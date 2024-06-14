新視角探索裝裱與保護　另眼相看中國書畫

「三分畫、七分裱」，中國書畫作於輕薄的宣紙、綾絹之上，必須透過裝裱，以作展示、鑑賞及收藏。裝裱更是一門專門的技藝，當中選用的材料、每項工序不但能美化作品，更能保護作品以延長其壽命，令作品得以流傳後世。香港藝術館以至樂樓藏品作為研究案例，舉辦「另眼相看──中國書畫的裝裱與保護」展覽，策展團隊聯同康文署文物修復辦事處，透過藝術與科學的角度分析和拆解中國書畫，帶觀眾深入了解中國書畫以及博物館幕後的修復和保護工作。



無私贈予珍貴藏品為博物館增研究案例

至樂樓藏品為香港三大古代中國書畫私人收藏之一，是已故慈善家和中國藝術鑑藏家何耀光（1907-2006）所建立的私人收藏，何氏家族分別於2018年及2021年，把365件藏品無私贈予香港藝術館。博物館設立「至樂樓藏中國書畫館」展出藏品。

「另眼相看──中國書畫的裝裱與保護」展覽以明末清初職業畫家藍瑛的《山水》作引子，揭示中國書畫作品背後的材料、裝裱種類和方法。

香港藝術館一級助理館長（至樂樓）劉湘瀅指出：「我們之前做的展覽，通常都是講解畫家的風格，或引導大眾如何欣賞傳統中國書畫。這次就想讓觀眾看看畫家作畫的思考過程，例如選取材料、顏料或裝裱的考量，以及作品成為藝術館館藏後，藝術館背後的工作。」是次展覽以至樂樓藏的大型藏品—明末清初職業畫家藍瑛的《山水》為觀眾打開序章，再透過16組不同時期、不同畫家的作品，以嶄新角度展述中國書畫的不同材質、顏料、工藝到不同的裝裱方法，從而讓觀眾對中國書畫作品有更全面的理解。

香港藝術館一級助理館長（至樂樓）劉湘瀅期望觀眾透過是次展覽，能更了解中國書畫，以及博物館背後的工作。

裝飾以外 裝裱與修復密不可分

中國書畫裝裱與修復是兩個密不可分的工藝，它們共同承擔了保護和延續書畫藝術生命的重任。中國書畫裝裱不僅要與畫作呼應相襯以提升畫作的美感，裝裱更有其實際用途，用以保護畫作。如今世人仍可欣賞到數百年前之古物，傳統裝裱技術的保護絕對功不可沒。

香港位處亞熱帶地區，氣候溫暖潮濕，中國書畫難免有蟲蝕蠹傷，恰當的裝裱和修復，能讓書畫保存得更久。

至樂樓主人何耀光就曾經感慨許多中國古代書畫因著天災戰火、風侵雨敗、蟲蝕蠹傷等原因而湮沒。文物修復辦事處一級助理館長（至樂樓）郎翠妍說︰「香港氣候潮濕，又比較熱，容易滋生蟲患，加上日夜溫差大，會對藏品帶來影響，加劇藏品老化。」在這樣的環境挑戰下，對保存中國書畫有一定的困難，除了博物館收藏及展示的空間需要有24小時溫度及濕度監控、定期防蟲等之外，裝裱和修復技術顯得尤為重要。以藍瑛的作品為例，當博物館收回來的時候，其狀態並不良好，包括「天頭」缺失、嚴重發黃等問題，文物修復辦事處研究過不同方案後，決定局部重新裝裱，並保留原有材料作日後研究。是次展覽除了展出傳統裝裱工具之外，亦利用了投影技術、AR技術向公眾展示裝裱及書畫修復過程。而文物修復辦事處團隊還會定期在展廳進行書畫裝裱及修復的示範活動，讓觀眾可以近距離觀看修復過程並與修復人員交流。

文物修復辦事處一級助理館長（至樂樓）郎翠妍希望觀眾在欣賞中國書畫的同時，亦能細心欣賞其裝裱背後的歷史及文化價值。

有別於傳統中國書畫展覽，是次展覽把難得一見的裝裱形式、修復細節、收藏方式等一一展示，配合至樂樓藏品加以解說，讓公眾對中國書畫及裝裱技藝另眼相看。

例如手卷的「包首」、「引首」部分，在平常展覽中都較少展示，但於是次展覽就以藏品加以圖文逐一解說。

文物修復辦事處團隊還會定期在展廳進行書畫裝裱及修復的示範活動。

展覽展示了用於文物修復的裝裱工具。

藝術與科學完美結合 拆解中國書畫

過去研究古代中國書畫，大多依賴文獻紀錄了解畫家用了甚麼顏料、技法。隨著科技的發展，非侵入性科學儀器的應用為中國書畫的研究和保存帶來了佐證以及新的解說。不僅能夠提供詳細的材料分析，還能夠在不損害作品的前提下，揭示畫作背後更多的信息。「例如居巢的《草蟲花鳥扇面冊》，透過儀器分析及放大，我們可以得知畫中的花蕊效果，到底是由筆法畫成、由顏料構成，又或是因顏料脫落形成。」劉湘瀅說。

此次展覽透過藏品的檢測圖像、影片等資料，介紹了最新的非侵入性分析技術，如何為書畫材料提供了科學角度的討論和研究，同時亦為觀眾提供了一個前所未有的視角，讓他們更深入地認識和欣賞中國書畫的珍貴和美麗。

透過非侵入性科學儀器，例如X射線熒光成像光譜儀，可得知畫家所用的顏料。而分析得出的檢測圖像，又為觀眾提供了另一個視角欣賞作品。

奇幻工作室 AR親歷文物修復的奇妙旅程

為令觀眾更了解文物修復師的日常工作，以及呼應藝術與科學結合的主題，藝術館特別邀請了本地藝術團隊XR Experience創作了一系列多媒體裝置，將中國書畫修復過程中的工具、步驟等生動地呈現在觀眾眼前。在一幅長達16米的修復工作室繪畫中，配合擴增實境技術（AR），觀眾只需手執展場的平版電腦，便可以看到書畫修復的工具活靈活現，逐步演示書畫裝裱的每一個細節。在另一側展廳，則通過插畫師的巧思設計，變身為奇幻修復工作室，透過投影方式介紹多種常用裝裱工具。此外，藝術團隊亦設計了一套名為《修復師的日常》的互動動畫，讓觀眾能夠扮演修復人員完成任務，親身體驗博物館修復人員的工作。

本地藝術團隊XR Experience，以文物修復辦事處工作室為藍本，繪製了16米長的繪畫，配合擴增實境技術（AR），逐步演示書畫裝裱的每一個細節。

觀眾只需手執會場的平版電腦，便可以看到書畫裝裱的過程。

透過《修復師的日常》互動動畫，觀眾可扮演修復人員親身體驗修復工作。

另眼相看——中國書畫的裝裱與保護

地點︰香港藝術館4樓至樂樓藏中國書畫館

地址︰九龍尖沙咀梳士巴利道十號

費用︰免費入場

網址：hk.art.museum

（資料由客戶提供）