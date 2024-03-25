藝術三月｜藝術周精華遊：Art Basel、Art Central外編輯五大推介

【藝術三月/藝術周/展覽】來到三月最後一個禮拜，藝術周正式開鑼，Art Basel和Art Central將在本周稍後開幕，不少展覽也在本周相繼舉行，可以說是一年中藝文活動最密集時段。那麼在眾多展覽中，有什麼展覽值得一看？這次編輯部就特別整理了一份藝術周看展指南，涵蓋五個不同類型、地區展覽，有興趣的讀者不妨根據自己需要，設計一份最貼合自己之藝術周看展行程。



1. Doan

藝術裝置「Doan」（圖片來源：太古廣場）

首先想打頭炮介紹的是今年Art Basel「藝聚空間」（Encounters）唯一場外展覽項目「Doan」。作品由國際知名澳洲原住民藝術家 Daniel Boyd 全新創作，由流動影像作品、鏡面舞台及經特別佈置窗戶組成。「Doan」在昆士蘭東南部澳洲原住民語 Yugambeh 中意爲「黑暗」，三個部分均用光線和點狀作為視覺元素，鏡面舞台和窗戶蓋上多孔屏障，作品觀賞體驗隨著日間光影移動變換。當觀賞者穿梭於裝置之中時，不同空間倒影和光點形成不同星座。如果想完整體驗Art Basel展覽項目，將「Doan」納入行程也是不錯選擇。

藝術裝置「Doan」（圖片來源：太古廣場）

名稱：Doan

日期：即日至2024年4月7日

地點：太古廣場L1 層 Park Court



2. 「New Now」香港拍賣預展

+ 3

在Art Basel和Art Central以外，想看KAWS、MADSAKI等知名當代藝術家作品，則可以選擇到富藝斯西九龍展覽空間看「New Now」香港拍賣預展。與每年最大型的春季以及秋季拍賣展品不同，「New Now」更關注近年藝壇新星作品，當然也有不少知名藍籌當代藝術家之作，囊括村上隆、鹽田千春、Mr.、KAWS、MADSAKI及香港藝術家龍家昇等。

其中一重點展品是KAWS標誌性《CHUM (KCO15)》，光滑平面上是他作品經典人物Chum，青藍色線條極具視覺衝擊力。這次展出之MADSAKI《夢2》則是致敬了畢加索1932年名作《夢》，玩味形式重現演繹藝術名作。至於另一重點展品是teamLab作品《水粒子的世界——金色》，作品運用長逾三米的五個螢幕連結展示，在三維空間中展現不斷演變虛擬瀑布。此作以teamLab 「超主觀空間」概念打造，以一系列弧線來呈現動態和模擬生命。展館樓上Phillips Cafe更是用該作打造了同概念巧克力甜品，有興趣讀者可以在歇腳時試試看。

TeamLab, Universe of Water Particles（圖片來源：Phillips）

名稱：「New Now」香港拍賣預展

日期：即日至2024年3月29 日

地點:香港九龍西九文化區柯士甸道西 8 號,西九文化區管理局大樓 G/F



3.「人類之後:獸的印記」展覽

「人類之後:獸的印記」展覽（圖片來源：Eaton）

如想看更具實驗性作品，就可以到「人類之後:獸的印記」展覽逛一逛。展覽展示了來自本地和國際藝術家Revital Cohen和Tuur Van Balen（英國/比利時）、Sungsil Ryu（韓國）、 Zoë Marden（英國/香港）等人錄像、裝置、展演、文字作品，這些作品通過融合民族誌和虛構形式，推想動物作為神話存在、資本形式和審美對象。本次展覽由對動物各種不同敘述為起點，探索故事作為工具的重要影響，想像人類透過共生、親密關係甚至變形與其他物種成為集體的可能性。

