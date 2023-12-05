01女生聖誕倒數月曆禮品：75分鐘北海道富良野療癒薰衣草水療

都市女生平日工作繁忙，週末假日想去鬆一鬆，約同閨蜜摯愛做個水療按摩也是個不錯的選擇！今個聖誕季節，各位《01女生》讀者有機會羸取水療按摩美體館SOOCO送出的75分鐘北海道富良野療癒薰衣草水療，讓大家放鬆身心！



SOOCO成立於2022年，在尖沙咀共設2間女生專屬分店，兩所分店分別為2,000呎園景及 3,000呎無邊際維港海景日式Spa旗艦店。SOOCO除了有極罕見的「日本6星級專業水療按摩池」、獲大阪認證「溫熱酵素木浴池」、 榮獲RED DOT紅點設計大獎的「意大利超聲波纖體浸浴」以及各種人氣纖體美容儀外，更特設雙人SPA房及雙人大圓形按摩池，可以滿足和閨蜜一起嘆SPA，按摩、瘦身、面部療程不同需求。

北海道富良野療癒薰衣草水療 化解疲憊身心

SOOCO將為《01女生》送出皇牌水療「北海道富良野療癒薰衣草水療 」的免費體驗！薰衣草以鎮定、療癒聞名，被譽為「香草女王」，SOOCO將薰衣草融入SPA水療中，不但可以清潔肌膚、淨化毛孔，同時滋潤全身肌膚、進行保濕，更可以安撫肌膚、減緩敏感，而且薰衣草的甜美香氣更有緩和情緒、放鬆身心的效用，令女士們由頭到腳、從內到外都得到充分滋養！

了解更多：SOOCO InstagramSOOCO Facebook

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是次禮品「北海道富良野療癒薰衣草水療 」有助提升睡眠質素，改善神經焦慮，並可化解疲憊身心。療程共有75分鐘，包括薰衣草馥郁香氣浸浴 30分鐘、薰衣草酣睡舒壓人手按摩 45分鐘及期間限定紫愛浪漫甜點一份。

【01女生送禮】北海道富良野療癒薰衣草水療 - 75mins

禮品： 《北海道富良野療癒薰衣草水療 - 75mins》療程包括：薰衣草馥郁香氣浸浴 30mins、薰衣草酣睡舒壓人手按摩 45mins及期間限定紫愛浪漫甜點一份

詳情：按此

名額：20個

活動日期：12月5日至12月11日

公佈日期：12月12日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。