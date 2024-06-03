弘揚中華文化｜連場好戲認識中華戲曲精髓

中國戲曲節（戲曲節）今年來到第十二屆，同時亦是首屆「中華文化節」的重要項目之一。今屆戲曲節精心安排，帶來八個文武兼揚的戲曲劇種，劇目故事包括獨具地方風格的民間傳說及傳統文學經典巨著，讓觀眾一覽來自大江南北的優秀劇團演出。除了廣受大眾歡迎的粤劇、京劇、越劇、潮劇之外，也有罕見的北方崑劇、北路梆子、柳子戲和婺劇。今個6月至8月，一家大細一齊入場睇好戲，加深對中華文化深厚底蘊的認識！



「十生九尹」 福建芳華越劇院首度參與戲曲節

香港戲迷對越劇柔美、悠揚的唱腔大概不陌生。越劇擅以細膩的動作和肢體語言，傳達人物的情感和內心世界。戲曲節首度邀得由越劇藝術宗師尹桂芳創立的福建芳華越劇院參與演出。劇院以樸實儒雅、氣韻傳神的獨特演出風格，於小生流派中穩踞高位，成就了越劇界「十生九尹」的傳奇。尹派在戲曲界享有極高的聲譽，被譽為越劇的瑰寶。

尹桂芳嫡傳弟子王君安將聯同梅花奬得主鄭全領軍上演尹派「最美越劇」《柳永》，而「白馬君安」亦與拍檔「金嗓子李敏」再組「雙梅花」經典組合演出《玉蜻蜓》；加上多代尹派演員聚首一堂演出「尹韻入香江 — 芳華經典折子戲專場」，經典唱段好戲連場，向大師致敬，為尹韻流芳。

福建芳華越劇院

日期及時間︰7月12 - 13日 7:30PM、7月14日2:30PM

地點︰西九文化區戲曲中心大劇院

豪邁北崑 剛柔並濟文武兼具

崑劇以崑腔演唱，亦稱崑曲，於元明時流行於蘇州崑山地區，講究音律，聲如柔絲百轉，有「水磨調」之美稱，後文人為其撰寫劇本，形成崑劇。崑劇對演出方式和舞台美學均非常嚴謹，對後起的戲曲劇種起典範作用，故被譽為「諸劇之母」。 當崑曲從南方流入北方，更形成風格別殊一幟的北方崑曲！ 北方崑曲以老生、花臉戲尤擅勝長，自有北崑豪放之氣慨，同時又取法南崑之細膩，形成剛柔並濟、文武兼具的獨特藝術風格。

今年戲曲節特意邀請闊別香港多年的北方崑曲劇院以盛大演出陣容重臨香江，帶來了清代傳奇「雙璧」之一的崑劇經典《長生殿》，並由被譽為當今最得帝妃神采風範之夢幻組合魏春榮和王振義聯袂演出，道出楊貴妃與唐明皇至死不渝的帝妃之情；另設兩場北崑折子戲專場，演出難度極高，嚴選行當齊全的優秀戲碼，展示罕見行當及珍貴傳承劇目，包括娃娃生戲〈出獵〉、充滿溫馨的「鬼戲」〈鍾馗嫁妹〉及唱來一字一淚完整版本〈出塞〉等。一連三天的精心編排盡展北方崑曲的看家本領，讓觀眾一睹崑曲在水磨之外的豪邁一面，值得大家翹首以待。

北方崑曲劇院

日期及時間︰7月19日 - 20日 7:30PM、7月21日2:30PM

地點︰葵青劇院演藝廳

北路梆子 展現山西雁門塞北風情

今年戲曲節亦帶來「激昂慷慨不尋常」的山西北路梆子來港演出，風格獨特兼具高藝術水平的「西梆」首次亮相戲曲節。北路梆子是山西四大梆子之一，亦稱雁劇，其聲腔特別之處是男女唱同腔同調，調子之高，令觀眾聽來有千里高亢、大氣磅礡的感覺，有著強烈的節奏感和戲劇張力。善於通過生動的對白和精湛的表演技巧，展現出豐富的情感和人物形象。

戲曲節邀得首三位北路梆子梅花獎得主楊仲義、成鳳英和賈粉桃來港獻藝，將帶來兩齣以盛唐為背景的劇目《醒醉記》和《畫龍點睛》以饗觀眾。觀眾可以在《醒醉記》中一暏由賈粉桃飾演的長孫皇后與臣子房玄齡之間的君臣鬼馬的互動。亦可在《畫龍點睛》中看看「塞北明珠」成鳳英如何扮演出年輕有為的李世民，雖則皇帝落難，但絲毫不失帝王氣度，角色演繹充滿層次。喜歡戲曲的朋友，焉能錯過一會這來自晉北高原、滿滿「邊塞風」的演出？

忻州文化研究院

日期及時間︰7月21日 - 22日 7:30PM

地點︰香港大會堂劇院

睽違香港16年 東柳再踏香港台板

「南崑、北弋、東柳、西梆」為清初四種主要聲腔，繼「西梆」北路梆子外，戲曲節邀得「東柳」柳子戲來港。柳子戲有近六百年的歷史，以元、明、清以來流傳於中原一帶的民間俗曲小令為基礎，逐漸發展演變成多聲腔的曲牌體。以「九腔十八調」來形容柳子戲腔調的豐富多彩，可謂恰如其分。