@freeze_magazine meme作品（圖片來源：Eaton）

展覽以外，主辦單位也舉行多個講座、放映會以及現場演出等，編輯部特別推介29號晚的「當代藝術與迷因創作講座」，將由藝術界爆紅meme帳戶@freeze_magazine背後藝術家Cem A.主講，帳號長期緊貼時事、諷刺拳拳到肉，吸引各大藝術媒體、藝術家追蹤，相信現場看他探討迷因創作會十分有趣，詳情可以參考主辦單位資訊。

名稱：「人類之後:獸的印記」展覽

日期：2024年3 月 26 日至 4 月 28 日

地點：香港逸東酒店 4 樓 Tomorrow Maybe



名稱：當代藝術與迷因創作講座

時間與日期：3 月 29 日晚上 7 時

地點：香港逸東酒店一樓 Kino



4.「愛你一萬字」當代藝術聯展

方才幾個展覽多是集中海外藝術家作品，接下來介紹之「愛你一萬字」當代藝術聯展則主要由香港本地創作團體呈現，當中包括著名手繪字藝術家Katol Lo、新生代平面設計師Jonathan Mak麥朗、知名設計工作室Milk Design主理人利志榮、字體設計師陳濬人Adonian Chan等，展覽以「字」為構想，透過不同藝術載體，展現從社區脈絡收集到的歷史和故事。

手繪字藝術家Katol Lo《贈字無限鏡房》（圖片來源：Airside）

相對藝術周其他展覽，這個聯展作品可能感覺「貼地」許多，譬如手繪字藝術家Katol Lo深入土瓜灣社區，以街頭寫字工作坊形式，駐扎土瓜灣多家地膽小店包括來泰巷、麻雀客棧、生昌焙豆等，邀請街坊為店舖寫下祝福，並以此作為基礎創作《贈字無限鏡房》；平面設計師Jonathan Mak麥朗則是就九龍城作為主題展開創作，他於九龍城區與泰裔小朋友和街坊互動，搜羅了於九龍城內出現的文字如招牌、街招等元素，以「見字生聲」Sound Type為創作媒介，創作流動之光影作品。

平面設計師Jonathan Mak麥朗作品（圖片來源：Airside）

名稱：「愛你一萬字」當代藝術聯展

日期：即日至2024年6月12日

地點：AIRSIDE 3樓GATE33藝文館



5. 明日工廠

最後想在這篇文章介紹的展覽就是CHAT 六廠五周年春季展覽「明日工廠」，展覽彙集19位亞洲背景藝術家和團體作品。既然是五周年大展，展覽也回歸其紡織背景，先反思紡織業在香港工業歷史中扮演角色，再將焦點轉移至現在與未來，以紡織藝術、雕塑、沉浸式裝置和錄像等不同形式作品，反映藝術家對紡織技術及物料、多樣性、氣候變化和社會未來等方面的種種看法。

+ 6

蛙王郭《青蛙嘉年華2024》裝置（圖片來源： CHAT 六廠（六廠紡織文化藝術館），香港）

其中最精彩作品可能是蛙王郭《青蛙嘉年華2024》裝置，蛙王郭被譽為香港第一代行為藝術家，創作糅合書法、水墨及油彩，以「蛙」貫穿主題獨創「蛙托邦」，作品標誌性燈籠寫滿中英糅雜祝福語言，而地面裝置則是以蛙王標誌性富豪以及原創字體覆蓋，創造出一種異想天開空間。

小林勇輝《Factory of Universe》（圖片提供： CHAT 六廠（六廠紡織文化藝術館），香港）

CHAT 六廠駐場藝術家小林勇輝作品《Factory of Universe》同樣值得一看，巨型裝置作品由可以觸碰的紅色紡織品與銀色軟雕塑組成，形成微妙對比。作品是他2012年行為藝術作品《也許我是一顆草莓》之延伸，他將自己帶入一顆草莓在倫敦生活，探索自己對種族、性別、性取向分野之不適，錄像中藝術家與他人的互動相當有趣，如讀者到場看展，不妨多加留意。

名稱：明日工廠

日期：即日至2024年7 月 14 日

地點：香港荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠二樓 CHAT 六以及南豐紗廠紗廠坊

