大型舞劇《金陵十三釵》7月香港首演　舞一段不能忘卻的歷史

7月24日，中國對外文化集團有限公司主辦的「國風國韻飄香江」系列文化活動，將推送大型舞劇《金陵十三釵》登上香港文化中心大劇場的舞台。該劇由郎昆執導、馮雙白編劇，匯聚多位來自國家院團的優秀舞者。這齣於全國巡迴演唱會好評如潮的舞劇在香港演出僅此一場，對於熱愛舞蹈藝術的觀眾將是非常難得的藝術體驗。



舞劇《金陵十三釵》海報（圖片由劇組提供）

《金陵十三釵》改編自同名小說，有著名導演張藝謀的電影珠玉在前，舞劇《金陵十三釵》在尊重原著的同時又有舞台藝術的特殊表達，舞者的肢體語言在舞臺佈景、燈光、服裝、音樂的襯托下；在科技手段真實地還原戰爭場面的烘托下；帶給觀眾視覺衝擊並昇華為直擊靈魂的藝術感受。舞劇的每一個細節都經過精心打磨，十三位飾演秦淮歌女演員精湛的表演立體而豐滿，舞台上十三道光束映出十三位身穿旗袍的女性輪廓，時而激昂、時而細膩的舞步，充滿情感的動作與眼神，美麗且嫵媚，優雅而多姿，彷彿一幅幅動人的中國工筆畫，引領觀眾沉浸入那段戰火年代，深深感受到劇中人物的情感和內心世界，一起走進這個無比淒美動人的故事之中。

舞劇《金陵十三釵》劇照（圖片由劇組提供）

《金陵十三釵》台前幕後可謂粒粒皆星，他們精湛舞蹈技藝毋庸置疑，亦擁有豐富的舞臺經驗。幕後班底方面，總導演郎昆曾多次執導央視春晚，創辦《綜藝大觀》、《朗讀者》、《國家寶藏》、《中國民歌大會》、《星光大道》、《全球中文音樂榜上榜》等節目，多年來獲獎無數。而今次《金陵十三釵》則是他首個大型舞劇作品。郎昆表示，舞劇和影視各有特點，如果說電影能給觀眾視覺衝擊力，那麼舞台藝術的現場感帶給與演員和觀眾的雙向情感傳遞又是影視不具備的效果。編劇馮雙白曾撰寫多本舞蹈學術著作，亦創作多部舞劇，實力非凡，為了真實還原歷史細節，他查閱了大量歷史資料，力求在舞劇中出現每個人物都有各自的靈魂與命運。

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【01獨家早鳥優惠套票】

日期及時間：

2024年7月24日 - 晚上19:30 (三)場次

堂座 $380 買一送一套票* (即兩張門票, 原價$760, 限量共10套)

樓座 $580 買一送一套票* (即兩張門票, 原價$1,160, 限量共21套)

早鳥優惠日期: 2024年6月17日中午12點 - 2024年6月23日晚上11點59分https://space.hk01.com/event/66690eca10af1616105c7d57/

【演出資料】

《金陵十三釵》

日期及時間：

2024年7月24日 - 晚上19:30 (三)

演出地點: 香港文化中心大劇院

演出時長：120分鐘（含15分鐘中場休息）

票價：$380、$580