01女生聖誕倒數月曆NET-A-PORTER臻享禮盒　附15款熱門彩妝護膚品

01女生踏入7周年，數年來致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括酒店Staycation套票、聖誕自助餐、修身堂營養師修身諮詢、 Rejuve R.美容儀、Suu Balm® 速效舒緩修護套裝等等。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

NET-A-PORTER 官網推出限時5折

NET-A-PORTER 官網推出限時5折推廣，逾萬件產品進行特惠促銷，由時尚服飾、包袋、鞋履、珠寶、配飾、美容、家居等貨品應有盡有。優惠包括低至5折護膚、美容套裝、服飾等等，各位小資女一於靚住過聖誕、跨年！NET-A-PORTER官網優惠👉🏻 NET-A-PORTER

為慶祝聖誕月，NET-A-PORTER送出豐富禮物予各位《01女生》讀者：

01女生聖誕倒數月曆禮品：NET-A-PORTER臻享禮盒

NET-A-PORTER 優選護膚精品和熱門彩妝必備，打造出這一節慶臻享禮盒，助你在節日季節綻放迷人光彩。盒中每款產品都是本站專家組精選，包括正裝和迷你裝在內的 15 款奢華精品，珠寶、配飾、家居品一應俱全。燈籠造型的包裝盒被 LED 燈點亮，節後也能在漫長冬夜帶給你溫暖光亮。

15款產品包括：

1. RéVive 泡沫滋潤潔面乳 Revive Skincare Foaming Cleanser，125ml/ 4.2fl.oz.

RéVive的泡沫滋潤潔面乳含有維他命 E，可溫柔、有效地去除美妝殘留和雜質，同時滋潤皮膚。

2. Anissa Kermiche “Popotin” 蠟燭 Anissa Kermiche Popotin Candle，100g/ 3.38oz.

作為品牌的旗艦產品，Anissa Kermiche 這款“Popotin” 蠟燭盛于富有雕塑美感和俏皮怪趣的燭杯中，燃盡後的空杯還能插花三兩枝，以裝點居室。

3. Dr Barbara Sturm 夜用精華 Dr Barbara Sturm Night Serum，30ml/ 1.01fl.oz.

作為NET-A-PORTER美妝團隊的心水好物之一，Barbara Sturm 這款夜用精華含有獨家複合植物成分，有助於刺激膠原蛋白生成．

4.Augustinus Bader 豐盈賦能生機精華霜 Augustinus Bader The Rich Cream，15ml/ 0.5fl.oz.

Augustinus Bader 追隨者中名流眾多，旗下產品主打高效抗衰配方，例如這款豐盈賦能生機精華霜

5.UBEAUTY 煥顏複合精華液 UBEAUTY Resurfacing Compound，15ml/ 0.5fl.oz.

U BEAUTY 這款煥顏複合精華液含有包含視黃醇在內的各種維他命和酸，可補水、提亮、緊致皮膚

6.MZ Skin 煥活抗氧化面部精油 MZ Skin Reviving Antioxidant Facial Oil，15ml/ 0.5fl.oz.

MZ Skin 這款煥活抗氧化面部精油內含多種營養物質，可提亮膚色，賦予肌膚迷人光澤

7.Sarah Chapman 晚安面部護理油 Sarah Chapman Overnight Facial，15ml/ 0.5fl.oz.

Sarah Chapman 暢銷的晚安面部護理油搭載品牌的 “Skinesis” 護理科技，有助於提拉緊致皮膚，讓你睡一覺就能擁有美容專家悉心呵護下的年輕態美肌

8.Charlotte Tilbury 色彩密碼奢華眼影盤（色號：The Golden Goddess） Charlotte Tilbury Eyeshadow Palette ‑ The Golden Goddess: 5.2g/ 0.18oz

Charlotte Tilbury 的產品今年一直是NET-A-PORTER買手的心頭好，其色號為 “The Golden Goddess” 的眼影盤更是輕鬆成為熱門榜單上的焦點

9.Westman Atelier 絨唇軟語唇膏盤（色號：Les Nudes） Westman Atelier Lip Suede ‑ Les Nudes,4.8g/ 0.16oz.

Westman Atelier 這款絨唇軟語唇膏盤含由淺至深的五種裸粉色調，方便你根據需要調和疊塗

10.Pat McGrath 迷情霧面唇膏（色號：ELson） Pat McGrath Mattetrance Lipstick ‑ Elson，4g/ 0.14oz.

Pat McGrath 這款 “Elson” 色號的迷情霧面唇膏呈啞光的冷調紅色

11. 111Skin 緊緻密集安瓶 111Skin Firming Concentrate Ampoules，3 x 2ml/ 0.06fl.oz.

這套緊緻密集安瓶含三日用量，能勻淨膚色，令面容更為柔亮軟彈

12. Mateo 純素皮革首飾盒 Mateo Vegan Leather Jewelry Case

Mateo 這款小盒能穩妥收納你的心愛首飾，堪稱旅途良伴

13.JIA JIA 水晶手鏈（兩條裝） JIA JIA Set of Two Crystal Bracelets

JIA JIA 精選尤具天然之美又寓意美好的水晶，帶來這兩條亮彩串珠手鏈

14. LIÉ STUDIOS 銀色耳釘 LIÉ STUDIOS Silver Earrings

丹麥品牌 LIÉ STUDIOS 尤擅打造線條簡約的摩登首飾，這款銀色耳釘便頗具雋永的雕塑美感

15. Arch4 羊絨手套 Arch4 Cashmere Gloves

Arch4 可謂羊絨行家，這款手套便是以此奢華面料製成，呈優雅百搭的灰色

【01女生加碼送禮】NET-A-PORTER臻享禮盒

禮品： NET-A-PORTER臻享禮盒

名額：2個

活動日期：12月11日至12月17日

公佈日期：12月18日

參加方法：

1) 前往01女生Instagram/01女生Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加抽獎活動，也只會計算為一次抽獎機會。

3. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

4. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

5. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

6. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

7. 是次活動適用於香港。

8. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

9. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

10. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。