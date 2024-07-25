金庸雕塑展｜香港文化博物館館長鄧民亮︰人人都有一個金庸武俠夢

為紀念查良鏞博士（金庸）百年誕辰，香港文化博物館正舉辦「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」。自三月十六日揭幕至七月底，已錄得逾二十五萬參觀人次，亦掀起了一陣金庸熱，似乎印證了香港文化博物館館長（藝術）鄧民亮口中一句話︰「人人都有一個金庸武俠夢」。鄧民亮坦言自己和金庸冥冥中有緣分，今次鄧民亮既以「小粉絲」的身分，又以展覽策展人的角色，細說他的金庸武俠夢，分享籌辦展覽過程中的秘辛與挑戰。



與金庸的不解之緣 盼潮流擴展至全世界

「金庸九成著作都在香港創作，可以說香港成就了金庸。」而鄧民亮早於大學時期，已成就了他的小小武俠夢。「當年修讀藝術的我，曾幻想如果能夠為金庸的小說畫封面或者書中插圖，是多麼好玩的一件事！」1993年，香港中文大學準備出版一本英文版的金庸小說《雪山飛狐》，邀請了當時還是大學生的鄧民亮繪畫小說的封面和插圖。從那一刻開始，他對金庸的作品有另一番體會。

三十年後，鄧民亮從「小粉絲」搖身一變，成為香港文化博物館館長，參與籌劃紀念金庸百年誕辰的專題展覽，百年一遇，卻讓他遇上。「有華人的地方就有金庸的武俠，金庸的武俠小說帶動了文學潮流、影視文化，建構了一個20至21世紀重要的中華文化潮流。透過小說、漫畫、電視、電影及電玩接觸到金庸的作品，難免投入其中，獲得啟發，人人都生出一個武俠夢。」他希望由金庸孕育而成的潮流能夠不斷創新，而「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」的誕生，正正回應了這個願景，以香港文化博物館作為起點，延伸至全世界，成就一個無遠弗屆、老少咸宜的展覽。

金庸小說人物立體化第一人任哲 不銹鋼雕塑展現現代感

展覽以金庸武俠小說人物為主題的雕塑，作為一個新的切入點，為觀眾帶來強烈的視覺衝擊。任哲是全世界首位獲正式授權，鑄造金庸小說人物雕塑的80後藝術家，他利用不銹鋼、青銅及黃銅鑄造了22位為人熟悉的小說人物。鄧民亮表示︰「早在2017年，初次看到任哲在置地廣場的雕塑作品，覺得很有魄力，很有力量。2023年初，當我們籌備金庸百年紀念活動時，得知任哲將主理金庸展的雕塑時，就對他非常有信心！」鄧補充，不同時期的雕像會利用不同的物料打造，而任哲選用充滿現代感的不銹鋼，展現出人物身體的動態細節，讓觀眾從中體驗當代的感覺。雕塑在21世紀的當代建築中展示，兩者非常配合。

雕塑以金屬鑄造，不怕日曬雨淋，展覽因而延伸至博物館戶外庭院空間，在陽光變化下欣賞雕塑，別有一番韻味。

雕塑以金屬鑄造，不怕日曬雨淋，展覽因而延伸至博物館戶外庭院空間，在陽光變化下欣賞雕塑，別有一番韻味。

展覽配合多媒體元素，立體雕塑設置於環迴幕牆投影之中，讓觀眾猶如置身金庸的武俠世界。

展覽配合多媒體元素，立體雕塑設置於環迴幕牆投影之中，讓觀眾猶如置身金庸的武俠世界。

展覽配合多媒體元素，立體雕塑設置於環迴幕牆投影之中，讓觀眾猶如置身金庸的武俠世界。

籌備過程經歷一波三折

「三月八日最後一批雕塑到達文化博物館，三月十三日完成所有多媒體測試與雕塑組裝，三月十五日開幕並接受傳媒採訪。」鄧民亮笑言整個籌辦過程非常緊湊，充滿挑戰︰「展品的結構、尺寸和重量對籌備一個雕塑展至為重要，但任哲北京團隊回覆說老師正不斷修改泥稿，的確未到最後一刻也不知道成品的真正模樣。加上籌備展覽的期間正值農曆新年，直到年三十晚我們還在與設計團隊和運輸公司溝通。今次展覽亦與藝術家黃宏達合作，加入多媒體元素，但多媒體投影測試要在完成場地佈置、擺放好雕塑後才能進行。而在測試期間，我們發現『華山論劍』的部分效果未如理想，要作即時調度。經歷一波三折後，全數22件雕塑擺放在門口、大樓梯、庭院及展覽廳，充分運用全館室內外的空間，加上一尊由任哲創作、查博士家人捐贈予香港文化博物館的金庸半身像，圓滿了這個宏大計劃。」

博物館利用蜘蛛式吊車把雕塑《風清揚》安全快捷地擺放在大樓梯上。

博物館利用蜘蛛式吊車把雕塑《風清揚》安全快捷地擺放在大樓梯上。

金庸半身像由香港文化博物館永久收藏，現陳列於常設展廳金庸館內。

觀眾除了可以到金庸館欣賞金庸半身像，亦不能錯過館內逾300組展品，包括金庸親書對聯和《笑傲江湖》報章連載版手稿，展示了金庸早期事業，以及其武俠小說的創作歷程。同時，觀眾也能透過展廳內的互動展品，重溫經典金庸電影、電視劇和主題曲選段，感受金庸對香港流行文化的影響力。

一百年來只有一個金庸，生於有金庸的時代的確幸運，而後人更要肩負起傳承的使命，將金庸的武俠傳奇，透過不同藝術形式、傳播媒介弘揚於世，承傳金庸傳奇、永續中華文化。

「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」

日期：即日至10月7日

地點：香港文化博物館專題展覽館五、庭院及大堂

地址：沙田文林路一號

開放時間︰

星期一、三至五：上午10 時至下午6 時

星期六、日及公眾假期：上午10 時至晚上7 時

星期二（公眾假期除外）休館

免費入場

(資料及相片由康文署提供)