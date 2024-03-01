3月網購優惠｜明星級綠茶補水力 韓國人氣innisfree護膚品低至3折

轉季天氣溫差大，肌膚狀態變得極不穩定，隨時出現乾燥、泛紅及頻頻出油的情況，要有效紓緩同時保持水油平衡，保濕是關鍵！來自韓國的人氣護膚品牌innisfree，一直深受眾多藝人、小資女、學生們歡迎，當中明星級的綠茶系列帶來極細緻且強大的補水力，現時「01網購」全線綠茶系列做緊限時優惠，還有其他熱賣系列包括：濟州島火山泥系列、紅茶逆時系列等，折扣更低至3折，切勿錯過啦！逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券。



高效保濕潔淨抗老 innisfree皇牌熱賣護膚好物

1. innisfree - 濟州島火山泥黏土面膜 100ml

innisfree - 濟州島火山泥黏土面膜 100ml

被眾多網民譽為「毛孔吸塵機」的皇牌黏土面膜，內含濟州島火山泥及果酸（AHA），具極強油脂吸力，質地易推，上面時冰涼感能帶來鎮靜效果，同時有效為毛孔進行深層潔淨，回復潔淨緊緻，非常適合角質厚、偏油肌及黑頭多的女生們使用，打造水嫩細滑肌。建議沖洗前可輕輕按摩，去角質及深層清潔效果更佳！

innisfree - 濟州島火山泥黏土面膜 100ml (原價：$195)

限時優惠價：$72（最多可使用1,400積分，抵消 $14 現金）

2. innisfree - 綠茶透明質酸保濕爽膚水 170ml

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要保持肌膚柔滑水嫩，早晚洗面後的保濕尤其重要！人氣產品之一的綠茶透明質酸保濕爽膚水，以明星級皇牌綠茶™精華揉合5種強效補水的透明質酸，打造高效持久的深層保濕，同時軟化角質，一抹秒吸收，由內而外補充肌膚水份，上妝「卡粉」不再！

innisfree - 綠茶透明質酸保濕爽膚水 170ml (原價：$298)

限時優惠價：$88（最多可使用1,700積分，抵消 $17 現金）

3. innisfree - 濟州王櫻透嫩素顏霜 50ml

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素顏都能時刻散發出粉嫩好氣息？深受OL們歡迎的濟州王櫻透嫩素顏霜，含特製提亮配方，有效為女生們長期熬夜累積的暗沉泛黃肌重整粉嫩光澤，同時注入水潤活力感，塑造明亮自然的裸肌光澤感，從此同粉底講拜拜！

innisfree - 濟州王櫻透嫩素顏霜 50ml (原價：$230)

限時優惠價：$139（最多可使用2,700積分，抵消 $27 現金）

4. innisfree - 綠茶籽透明質酸注水精華 80ml

innisfree - 綠茶籽透明質酸注水精華 80ml

綠茶籽精華有多好用？就連人氣韓團IVE成員張元英都大推就知有多好用！針對 「肌底乾燥」問題，以皇牌綠茶籽透明質酸注水精華根源由肌底解決乾燥缺水、皮膚敏感、脫皮等情況，質地清爽，24小時持久水潤，同時平衡肌膚微生態，有效舒緩退紅，帶來極緻的補水養膚體驗。

innisfree - 綠茶籽透明質酸注水精華 80ml (原價：$210)

限時優惠價：$144（最多可使用2,800積分，抵消 $28 現金）

5. innisfree - 紅茶逆時活膚修復精華 50ml

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含專研Reset concentrateTM酵活成分，高效刺激膠原自生，大大柔化紋理，提升肌膚彈潤度，非常適合熬夜、作息不規律及熟齡的肌膚，每晚一抹密集修護，提亮同時強韌屏障，提升肌膚抗禦力，逆轉肌齡一支做到，現時更低至半價$250便可入手，多功效性比價極高，立即入手啦！

innisfree - 紅茶逆時活膚修復精華 50ml (原價：$515)

限時優惠價：$238（最多可使用4,700積分，抵消$47 現金）

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