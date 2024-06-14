Oi! 油街實現 細味Gary Card人山人海首個藝術展覽

「藝術三月」一向是香港藝文界的盛事，其中「油街焦點」是油街實現的年度重點項目，於每年「藝術三月」舉行。「油街焦點」透過展現香港與國際藝術家的創新力量，激發跨文化、地域的對話。今年「油街焦點」請來了近年於國際藝術及時尚界炙手可熱的英國藝術家Gary Card（加里．卡德），於油街實現展出他於香港的首個大型個展：「油街焦點 ── 加里 ‧ 卡德之人山人海 」（Oi! Spotlight: People Mountain People Sea by Gary Card），把香港的另一面呈現給觀眾。



時尚寵兒 星級藝術

如果你有留意時尚圈，對Gary Card這個名字應該不感到陌生。這位來自倫敦的設計師，曾為多個國際時尚品牌設計廚窗、時裝秀的舞台，亦曾為國際流行天后Lady Gaga設計舞台服飾。除了在國際時尚界享有盛名，Gary Card亦是一位藝術家，色彩斑斕、攪怪、充滿細節、童真是他的標誌性個人特色。在今次的個展中，Gary以他擅長的手法，透過不同媒介的結合，為香港觀眾帶來一個文化內涵與視覺衝撃兼備的展覽。

Gary Card曾為不同國際時尚品牌設計時裝秀的舞台。而是次展覽，Gary則以個體經驗與消費主義、全球化、數位化為主題，讓觀眾從物質生活作思考。

三訪香港深探細節 策展人促成跨地協作

Gary 在英國土生土長，但是對中國藝術、香港不感陌生，「我在一個喜愛中國藝術的家庭長大，在聖誕節，我們沒有傳統英國家庭會出現的裝飾，我們反而會掛上中國傳統裝飾，像是燈籠之類。」為籌辦是次展覽，Gary前後來港3次，穿梭於北角、香港仔、九龍城、深水埗、旺角等地的橫街小巷之中，把本地人的日常、常被忽略的細節事物以二萬多張相片紀錄下來，擷取靈感亦成為他作品的一部份。

左起：油街實現館長馬佩婷、藝術家Gary Card及客席策展人湛旭華

油街實現館長馬佩婷說︰「Gary Card是一個很特別的藝術家，他不單是一個畫家或者雕塑家，也是一個世界知名的場景設計師。所以他對空間的改造能力很高，Gary 利用他的專業，特別為我們的歷史建築構思了獨一無二的場景設計，觀眾不單可以在油街實現欣賞到Gary創作的繪畫、雕塑及動畫，當他們步入展覽廳，就像完全投入了Gary的奇幻世界之中，被他的藝術包圍著，令觀眾整個觀展經驗都得到提升。」

麻雀、春秧街街市的膠箱、驚蟄的紙老虎、香港仔的神像山、旺角信和中心的動漫玩具、卡式錄音帶等，這些在香港老是常出現又不起眼的東西，或在這片人山人海之地漸漸被遺忘、消失，卻成為了Gary創作的素材，藉由雕塑、數碼影像裝置、繪畫等，以「時間藤壺」的概念堆疊組成了「人山人海 」（People Mountain People Sea by Gary Card）這個展覽。「香港對我來說有很多有趣的事物，我把它們都加進作品之中，呈現幽默，並讓觀眾以另一角度欣賞身邊熟悉的東西。」

客席策展人湛旭華（Sylvia Zhan)，活躍於倫敦的同時，亦遊走東西方藝術之間，促成不同藝術的交流。在籌辦是次展覽期間，除了與Gary一同來港資料搜集之外，亦意外地促成了多方協作。「Gary的作品將近完成時，我們總覺得欠了甚麼，後來想到文武廟神像上的金箔。很幸運我們在南京找到非物質文化遺產承傳人幫忙。」除了南京的非物質文化遺產貼金箔的技巧，中央美術學院的崔老師亦前來幫忙，一同成就了是次展覽。這也與油街實現這個匯聚了不同領域的創意、實驗性的藝術空間不謀而合。

是次展覽得到了大江南北不同單位的協作。Gary與客席策展人湛旭華，亦走遍不同地方擷取靈感，其中在油街倉庫2的一組作品《未知之旅》及《笑雲頭》的靈感是來自農曆新年時的碌柚禮盤，有「包羅萬有」的寓意，就如Gary的作品一樣。

