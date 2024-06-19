攝影師憑真照片奪AI製圖賽冠軍　自揭性質後被DQ籲關注AI倫理問題

【AI/攝影】近年AI製圖技術日漸成熟，不少照片難分真與假，去年有藝術家憑AI製圖贏得攝影比賽，近日就有攝影師反其道而行之。攝影師Miles Astray以真實拍攝照片投稿「1839彩色攝影大賽」人工智能類別奪人民票選獎和第三名。賽果公布後攝影師於社交媒體自揭照片性質，被主辦單位取消參賽資格，事件在網絡引起廣泛關注。



相關攝影作品「Flamingone」（Miles Astray IG）

相關作品名為「Flamingone」，照片中一隻紅鶴低垂頭部，只留下一團粉紅絨球般身軀佇立在細長雙腿上，奇特視覺效果讓人誤以為它是由AI創造的作品。照片實際是由旅行攝影師Miles Astray兩年前在阿魯巴海所拍攝，當時圖中紅鶴恰巧在抓肚子，便有了這幅「無頭」照片。作品去年底投稿1839彩色攝影大賽人工智能類別，該比賽由著名藝術和媒體機構如龐畢度中心、《紐約時報》以及蓋蒂圖像等相關人士擔任評委，而Astray照片一度贏得了人民票選獎和第三名，但在他揭露這幅作品實際上是一張真實照片後，主辦方取消了其獎項資格。

Astray事後解釋，他投稿真正目的是為了向世人證明，大自然本身比任何技術更有創意，探討現今社會對人工智能技術的依賴及其可能帶來的影響。「近來AI生成影像在比賽中屢次戰勝真實照片，促使我想到可以用只有人類才能做到的顛覆方式，便是將一張真實照片投稿至AI類別。」Astray在個人網站上寫道。由於「Flamingone」看起來超現實又完全自然，便用以投稿，成為首張贏得AI獎項的真實照片。

主辨單位表示理解Astray用意，但仍認為他的作品入圍是對其他作品的不公平對待，只能取消其資格，但希望能增進大眾對於科技如何影響藝術創作的理解。去年德國藝術家Boris Eldagsen曾憑AI製圖贏得2023年世界攝影獎（Sony World Photography Awards）公開組創意類別，引起大量對AI製圖所面對問題之討論。