的懶人恩物！一支可卸妝及深層清潔，當中的玫瑰水及青瓜萃取，能有效快速鎮靜舒緩肌膚 ，免受高溫、紫外線的損害；琉璃苣籽油則能高效滋潤肌膚，保持肌膚光亮水嫩，實證在潔面後肌膚水分大增10%，集清潔、保潔及鎮靜於一身，是今夏必入手的護膚好物！

Fresh - 大豆卸妝潔面乳150ml（原價：$320）

優惠價：$175（最多可使用8,700積分，抵消 $87現金）

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