第十八屆香港藝術發展獎圓滿舉行 31個獎項向藝術工作者致敬
第十八屆香港藝術發展獎日前（6月11日）已圓滿舉行，這個由香港藝術發展局（藝發局）主辦的藝術界盛事，共頒發31個獎項予本地藝術工作者、團體、學校及機構，令香港大會堂的會場內星光熠熠，瀰漫濃厚藝術氣息，現在一起重溫當晚盛況和完整得獎名單。
「第十八屆香港藝術發展獎」頒獎禮的主禮嘉賓包括政務司副司長卓永興先生、藝發局主席霍啟剛先生、署理文化體育及旅遊局局長劉震先生及藝發局副主席楊偉誠博士，當晚政務司副司長卓永興先生致辭時，除了恭賀一眾對推動香港藝術發展卓有貢獻的得獎者外，亦特別欣賞藝發局促進本港與世界各地文藝機構合作交流的努力，通過各項計劃為文藝領域栽培優秀人才。他表示在國家『十四五』規劃的支持下，香港正全速發展成為中外文化藝術交流中心，特區政府一直全方位推動香港文藝產業發展，更預告「重點演藝項目計劃」、「第四屆粵港澳大灣區文化藝術節」及支持藝發局舉辦首屆「香港演藝博覽」，令人萬分期待。
至於藝發局主席霍啟剛先生致辭時，則指藝發局一直重視對外聯繫及交流的工作，近期計劃如「內地灣區作品巡迴計劃」、「上海演藝市場研習團」及「澳亞藝術節實習計劃」等，以及於今年十月舉辦的首屆「香港演藝博覽」及第五屆「國際文化領袖圓桌交流會」，均有助鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位的同時，匯聚大中華地區及世界各地藝文領袖，共同商議交流全球藝文發展新趨勢，「踏入第十八屆，『香港藝術發展獎』依然秉承初衷，向一眾為藝文界貢獻良多的藝術工作者致敬，亦鼓勵投身藝術界的新晉繼續發揮所長，為本港藝壇注入創意新力量。」
頒獎禮舞台方面，大會特別採用了沉浸式設計，透過發光裝置、螢幕特效及電腦程式，營造出懾人效果，令在座觀眾如置身於藝術科技的氣氛中。配合敲擊樂、兒童粵劇、三絃口琴合奏、流行歌唱等表演，讓不同藝術家、團體各展所長傾力演出，展現年輕一代投身於不同藝術範疇，更凸顯香港藝術生態蓬勃和多元的發展。
【終身成就獎】
本年度最高榮譽大獎「終身成就獎」由汪明荃博士獲得，她縱橫藝術界逾50年，由歌影視到戲曲界都獲得很高成就，過去20年積極弘揚傳統粵劇藝術，出任香港八和會館主席，全力推動戲曲發展，由保育、承傳、培育，以至觀眾拓展，全方位促進本港粵劇藝術發展和提升其藝術水平，汪明荃博士對香港藝文發展貢獻良多，藝術成就備受尊崇，「終身成就獎」絕對是實至名歸。
【傑出藝術貢獻獎】
而「傑出藝術貢獻獎」分別由知名男高音歌唱家莫華倫博士、資深電影製作人吳思遠先生和蜚聲國際建築師嚴迅奇博士獲得，三位均為業界翹楚，在海內外享負盛名，為香港藝術發展奠下穩健的基石。莫華倫博士一直致力推動歌劇藝術，創立香港歌劇院培養本地歌劇人才接班人；吳思遠先生憑創新的發行策略將香港電影推上國際舞台，向海外展示本港影視非凡實力，贏得「影壇教父」美名；嚴迅奇博士的建築設計在世界各地均享負盛名，其作品糅合中西文化與美學，更積極推動業界學術交流，為建築界培育未來棟樑。
【藝術家年獎】
至於「藝術家年獎」的八位得主，各擅勝場，在其界別出發熱發亮，包括現為城市當代舞蹈團駐團編舞藏族當代編舞家桑吉加，其舞蹈展現強烈的東方色彩，極具個人風格；集劇場演員、導演、編舞、講師等多種身份的黃龍斌，創創立異人實現劇場，曾多次獲頒香港舞台劇獎最佳導演；縱橫影壇數十年的邱禮濤博士，執導電影逾80齣，更是香港電影金像獎最佳導演。現為浸會大學中國語言文學系教授的葛亮博士小說作品深受推崇，其中2022年作品《飛髮》獲得國家級文學獎項「魯迅文學獎」；香港中樂團三弦首席的趙太生，首到多國巡演和舉行講座，2023年在香港舉辦三弦專場音樂會；書畫藝術家黃孝逵師承黃冑，其多幅作品獲中國美術館、香港藝術館等機構收藏；媒體藝術家及策展人林欣傑，港台藝術與科技團隊主理人，曾在海外獲得藝術獎項；資深粵劇演員廖國森，勝任台柱（丑生及武生）外，亦能兼演花臉及老旦，精湛功架極為全面。
【藝術新秀獎】
「香港藝術發展獎」一向致力鼓勵藝術界新晉，今次得獎者有倫敦大學國王學院比較文學博士曾景輝，一邊教學和出版小說，一邊在不同媒界撰寫評論文章；活躍世界各地藝穗節的林倩嬌，身兼劇場導演、監製、編劇及新概念藝術節策展人等不同崗位，多個作品揚威海外；憑首部長片電影《正義迴廊》贏得香港電影金像獎和香港電影導演會年度大獎「新晉導演」的何爵天，更身兼電影文化中心副主席作，致力電影教育及文化推廣；專注創作動態裝置藝術的董永康，曾參與多個與藝術科技相關的展覽，2017年贏得德國世界口琴節冠軍的李俊樂（Gordon），曾與多國知名樂團一起演出交流，更獲國際演藝評論協會評為「世界級演奏家」；曾參與多個跨媒體裝置、影像藝術及畫作國際展覽的鄺鎮禧，擅長從日常生活及矛盾中提煉藝術創作，作品曾於香港、北京、蘇黎世、曼徹斯特等城市展出；梁非同專攻花旦，師承王惠玲、周鎮邦學習身段武場，以及跟從楊麗紅學習唱腔，自2014年起參與「油麻地戲院場地伙伴計劃」後至今演出不斷，主演近作包括在新《梁祝》、新《胡不歸》等劇目。這八位新鮮人努力不懈，前途無可限量，為本地藝壇注入創意新力量。
其他獎項方面，還有團體的「學校藝術教育獎」、「藝術推廣及教育獎」和「藝術贊助獎」，藝發局全方位在文藝領域栽培優秀人才，以獎項向藝術工作者致敬，鼓勵和推動業界發展。