全國唯一的柳子戲專業劇團「山東省柳子戲藝術保護傳承中心」相隔十多年後再臨香江，由國家一級演員王偉、陳鳳英、李衛國等領銜，帶來柳子戲代表劇目《孫安動本》。由兩位淨角、三位生角串聯，前段孫安日上三本，後續由定國公徐龍打朝，人物形象刻劃深銳。是次演出由第三代孫安周金偉飾演淨面大生行代表角色，展現老生蒼勁有力的唱腔。同時亦帶來取材自三國故事的另一大戲《張飛闖轅門》，此劇以花臉為主角，當中張飛手持扇子亮相的設計，如雕塑般的亮麗身段，細緻勾畫人物的真性情。賞藝機會難得，戲迷萬勿錯過。

山東省柳子戲藝術保護傳承中心

日期及時間︰7月5日 - 6日 7:30PM

地點︰高山劇場新翼演藝廳

粵劇大鼻子情聖揭序幕 麒派領軍壓軸演出

除了以上精彩劇目，今年戲曲節以改編自十九世紀的同名法國經典舞台劇、新編粤劇《大鼻子情聖》揭開序幕。此劇是粤劇名伶羅家英沉澱十年的跨界力作，夥拍紅伶汪明荃和新劍郎等，展現粤劇藝術新風貌，以及藉由此劇突顯粵劇這項世界級非物質文化遺產中西兼容的靈活性。

新編粤劇《大鼻子情聖》是粤劇名伶羅家英沉澱十年的跨界力作。

另外，廣東潮劇院一團與香港新韓江潮劇團再度攜手，精選大戲包括由梅花獎得主張怡凰領銜的《東吳郡主》，道出孫尚香與劉備面對國家與婚姻考驗的愛情波折；以及由林燕雲主演的摘梅劇目《李商隱》，通過簡約淡雅的舞台設計和深情演繹，展現詩人李商隱的內心世界，讓觀眾體會獨特潮式韻味，過足戲癮。

浙江婺劇藝術研究院今年更帶來最新力作《三打白骨精》，梅花獎得主楊霞雲和樓勝聯同首挑大樑的90後演員周宏偉，以連場絕技演活這段唐僧取西經的經典場面。更帶來了二十多位英姿颯爽的穆家紫甲女將排兵布陣，為香港觀眾展演全劇《穆桂英》。戲曲節更精選了五齣不同行當的婺劇傳統折子戲，突出婺劇「武戲慢慢來、文戲踩破台」的妙法，一次過展現婺劇璀璨斑斕的多元性。

廣東潮劇院一團與香港新韓江潮劇團再度攜手，梅花獎得主張怡凰領銜《東吳郡主》。

浙江婺劇藝術研究院今年帶來最新力作《三打白骨精》。

而來自今年「中華文化節」焦點城市的上海京劇院，則壓軸帶來麒派京劇大師周信芳（藝名「麒麟童」）的代表劇目《烏龍院》，由當今麒派領軍人物、著名京劇表演藝術家陳少雲擔綱演出。梅花獎得主傅希如則連同劇院一眾優秀青年演員，呈獻連台本戲《七俠五義》（上、下本）配合各個精妙舞台機關，展示多個高難度動作，誓要打破大家對京劇傳統的印象！此節目亦為「上海文化周」項目之一。

上海京劇院麒派領軍人物陳少雲，將帶來代表劇目《烏龍院》。

開幕節目－新編粤劇《大鼻子情聖》

日期及時間︰6月14日 - 15日7:30PM、6月16日2:30PM

地點︰香港文化中心大劇院

廣東潮劇院一團與香港新韓江潮劇團

日期及時間︰6月28日 - 29日7:30PM、6月30日2:30PM

地點︰高山劇場劇院

浙江婺劇藝術研究院

日期及時間︰7月26日 - 28日7:30PM

地點︰沙田大會堂演奏廳

上海京劇院#

日期及時間︰8月2及4 日7:30PM、8月3日2:30PM

地點︰香港文化中心大劇院

#此節目為「上海文化周」項目之一

欣賞之外 多元活動傳承中華文化

劇迷除了可以透過欣賞多齣好劇，認識中華文化，今年的戲曲節會開拓更多不同形式的藝術導賞活動，除了藝術講座、電影放映及展覽，亦會舉辦多個專題講座、大師班、工作坊、示範演出及學校巡迴導賞演出等，從不同角度深入博大精深的中國戲曲藝術文化，領略中華文化藝術的豐富內涵。此外，今年的戲曲節更特別安排兩場「普及中華文化藝術專場」予學生參與，體驗中國戲曲藝術的精妙。

查詢節目詳情及購票︰www.cof.gov.hk/2024/tc

城市售票網︰www.urbtix.hk

*「中華文化節」由文化體育及旅遊局呈獻、康文署弘揚中華文化辦公室策劃，旨在加強市民對中華文化的認識，以及培養國民身份認同和文化自信。首屆「中華文化節」將於六月至九月期間舉行，透過一系列不同形式的表演藝術項目和延伸活動，包括「中國戲曲節」精選劇目、獲國家藝術基金肯定的本地優秀作品、文藝組織演出、電影放映、展覽和講座等，讓廣大市民和旅客感受中華文化的博大精深，藉以弘揚中華文化，推廣愛國主義教育，提升市民國民身份認同，為「一國兩制」實踐行穩致遠作出貢獻。詳情可瀏覽「中華文化節」網站www.ccf.gov.hk。

康文署一直積極推廣中國歷史和文化，透過舉辦多元化的節目和活動，讓市民認識博大精深的中華文化，想獲得更多資訊，請瀏覽www.lcsd.gov.hk/tc/ccpo/index.html。

（資料及相片由康樂及文化事務署提供）