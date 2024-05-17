音樂盛會2024｜全球頂尖音樂家及樂團匯聚　帶來絕妙音樂饗宴

想欣賞來自世界各地頂尖音樂家和樂團演出，不必坐飛機，只要在5月至11月緊貼康文署主辦的「音樂盛會2024」，便可以欣賞到格林美奬及拉丁格林美奬得主Eliane Elias、獲獎無數的Víkingur Ólafsson、巴塞爾室樂團以及睽違香港12載的上海民族樂團等，一系列精彩絕倫的音樂饗宴將讓你沉浸在美妙的樂聲中。



格林美之聲只此一夜 伊莉雅斯的爵士音樂

曾獲得多項格林美獎和拉丁格林美獎，被譽為爵士樂和巴西音樂中最獨特和易於辨認的聲音之一的伊莉安．伊莉雅斯（Eliane Elias）將於「音樂盛會2024」帶來一場爵士樂之夜！在伊莉安．伊莉雅斯爵士音樂會上，將帶來她的大熱作品，包括來自專輯《靜謐》（2022）的歌曲。她將以獨特的表演方式，糅合爵士樂、巴西音樂、古典音樂以至流行音樂的多元音樂風格，向香港觀眾展示其音樂才華。

伊莉安．伊莉雅斯至今已發行了31張專輯，銷售量高達240萬張。她曾在74個國家巡演，先後四次獲得金唱片獎、三次獲得日本「最佳演唱專輯獎」，並於2018年獲得荷蘭愛迪生終生成就獎。除了是一位國際知名的唱片藝人、鋼琴家、歌手，伊莉雅斯亦是作曲家兼編曲家。她擅長將巴西音樂與她迷人的歌聲、高超的爵士樂演繹、古典樂素養以及作曲功力結合，並於演出中展現其深厚的鋼琴造詣和融合多元藝術身份的能力。這場伊莉安．伊莉雅斯爵士音樂會是一個難得的音樂饗宴，觀眾想欣賞到她獨特而精彩的演出，就要馬上撲飛。

伊莉安．伊莉雅斯爵士音樂會

日期及時間：5月28日（星期二）8pm

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$200至$520

現場細味維京格．奧拉夫遜演繹巴赫不朽巨作

維京格．奧拉夫（Víkingur Ólafsson）以其獨特的音樂視角和富有感染力的演繹吸引了無數樂迷。在求學時期，奧拉夫遜前往德國和奧地利接受了傳統古典音樂的嚴格培訓，為他的音樂事業奠定了堅實的基礎。他技藝超群，編排和演奏曲目具獨特遠見，這使他在樂壇上大放異彩，並獲得多個重要獎項和榮譽，包括德國奧帕斯「年度器樂家獎」（2023）及兩度獲得「最佳獨奏唱片獎」、「國際北歐人年獎」（2023）、「索克音樂獎」（2022）、《留聲機》「年度藝術家獎」（2019）以及《BBC音樂雜誌獎》「年度最佳唱片獎」（2019）。

奧拉夫遜在過去數年間為德意志留聲機公司灌錄了多張唱片，至今在串流平台吸引超過6億人次觀看。去年10月，他推出了樂迷期待已久的巴赫作品《哥德堡變奏曲》的新唱片，同時他亦以《哥德堡變奏曲》為主題展開了2023/24樂季的世界巡迴演出，行程遍及六大洲的各大演奏廳，如倫敦南岸中心、紐約卡內基音樂廳、維也納音樂廳、巴黎愛樂廳、東京新多利音樂廳等。

他曾擔任BBC第4台的旗艦藝術節目《前排座位》的駐場藝術家達三個月，並在疫情封城期間在冰島雷克雅維克空無一人的夏帕音樂廳進行現場直播，將音樂傳遞給全球數百萬聽眾。今個6月，香港樂迷可以欣賞到維京格．奧拉夫遜的現場演奏，萬勿錯過。

維京格•奧拉夫遜鋼琴演奏會

日期及時間：6月11日（星期二）8pm

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$250至$650

巴塞爾室樂團聯手蕭邦銀獎得主

著名奧地利單簧管演奏家兼指揮安德烈斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）將執棒瑞士巴塞爾室樂團，為樂迷獻上多首古典樂曲。是次音樂會更邀得第18屆蕭邦國際鋼琴大賽銀獎得主日本鋼琴家反田恭平（Kyohei Sorita）首度來港，他的演奏充滿激情和深度，能夠細膩地詮釋各個時期及不同風格的音樂作品。他曾與許多知名樂團合作演出，是次將與樂團一同演奏貝多芬的《第四鋼琴協奏曲》，叫樂迷熱切期待。

巴塞爾室樂團

日期及時間：6月25日（星期二）8pm

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$350至$700

睽違十二載 上海民族樂團再臨香江

睽違十二年，上海民族樂團八月再度訪港，將於首屆「中華文化節」中展示當代民族音樂的獨特魅力，以及豐厚的江南文化底蘊。上海民族樂團是中國著名的民族樂團之一，成立於1952年，一直以風格鮮明、演奏精湛著稱。是次音樂會將由著名指揮家湯沐海執棒，以其充滿激情和感染力的指揮風格，一展大師風采，並將帶領樂團為觀眾獻上兩場精心編創的海派民樂。

是次音樂會糅合傳統與現代風格，作品包括取材自江南景色的《湖光》、作曲家譚盾的作品《臥虎藏龍》、展現中國書法深邃藝術境界的《墨戲》、描繪楚漢相爭的《楚漢》，以當代曲風展現嗩呐多元魅力的《鳳舞》和全新編配經典旋律的《蜂飛》等。

上海民族樂團《海上生民樂》

日期及時間：8月5日（星期一）8pm

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$200至$440

日期及時間：8月6日（星期二）8pm

地點：荃灣大會堂演奏廳

票價：$200至$380

另外，「音樂盛會2024」亦會舉行由著名音樂監製王雙駿，聯同一眾頂尖音樂人及歌手，重新演繹顧嘉煇及黃霑為金庸筆下的文學巨作譜寫的經典樂章的《三俠四義》音樂會，以及「卡普松與蒂博代大提琴及鋼琴演奏會」和「祈辛鋼琴演奏會」兩場矚目古典音樂演奏會，分別於7月21及22日、10月3日和11月16日於香港文化中心舉行，門票開售日期容後公布，樂迷須密切留意！

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（資料及相片由客戶提供）