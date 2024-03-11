婚禮造型｜化妝師教3重點找出命定新娘妝！扁平五官、薄唇選這些

【新娘妝/新娘化妝】新娘妝雖然主打簡單乾淨妝感，以修飾面形輪廓，突顯新娘子的五官優點為主，不過化妝風格千變萬化，準新娘應該怎樣選擇？而成功心水新娘妝後，又如何知道是否適合自己呢？《01女生》邀請到化妝師On Yi為大家拆解揀選新娘妝的迷思，自認有「選擇困難症」的你必睇！



3部分決定整體妝感

近年美妝界流行裸妝、淡妝，On Yi 亦指出絕大多數的香港新娘，都會偏向喜歡自然淡雅、柔和、整潔的妝容。既可保留自身輪廓優點、個人風格同時，又可散發出著上婚紗的仙氣氣質。

在化妝師的角度而言，一般會將整個妝容重點分為三部份，分別為眼妝和眉妝、胭脂和五官輪廓及唇妝部份。因為當人正視地觀察一個時，最先是看到眼睛、嘴巴、面部，所以這三大部份絕對可影響一個人的觀感。因此，建議大家在試妝時，多留意並感受，有需要可向化妝師溝通並了解更多。

揀選新娘妝重點｜1. 眼妝和眉妝

眼睛及眼眉是臉部上半部的重點，要做到「眉清目秀」妝感，眼影可選淺色調，輕微地加強雙眼輪廓。有需要的話，化妝師更會為你畫上卧蠶，放大眼睛之餘，亦可令雙眼更有神。

另外，如你覺得自己眼睛天生較大較精緻，就可選擇以眼妝為重點，呈現細緻妝感。不過，要記得唇膏、胭脂方面，就不要用濃烈、深色顏色，容易給人老氣橫秋感覺。

揀選新娘妝重點｜2. 胭脂和五官輪廓

普遍香港女生的五官輪廓都是比較扁平，如果想加強立體輪廓，可嘗試輕輕歐美泰式妝，而胭脂選色就可選貼近自己膚色，著重畫在顴骨下、蘋果肌。如果你的五官較有肉感，又喜歡追求輕透感，就可嘗試日系妝容，以淡淡的胭脂呈現出好氣息。

選新娘妝重點｜3. 唇妝部份

新娘妝其實都會以柔和自然為主，因此建議大家選擇粉嫩色、杏桃色，再配合較明顯的睫毛、眉妝 ，整體感覺就更溫柔。而如果你的嘴唇比較薄，就可以嘗試嘟嘟唇，加強立體感。而豐盈的嘴唇，就可以避免揀選深色唇妝，反而做好唇部護理，令唇妝更貼服。