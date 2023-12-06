聖誕前急救｜睡眠不足捱夜雙眼疲倦無神？2招淡化眼周皺紋黑眼圈

每個女生都希望擁有迷人電眼，不過眼周肌膚非常細緻脆弱，一旦保養不善，細紋、眼袋、黑眼圈等問題就會接踵而來。年齡增長固然有影響，但長時間盯著手機電腦螢幕、捱夜、睡眠不足看起來更會「殘上加殘」。塗眼霜不吸收，茶包熱敷偏方效果又不太顯著。隨著醫美技術越來越成熟，其實做機就即時改善上述難搞的眼部困擾。想找回明亮有神的雙眸，在聖誕派對中發放魅力，不妨一試2招急救方法。



眼周肌膚非常細緻脆弱，一旦保養不善，細紋、眼袋、黑眼圈等問題就會接踵而來。（圖片：Shutterstock）

凍齡神器Thermage® FLX 一次KO細紋、改善鬆弛下垂

單靠平時塗抹護膚品，最多只可以延緩老化速度，未必達到逆轉肌齡的效果。想真正看得到改變，修身堂的Thermage® FLX眼部緊緻療程絕對是首選。

Thermage® FLX是目前唯一獲得美國FDA認證的非入侵性式療程，採用擁有73項以上專利的嶄新單極射頻技術，可謂信心之選；而且3D環迴緊膚及AccuREP® 技術，能安全地控制每一吋肌膚所接收的能量。加上環迴震動及冷卻技術，令療程舒適度大増。獨特探頭設計能貼近眼周位置，加熱深層肌膚，高效刺激膠原蛋白增生，不但改善到眼皮鬆弛，更有顯著去皺、除眼袋效果，且持久度佳。

基本上，一次療程已能達到全年緊緻，不用開刀亦無創傷性。而且修身堂堅持只用原廠正貨，保證療程發數打足450發，令雙眼即時回復年輕光彩，堪稱凍齡神器！

獨特探頭設計能貼近眼周位置，加熱深層肌膚，高效刺激膠原蛋白增生，KO細紋、改善鬆弛下垂。（圖片：Thermage）

膠原重生Ultra 360 擊退頑固眼袋、黑眼圏

想即時提升輪廓、緊緻亮眼，還可選擇Exilis Ultra 360，完成療程簡直秒變零死角美女。 透過首創的「超．頻」技術，以全球唯一FDA認證超聲波配合RF單極射頻交融輸出，深入5mm真皮層重建肌底，同時激活大量膠原蛋白及彈力蛋白增生。不但有助拉緊鬆弛肌膚、撫平眼紋，而且可加強眼皮下組織承托力，減少脂肪向外突出，阻截眼袋形成。

專利360環迴探頭，能精準貼合眼周，讓熱能立體滲透加速循環，對改善眼部浮腫相當有用。而且療程後肌膚密度會顯著增加以遮蓋血管，有效淡化黑眼圈。加上Exilis Ultra 360屬於非入侵性，無創亦無恢復期；一次即可解決4大眼周問題，重塑閃亮明眸。

【01女生送禮】Thermage®FLX + BTL Ultra 360 眼部療程

禮品：Thermage®FLX 眼部療程 (價值HK$8500)

名額：1個

禮品： BTL Ultra 360 眼部療程 (價值HK$1800)

名額：3個

活動日期：12月6日至12月12日

公佈日期：12月13日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram／01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到名額1個！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。