第十八屆香港藝術發展獎圓滿舉行　31個獎項向藝術工作者致敬

第十八屆香港藝術發展獎日前（6月11日）已圓滿舉行，這個由香港藝術發展局（藝發局）主辦的藝術界盛事，共頒發31個獎項予本地藝術工作者、團體、學校及機構，令香港大會堂的會場內星光熠熠，瀰漫濃厚藝術氣息，現在一起重溫當晚盛況和完整得獎名單。



政務司副司長卓永興先生、藝發局主席霍啟剛先生、署理文化體育及旅遊局局長劉震先生及藝發局副主席楊偉誠博士四位主禮嘉賓主持開幕禮。（藝發局）

「第十八屆香港藝術發展獎」頒獎禮的主禮嘉賓包括政務司副司長卓永興先生、藝發局主席霍啟剛先生、署理文化體育及旅遊局局長劉震先生及藝發局副主席楊偉誠博士，當晚政務司副司長卓永興先生致辭時，除了恭賀一眾對推動香港藝術發展卓有貢獻的得獎者外，亦特別欣賞藝發局促進本港與世界各地文藝機構合作交流的努力，通過各項計劃為文藝領域栽培優秀人才。他表示在國家『十四五』規劃的支持下，香港正全速發展成為中外文化藝術交流中心，特區政府一直全方位推動香港文藝產業發展，更預告「重點演藝項目計劃」、「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」及支持藝發局舉辦首屆「香港演藝博覽」，令人萬分期待。

政務司副司長卓永興先生特別欣賞藝發局促進本港與世界各地文藝機構合作交流的努力（藝發局）

藝發局主席霍啟剛先生指「香港藝術發展獎」向一眾為藝文界貢獻良多的藝術工作者致敬（藝發局）

至於藝發局主席霍啟剛先生致辭時，則指藝發局一直重視對外聯繫及交流的工作，近期計劃如「內地灣區作品巡迴計劃」、「上海演藝市場研習團」及「澳亞藝術節實習計劃」等，以及於今年十月舉辦的首屆「香港演藝博覽」及第五屆「國際文化領袖圓桌交流會」，均有助鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位的同時，匯聚大中華地區及世界各地藝文領袖，共同商議交流全球藝文發展新趨勢，「踏入第十八屆，『香港藝術發展獎』依然秉承初衷，向一眾為藝文界貢獻良多的藝術工作者致敬，亦鼓勵投身藝術界的新晉繼續發揮所長，為本港藝壇注入創意新力量。」

頒獎禮舞台方面，大會特別採用了沉浸式設計，透過發光裝置、螢幕特效及電腦程式，營造出懾人效果，令在座觀眾如置身於藝術科技的氣氛中。配合敲擊樂、兒童粵劇、三絃口琴合奏、流行歌唱等表演，讓不同藝術家、團體各展所長傾力演出，展現年輕一代投身於不同藝術範疇，更凸顯香港藝術生態蓬勃和多元的發展。

汪明荃博士獲得本年度最高榮譽大獎「終身成就獎」（藝發局）

【終身成就獎】

本年度最高榮譽大獎「終身成就獎」由汪明荃博士獲得，她縱橫藝術界逾50年，由歌影視到戲曲界都獲得很高成就，過去20年積極弘揚傳統粵劇藝術，出任香港八和會館主席，全力推動戲曲發展，由保育、承傳、培育，以至觀眾拓展，全方位促進本港粵劇藝術發展和提升其藝術水平，汪明荃博士對香港藝文發展貢獻良多，藝術成就備受尊崇，「終身成就獎」絕對是實至名歸。

【傑出藝術貢獻獎】

而「傑出藝術貢獻獎」分別由知名男高音歌唱家莫華倫博士、資深電影製作人吳思遠先生和蜚聲國際建築師嚴迅奇博士獲得，三位均為業界翹楚，在海內外享負盛名，為香港藝術發展奠下穩健的基石。莫華倫博士一直致力推動歌劇藝術，創立香港歌劇院培養本地歌劇人才接班人；吳思遠先生憑創新的發行策略將香港電影推上國際舞台，向海外展示本港影視非凡實力，贏得「影壇教父」美名；嚴迅奇博士的建築設計在世界各地均享負盛名，其作品糅合中西文化與美學，更積極推動業界學術交流，為建築界培育未來棟樑。

【藝術家年獎】

至於「藝術家年獎」的八位得主，各擅勝場，在其界別出發熱發亮，包括現為城市當代舞蹈團駐團編舞藏族當代編舞家桑吉加，其舞蹈展現強烈的東方色彩，極具個人風格；集劇場演員、導演、編舞、講師等多種身份的黃龍斌，創創立異人實現劇場，曾多次獲頒香港舞台劇獎最佳導演；縱橫影壇數十年的邱禮濤博士，執導電影逾80齣，更是香港電影金像獎最佳導演。現為浸會大學中國語言文學系教授的葛亮博士小說作品深受推崇，其中2022年作品《飛髮》獲得國家級文學獎項「魯迅文學獎」；香港中樂團三弦首席的趙太生，首到多國巡演和舉行講座，2023年在香港舉辦三弦專場音樂會；書畫藝術家黃孝逵師承黃冑，其多幅作品獲中國美術館、香港藝術館等機構收藏；媒體藝術家及策展人林欣傑，港台藝術與科技團隊主理人，曾在海外獲得藝術獎項；資深粵劇演員廖國森，勝任台柱（丑生及武生）外，亦能兼演花臉及老旦，精湛功架極為全面。

【藝術新秀獎】

「香港藝術發展獎」一向致力鼓勵藝術界新晉，今次得獎者有倫敦大學國王學院比較文學博士曾景輝，一邊教學和出版小說，一邊在不同媒界撰寫評論文章；活躍世界各地藝穗節的林倩嬌，身兼劇場導演、監製、編劇及新概念藝術節策展人等不同崗位，多個作品揚威海外；憑首部長片電影《正義迴廊》贏得香港電影金像獎和香港電影導演會年度大獎「新晉導演」的何爵天，更身兼電影文化中心副主席作，致力電影教育及文化推廣；專注創作動態裝置藝術的董永康，曾參與多個與藝術科技相關的展覽，2017年贏得德國世界口琴節冠軍的李俊樂（Gordon），曾與多國知名樂團一起演出交流，更獲國際演藝評論協會評為「世界級演奏家」；曾參與多個跨媒體裝置、影像藝術及畫作國際展覽的鄺鎮禧，擅長從日常生活及矛盾中提煉藝術創作，作品曾於香港、北京、蘇黎世、曼徹斯特等城市展出；梁非同專攻花旦，師承王惠玲、周鎮邦學習身段武場，以及跟從楊麗紅學習唱腔，自2014年起參與「油麻地戲院場地伙伴計劃」後至今演出不斷，主演近作包括在新《梁祝》、新《胡不歸》等劇目。這八位新鮮人努力不懈，前途無可限量，為本地藝壇注入創意新力量。

其他獎項方面，還有團體的「學校藝術教育獎」、「藝術推廣及教育獎」和「藝術贊助獎」，藝發局全方位在文藝領域栽培優秀人才，以獎項向藝術工作者致敬，鼓勵和推動業界發展。