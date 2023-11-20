01女生聖誕倒數月曆禮品 Suu Balm®速效舒敏套裝、Ozen生活館茶包

01女生踏入7周年，數年來致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括MZ SKIN光療金色美容儀、酒店Staycation套票、聖誕自助餐、修身堂營養師修身諮詢、 Rejuve R.美容儀、Suu Balm® 速效舒緩修護套裝等等。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

01女生聖誕倒數月曆禮品1. Suu Balm® 速效舒敏修護套裝

總值HK$2060

終極的2步SUU BALM 濕疹入門套裝，快速輕鬆地緩解濕疹痕癢！該套裝由 2 款最暢銷的身體護理產品組成，旨在為乾燥、痕癢、敏感和易發濕疹的皮膚提供迅速舒緩效果。Suu Balm 沐浴露 100% 不含皂鹼，含有清涼薄荷醇，可舒緩敏感肌膚。 沐浴後搭配速效舒敏保濕乳，可緩解瘙癢並滋潤肌膚！

01女生聖誕倒數月曆禮品2. Ozen生活館茶包

總值HK$1080

Ozen生活館送出三款茶包，包括祛濕紅豆芡實薏米茶、黃金玄米茶包 以及 陳皮薑米茶。

Ozen生活館 祛濕紅豆芡實薏米茶

Dampness Dispelling Beauty Tea

性味：甘丶平

功效：補血、去水腫、補脾益氣、美白嫩膚、利尿、清熱排毒、降血脂、潤腸通便

成分：紅豆丶芡實丶薏米丶苦蕎麥丶大麥丶橘皮丶栀子丶茯苓 * 使用低溫烘焙制作技術。

數量：10包

重量：約6g/包

保存期限：36個月

食用建議：泡茶

儲存建議： 請存於陰涼乾燥處，避免陽光直射。

Ozen生活館 黃金玄米茶包

成分：玄米茶丶綠茶

功效：玄米就是糙米，富含纖維、利於腸胃丶暖胃；能夠促進血液循環，增強腸道蠕動，潤腸通便；綠茶因為含豐富的單寧，具有抗氧化、抗菌的作用；含豐富氨基酸和維生素有美顏瘦身的功效。

數量：10包

重量：約6g/包

保存期限：36個月

食用建議：泡茶

儲存建議： 請存於陰涼乾燥處，避免陽光直射。

Ozen生活館 陳皮薑米茶

成分：陳皮、小黃薑、糙米

功效：化痰止咳

數量：10包/袋

重量：約10g/包

保存期限：36個月

儲存建議： 請存於陰涼乾燥處，避免陽光直射。

沖泡建議：

放入1個茶包於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。

冷泡沖泡方法：

用200ml熱水倒入水杯/水壺，放入1個茶包，泡10分鐘之後，加入500ml冰粒待冰粒溶化便可。(可按個人口味及飲用人數調校茶包分量)

【01女生送禮】Suu Balm® 速效舒敏修護套裝、Ozen 生活館三款熱賣茶包

禮品：Suu Balm® 速效舒敏修護套裝（2套）、Ozen 生活館茶包（2盒，款式隨機）

名額：10個

活動日期：11月20日至11月27日

公佈日期：11月28日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。