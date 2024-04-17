仙樂飄飄處處聞｜音樂劇香港站最後召集！附獨家優惠套票+歌曲單

適逢《仙樂飄飄處處聞》2024年慶祝65周年，音樂劇將於本月開展國際巡演香港站，由於開票後反應熱烈，早前更宣布加場演出，音樂劇迷不容錯過！ 要說到最家傳戶曉歌舞電影，應當非《仙樂飄飄處處聞》（THE SOUND OF MUSIC）莫屬，不論男女老幼，幾乎人人都能哼上幾句《Do-Re-Mi》。這部電影實際上是改編自經典同名百老匯音樂劇，該劇當年一出即橫掃最佳音樂劇等五項東尼獎以及格林美獎最佳節目專輯獎，可以說是一代經典。



膾炙人口經典百老匯音樂劇《仙樂飄飄處處聞》即將來港巡演（Broadway International Group）

仙樂飄飄處處聞｜音樂劇背景

《仙樂飄飄處處聞》故事出自Maria Rainer真人真事，故事發生在1930年代奧地利。Maria本是一名修女，後來被安排到喪偶的Captain Von Trapp家中為其七個孩子擔任家庭教師。Maria將音樂帶進個家庭，與Captain Von Trapp軍事教育理念大相徑庭，在多日仔細照料下成功和孩子打成一片。男主人後來亦被Maria打動，兩人逐漸產生感情，然而好景不常，第二次世界大戰局勢日趨緊張，於是她帶領全家越過阿爾卑斯山，逃離戰火威脅。

《Do-Re-Mi》、《Edelweiss》、《My Favorite Things》等不少琅琅上口曲目都出自《仙樂飄飄處處聞》（Broadway International Group）

仙樂飄飄處處聞｜曲目

許多琅琅上口歌曲都出自這部作品，包括經典曲目《Do-Re-Mi》，歌詞和音調名稱相對應讓人印象深刻；第二幕之《Edelweiss》（又被譯作《雪絨花》）一度被認為是奧地利非正式國歌；而Maria在修道院演唱的《My Favorite Things》（電影版改成Maria與孩子們嬉戲時演唱）則曾被不同歌手翻唱，多次佔據Billboard前列。以上三首曲目連同音樂劇主題曲《The Sound of Music》和《Climb Ev'ry Mountain》等經典歌曲將在音樂劇演出，讓香港觀眾現場感受動人歌詞。

《仙樂飄飄處處聞》由百老匯黃金搭檔Richard Rodgers和 Oscar Hammerstein II合作作曲作詞，兩人曾創作《Oklahoma》、《仙履奇緣》等多個經典作品，多次獲東尼獎、奧斯卡獎、格林美獎、艾美獎、普立茲獎和勞倫斯·奧立佛獎，被稱為美國音樂劇界最成功合作關係。至於這次《仙樂飄飄處處聞》國際巡演則由Jack O'Brien所帶領百老滙創作團隊製作，他曾憑執導《Hairspray》、《Henry IV》和《The Coast of Utopia》三度獲得東尼獎，他對於這部經典作品的演繹相當令人期待。

Jack O'Brien（左一）與Simone Genatt（右二）細說籌備香港演出的點滴（Broadway International Group）

日前《仙樂飄飄處處聞》舉行記者招待會，導演Jack O'Brien以84歲高齡帶領團隊前來，原來今次是他首度到訪亞洲及香港，可見得他對於香港演出之重視。問及Jack O'Brien以及音樂劇的環球監製Simone Genatt對於《仙樂飄飄處處聞》的感受，他們指出這是一部永恆的音樂劇，由我們的祖父母、父母、以至是我們的孩子一直傳承下去。「這是一個是關於家庭和愛的力量如何克服一切障礙的故事，很少有同類型的故事能夠歷久不衰，我們非常高興能夠在戲曲中心上演，相信是一個歷史性的時刻，希望這場演出會讓各個家庭帶來歡樂。」

Jack O'Brien表示他們一直為這個珍貴的作品感到自豪，「現在很高興能夠與香港及來自世界各地的朋友分享。我實在急不及待親身跟大家一同欣賞！」而Simone Genatt再補充道：「香港觀眾對高質素的藝術、文化和娛樂一直充滿熱情。《仙樂飄飄處處聞》適合所有年齡層的觀眾，由大人到小朋友都能在劇中找到共鳴。今次世界巡演廣受好評，在過去一年於不同地區均座無虛席。香港站將於今日揭幕，演期至6月9日。我們十分期待跟熟識不同文化的香港觀眾見面，並聽到他們的熱切反應。」

假如藝術是世上最優秀的宣傳大使，那麼《仙樂飄飄處處聞》無疑是美國音樂劇史上的最佳典範之一。 Jack O’Brien

《仙樂飄飄處處聞》早前宣布加場至六月（Broadway International Group）

《仙樂飄飄處處聞》將是首個於戲曲中心大劇院演出的國際音樂劇，作為全球最受歡迎百老匯音樂劇之一，該劇門票銷售反應熱烈，最近劇目宣布加開24場至6月9日（星期日），香港01更特設獨家套票優惠，限量名額，戲迷把握機會撲飛！

仙樂飄飄處處聞｜演出詳情

名稱：仙樂飄飄處處聞

日期：2024年4月16日至6月9日

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

票價：$588 - $1,188 另加每張$15手續費

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