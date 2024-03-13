家用美容儀推薦｜日本人氣JUJY美容儀低至48折 再送注氧水光機

在家美容已成為護膚新趨勢，不但能簡單快速享受Home Facial，更能根源改善肌膚問題，全方位打造無暇女神肌。來自日本的人氣家用美容儀品牌JUJY深受各地美容達人歡迎，推出多款針對面部、身體的熱賣產品，效果媲美美容院療程！以下推介5款JUJY家用美容儀，不但用後超有感，更適逢三八女神月，推出低至48折女神優惠價，再送潔面機或注氧水光機，切勿錯過呀！



打造無暇女神肌 日本熱賣JUJY家用美容儀

1. 日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro

日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro

被眾多網民譽為「抗老黑科技」的極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro，是人氣24K煥顏緊緻射頻機的提升版，以升級的3MHz射頻深入真皮層，激發膠原蛋白新生，高效提拉緊緻、淡紋祛皺，肌膚即時飽滿有彈性，抗老效果更佳！同時一機含復合RF射頻、EMS微電流、LED紅藍光及300萬次/秒超聲波導入等多重功能，是抗老新手不二之選！

日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀 Pro (原價：$1,099)

限時優惠價：$799（最多可使用13,900積分，抵消 $139 現金）

2. 日本JUJY藍寶石冰點無痛脫毛機

日本JUJY藍寶石冰點無痛脫毛機

即將踏入女生脫毛的「黃金期」，唔想去美容院接受昂貴的療程？現在在家亦能輕鬆脫毛！主打全程冰點脫毛，並帶有冷敷效果，以99.99W次發光次數無痛感輕鬆脫毛，不用擔心肌膚敏感泛紅問題。附有不同大小打光頭，彈性轉換全身可脫，更能精準溫和地針對小面積脫毛，最快2週顯效不留黑點，這個春夏自然白滑無憂！

日本JUJY藍寶石冰點無痛脫毛機 (原價：$1,899)

限時優惠價：$899（最多可使用17,900積分，抵消 $179 現金）

3. 日本JUJY全效多極射頻美眼儀PRO 隨機送官配凝膠｜眼貼｜按摩滾輪

日本JUJY全效多極射頻美眼儀PRO 隨機送官配凝膠｜眼貼｜按摩滾輪

眼周皮薄脆嫩，容易出現黑眼圈、細紋及淚溝，而且不容易逆轉，單靠眼霜久久未能見效。採用獨特上眼皮EMS及MRF下眼周模式，貼合眼部需求雙效齊下，比起市面大部分美眼儀未能用在上眼皮位置，效能更多元更有效，1MHz能量直達眼周肌膚深層緊緻、提拉、修復，再配合貼心附送的按摩滾輪，真正做到全方位精準美眼！

日本JUJY全效多極射頻美眼儀PRO 隨機送官配凝膠｜眼貼｜按摩滾輪 (原價：$799)

限時優惠價：$389（最多可使用7,700積分，抵消 $77 現金）

4. JUJY 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀 送日本JUJY潔面儀 / 注氧水光機

JUJY 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀 送日本JUJY潔面儀 / 注氧水光機

日本JUJY隆重推出港澳首款的雙波頭牛奶光PRO，以港澳首創技術DPL黑金光加NIR牛奶光，一秒10發，輕鬆袪斑去印、刺激美白骨膠原再生，一機適用於全身，再現光嫩白滑肌，難怪「凍齡女神」李施嬅亦十分推介。現時入手更即送JUJY潔面儀(價值：$369) / 注氧水光機(價值：$559)及JUJY面膜兩盒(隨機) ，性價比絕對極高。

JUJY 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀 送日本JUJY潔面儀 / 注氧水光機

(原價：$2,999)

限時優惠價：$1,899（最多可使用37,900積分，抵消 $379 現金）

5. 日本 JUJY 逆齡煥膚美光機 PRO

日本 JUJY 逆齡煥膚美光機 PRO

相信提到JUJY的逆齡煥膚美光機無人不認識，更有多位網民分享力證其抗老修復神奇功效。擁有修護、亮膚、淨痘3大模式，以6重美膚光能高效滲透肌膚表至底層，達至修復衰老膚質、淡斑袪痘、收毛孔、去黑提亮及緊緻等多種功能，每日在家輕鬆10分鐘，28天後便可看到明顯改善，光澤感、彈性返哂嚟，而且只需大約$1,000左右便可每天全面美顏養膚，非常適合平日忙碌又貪靚的小資女生們入手呀。

日本 JUJY 逆齡煥膚美光機 PRO (原價：$1,399)

限時優惠價：$1,199（最多可使用23,900積分，抵消 $239 現金）

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