《回憶中的香港味道3》東京偶遇引發出香港美食之旅｜何故專欄

《回憶中的香港味道3》：由一碗「大根人參豚肉湯」引發出的開心「香港美食之旅」！



「因為在東京的這一碗『大根人參豚肉湯』，我改寫了差不多半本小說，更多元化和多角度地討論『香港味道』的真諦！」



《回憶中的香港味道3》

香港曾經被譽為「美食天堂」，但近年香港餐飲業卻陷於低谷，香港北上消費成風，本地餐廳結業如浪潮，不禁令人擔憂「香港味道」的生存空間。

適逢香港出版界年度盛事香港書展即將來，各位書迷已經開始留意不同新書，今回先為大家帶來為了香港而創作的「飲食文學」，《回憶中的香港味道》系列的第三卷。

這個環繞「香港味道」的「飲食文學」系列，是在《打邊爐》系列後的寫作新方向，第一卷記錄了移民潮下的眾生相，第二卷嘗試思考留下來的人如何好好生活，最新出版的第三卷就是探討如何保留和傳承「香港味道」。

美食文化導賞團（圖片來源：何故）

坦言地，起初只是無心插柳，但經過了這兩年來的沈澱，加上已將多個故事改編為「餐飲劇場」，其中《那個下午，我在露台煎西多士》更在台灣演出了九場，而且更舉行了結合「走讀彩虹邨」和「金碧懷舊菜晚宴」的非一般「美食文化導賞團」，慢慢覺得有股使命感，希望透過文字和活動，為大家帶來更多有關「香港味道」的嶄新體驗！

金碧懷舊菜晚宴（圖片來源：何故）

《回憶中的香港味道3》有別於前作，是一場「超越時空的美食之旅」，以一個神秘男子為了研究「香港味道」，貫穿了《打邊爐》、《愛。因思坦症候群》、以及《回憶中的香港味道》三個系列的平行時空，故此，很多舊作的角色再次登場，包括：《打邊爐》系列的「啤酒妹」，以及在旺角商業大廈天台開設有機農莊的「鮮氣女神」，還有《愛。因思坦症候群》系列的Cosplay界「四大瑞獸」，新角色則有受「飛天意粉神教」（Church of the Flying Spaghetti Monster，或稱Pastafarianism）啟發而虛構的「飛天遁地甂爐神教」教祖，以及守護香港飲食文化的「新世紀打邊爐福音戰士」。希望以形象鮮明的新舊角色，交織出言之有物的過癮劇情，讓大家重新認識演化中的「香港味道」。

金碧懷舊菜晚宴（圖片來源：何故）

《回憶中的香港味道3》可算是一次非常任性的創作！在完成了5月的兩個「餐飲劇場」，分別在金碧酒家舉行的《一千零一個開心的理由 Part 2》和富嘉閣舉行的《幸福聯婚》，竟然來了一趟說走便走的任性之旅，先後快閃台北和東京，因為途上的見聞，竟然重寫了接近半本小說！

圖片來源：何故

我在東京偶然幫襯了一間由香港人開設的茶餐廳，看見餐牌上的是日例湯竟然是「大根人參豚肉湯」，「大根」在日文代表「白蘿蔔」，「人參」則是「紅蘿蔔」，因為根部長得像人參，我好奇問老闆為什麼不是「青紅蘿蔔煲瘦肉」，他回答在日本很難買到青蘿蔔，只能改用白蘿蔔。我突然有種「幸福並非必然」的感慨。

大根人參豚肉湯（圖片來源：何故）

出版《回憶中的香港味道》後，多次應邀到學校分享「香港飲食文化及日常生活」，回港後，老闆的這番話，令我開始反思什麼才是真正的「香港味道」？更重要是「日常生活」已變得不一樣，我們怎樣保留和傳承「香港味道」？因為在東京的這一碗「大根人參豚肉湯」，我改寫了差不多半本小說，更多元化和多角度地討論「香港味道」的真諦！我強烈推薦當中一場「香港人」對於「忒修斯之船」的討論。

《一千零一個開心的理由 2》讀劇

除了琳瑯滿目的香港美食，新作的另一主題是「開心」。其中【一千零一個開心的理由】和【飲勝！】兩章，分享了留在香港也可以「開心」的方法，【好嘅一餐，唔好嘅又一餐？】道出「香港人」如何面對轉變的正確心態，【鮮氣女神的愛心種子】則勉勵大家「千萬不要低估一顆種子的力量」。

今年書展，希望為讀者帶來一場更豐富、更有深度、更多采多姿的「香港美食之旅」，連同往後的相關活動，值得大家留意。

【作者簡介】

何故，畢業於香港大學土木及結構工程系；現職跨媒體創作人，集作家、編劇、影評人、大學講師、遊戲設計師、電視台及電台節目主持於一身，也是著名美食家。大學時代開始寫作，已推出超過20本小說，包括：《孔子無雙》、《闇三國志》、《打邊爐》系列、《末世驚魂錄》系列、《愛。因思坦症候群》系列等，《回憶中的香港味道》系列是他最新的香港「飲食文學」作品。



《回憶中的香港味道3》簽名會

日期：2023年7月20日（六）



時間：晚上7:00至8:00



地點：1C- E16「一代匯集」展位



（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

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