客席策展人湛旭華遊走於東西方藝術圈多年，找到南京非遺承傳人協作金箔工藝。展覽中多件作品都加入了金箔，象徵了物質主義。

轉化空間 新、舊、東、西融合一體

除了雕塑及繪畫作品之外，油街實現的歷史建築，亦成為Gary Card是次展覽的一部分。油街實現既是當代藝術空間，亦是一座二級歷史建築，「在整個展覽製作的過程中，Gary要怎樣去改造我們這個展覽廳，其實有很多結構及技術上的限制。因為在活化歷史建築的同時，我們亦有一個使命是保護它。我們要儘量保留它的原貌，不可以隨便作改動，亦要小心保護建築結構。」油街實現館長馬佩婷說。然而這對於既是藝術家，亦是場景設計師的Gary Card來說，要把百年建築的空間轉化成作品的一部份，可說是手到拿來的事。

Gary從二萬張相片紀錄中精選出「視覺元素碎片」，組成數碼影像裝置《人山人海》，豐富的視覺及聽覺效果，就如開胃菜一樣，為觀眾準備好展開視覺盛宴。另外，在云云素材中，觀眾可以嘗試尋找Gary Card的招牌頭像。

為配合油街實現的百年古蹟，沉浸式數碼影像裝置頂部造成百葉狀，從罅隙中可窺探到油街倉庫的建築原貌。

「我經常說不要對抗一個空間，要跟著它，讓這個空間可以擴展成你所要做的設計。」由於局限，亦成了另一種可能。不同於常見的密封式影像裝置，油街倉庫1的沉浸式數碼影像裝置頂部造成百葉狀，觀眾可以從罅隙中窺探到油街實現的百年建築。「我不只是一個藝術家，也是一個設計師。我嘗試用場景設計去包圍我的藝術作品，去建造一個世界，讓人們迷失的空間。」Gary把油街倉庫2的空間分成三個不同的房間，以顏色營造不同主題。其中在紅色房間內，除了展示了他的畫作，在這個空間內還有一個小空間，Gary認為何不好好利用它？於是這個藍色的房間就成為了Gary的「研究資料庫」，觀眾可看到他在英國疫情隔離期間所創作的《霍蒙庫盧斯》系列（2020）之外，亦可以回溯是次展覽從構思到實踐的創作歷程。

以雕塑為主的「Jade Room」，靈感來自華人對玉文化的情有獨鍾。

無論在東西方，紅色都有喜慶的意味。而在Gary心目中，紅色呈現「廟宇」的印象。

在「Red Room」藏了一個小空間，Gary認為何不好好利用它？這個藍色的房間，成為了Gary的「研究資料庫」。

「Rainbow Room」是Gary自己最喜歡的一個房間，靈感是來自香燭紙紮店。

《南境金剛》是Gary向已故父親致敬的作品。

與作品互動 發現小驚喜

除利用了油街實現的百年倉庫，油街草地亦展示了Gary Card的首個大型戶外雕塑作品《夢境樂土：無名先生的奇想》(The Dream of Mr. Somebody)。作品靈感源於Mr. Nobody，一個來自17世紀最早拿去景德鎮大規模生產的一個陶瓷人偶，Gary透過他的想像和轉化，訴說當今過度刺激的生活方式，同時Mr. Somebody亦象徵我們在資訊爆炸與消費主導的超互聯世界中的角色，讓人深思。

《夢境樂土：無名先生的奇想》（The Dream of Mr Somebody）是Gary Card的首個大型戶外雕塑作品。

Gary的作品如藏寶般充滿了細節，處處都找到令香港感到親切的小驚喜，其中Mr.Somebody雙眼上的檸檬，就呼應著油街實現的檸檬樹。另外在他作品的多處都蘊藏著「I Love You This Much」的字句，代表了他對香港這片人山人海之地的熱愛。他亦鼓勵觀眾多角度去探索他的作品，與作品互動，尋找小細節。「我在做資料搜集的旅程中，看到人們使用Oi!這個空間吃午飯、放鬆一下、和朋友見面。我認為公共藝術是非常重要的，這是我絕對想繼續做的事。做一些感動人，讓社會開心興奮的作品，讓人們更容易和藝術連結、更容易理解藝術，更容易進入藝術世界。」

觀眾不妨嘗試在Gary多件作品中找出「I Love You This Much」字句。

「油街焦點 —— 加里 ‧ 卡德之人山人海」

日期：即日至7月28日

地點：香港北角油街12號油街實現藝術空間（油街倉庫1、2及油街草地）

網址：https://www.apo.hk/tc/web/apo/oi_spotlight_gary_card_people_mountain_people_sea.html

（資料由客戶提供）