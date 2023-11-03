限時網購優惠｜超強保濕修復好物 CeraVe低至27折 拯救乾燥危肌

踏入秋冬換季之間，氣溫變得涼快同時皮膚泛紅、乾燥、細紋的問題亦開始加劇，肌膚老化漸漸加快。想逆轉秋冬「危肌」？必先要打好底！來自美國的人氣護膚品牌CeraVe，不但受網民大推為屋企必備的保濕修護神器，其效果更媲美醫美級且溫和長效，絕對是秋冬拯救乾肌、敏感肌的好物。現時《01網購》更推出限時優惠，多款皇牌產品最平低至27折可入手，把握機會啦！



告別秋冬乾燥危肌 5大CeraVe保濕修復好物

1. CeraVe - 水楊酸去角質潔膚露 237ml

CeraVe - 水楊酸去角質潔膚露 237ml

很多人以為只有春夏才需要去角質，事實上秋冬肌膚水分變少，角質層還是會有的，要定期去除表面多餘角質，才能確保保濕護膚品能吸引得好！含水楊酸能高效去除老廢角，同時透明質酸能維持肌膚保水度，迅速修護乾燥肌膚，保持肌膚平滑、柔嫩。

CeraVe - 水楊酸去角質潔膚露 237ml (原價：$298)

限時優惠價：$127（最多可用4,400積分，抵消 44 現金）

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2. CeraVe - 長效滋潤修復霜 454g

CeraVe - 長效滋潤修復霜 454g

秋冬想要長效且舒適的滋潤？CeraVe的這件好物便是你家中必備的「萬用」修復霜。透明質酸能長效鎖水，且清爽不黏膩。而親膚保濕因子更為肌膚屏障帶來即時修復，紓緩皮膚不適，保持水潤亮澤，就連濕疹、痕癢或敏感性皮膚都啱用！

長效滋潤修復霜 454g (原價：$300)

限時優惠價：$159（最多可用5,500積分，抵消 55 現金）

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3. CeraVe - 夜間再生修護肌膚晚霜 48g

CeraVe - 夜間再生修護肌膚晚霜 48g

要對抗乾燥敏感肌，日間保濕；晚間修復同樣重要！經皮膚科醫生開發及推薦，PEPTIDE COMPLEX成份能大大減少細紋和皺紋的出現，重現皮膚彈性。而其保濕及肌膚再生成分神經酰胺，溫和不刺激，能有助保濕及天然屏障修復，喚醒疲倦的皮膚。

CeraVe - 夜間再生修護肌膚晚霜 48g (原價：$622)

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4. CeraVe - 抗衰老視黃醇精華素 30ml

CeraVe - 抗衰老視黃醇精華素 30ml

日忙夜忙疏於護膚，再遇上轉季，老化跡象便加快浮現。要有效抗老化，這支皮膚科醫生推薦的精華素便是不二之選！含視黃醇有助明顯改善老化跡象（皮膚質地），當中的保濕因子及神經酰胺更能保濕、修復同時鎮靜肌膚，質地輕盈溫和，肌膚將時都咁容光煥發！

CeraVe - 抗衰老視黃醇精華素 30ml (原價：$468)

限時優惠價：$228（最多可用7,900積分，抵消 79 現金）

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5. CeraVe - 抗皺眼霜 14.2g

CeraVe - 抗皺眼霜 14.2g

若說秋冬保濕是女生年度重要事，那麼眼部護理更是「首要任務」！含咖啡因重點淡化黑眼圈及浮腫，再以肽為女生減少最關注的細紋和魚尾紋出現。只要早晚長效使用，能做到眼周深層滋潤、撫平、緊緻和提亮，眼神幾時都咁水嫩bing bing！

CeraVe - 抗皺眼霜 14.2g (原價：$513)

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