森萬里子著名地標裝置藝術對話自然　新作和平水晶喻靈性催生進化

藝術作品除了是美的體現，往往能夠啟發人心，甚至引發起對世界的思考。日本知名當代藝術家森萬里子（Mariko Mori），是近代日本最具影響力的藝術家之一，在她的整個藝術生涯，醉心於對靈性上的發掘，並以此作為超越和改變自我的方法。她於2010年成立的Faou基金會，更是將表達對自然環境的敬意為己任，以人類文明為起點，透過藝術表達人類團結的思想，藉此激發人類潛力。她與Faou目標在世界上6個地點設立裝置藝術，最新一件作品現已在意大利威尼斯展出。



《Peace Crystal: A Prayer for World Peace》（圖片來源：www.faoufoundation.org）

森萬里子（圖片來源：www.faoufoundation.org）

森萬里子出生於1967年的東京，其家族非常富裕，其祖父森泰吉郎是日本著名發展商森大廈株式會社的創辦人，曾於1991年間成為世界首富，著名的地標建築如方舟之丘、六本木新城、新開的麻布台Hills都是旗下地產項目。可能因為家族的因素，森萬里子自小就生活在自由的氛圍下，備受濃厚的藝術薰陶，她於80年代先後入讀東京文化服裝學院、倫敦柏亞姆肖藝術學校以及切爾西藝術與設計學院。90年代畢業之後，隨即動身前往紐約惠特尼美國藝術博物館進行獨立研究。森萬里子早期的創作以傳統日本文化為根基，可是作品往往帶有未來感，例如一些攝影作品中，她甚至會穿著銀色金屬衣扮演著來自外太空的少女，當中隱隱滲透出劃時代的時尚觸覺。其他作品亦常見到神靈、機械人、外星生物等元素出現，及後在歐美經過了長達廿年的藝術創作生活。

1994年作品《Subway》（圖片來源：instagram.com/marikomori）

直到她的父親離世之後，森萬里子開始了深度思考靈性上的議題，由生死到宇宙以至是宗教，於1999年她接觸到佛教，結合科學和藝術來呈現這個古老的東方哲學思想，自此醉心於對科技及靈性的迷戀。來到2010年，她成立了非營利組織Faou基金會，「Faou」其實是她創造出來的新詞，意指「永恆之光」。Faou的理念受到佛教及大自然的啟發，開始了一個具有意義的公共項目：在世界上6個地點設立裝置藝術，以此表達對全球多樣化生態系統和自然資源的感激之情，表現「與自然一體」的精神。作品坐落在美麗的原始環境中，呈現出和平與和諧的感覺，同時提醒生靈的存在是需要尊重地球的。

《Primal Rhythm: Sun Pillar》（圖片來源：www.faoufoundation.org）

這些藝術裝置會設置在偏遠地區，地點經過精心挑選，例如在2011年於日本完成的首件作品《Primal Rhythm: Sun Pillar》，座落於沖繩宮古島，藉此強調海洋和珊瑚礁的精緻之美，作品包括兩個大型雕塑，「太陽柱」是設置在岩石海角頂部的半透明柱子，在每年的冬至將會投下儀式性的陰影，還有「月亮石」則是一個根據潮汐改變顏色的球體。當中的難度在於僅可以使用人手來安裝，以免干擾海灣脆弱的珊瑚和岩層，還要精確地與海洋、波浪和潮汐條件配合，在沒有使用任何機械下完成實屬壯舉。系列的第二件作品選址巴西里約熱內盧的Véu da Noiva瀑布，是為世界聞名的自然奇觀之一，《Ring: One with Nature》現時已成為當地社區的地標和焦點，於2016年還得到當地和奧運會的支持及認可。作品是為懸掛在190米的山峰及瀑布上的光環，當太陽從不同角度照射時會從藍色變為金色。

《Ring: One with Nature》（圖片來源：www.faoufoundation.org）

於今年，Faou的第三件裝置作品《Peace Crystal: A Prayer for World Peace》（和平水晶）終於面世，上周於意大利威尼斯開幕，但最終將會落戶埃塞俄比亞的一個洞穴中。和平水晶體現出人們透過分享對世界和平的祈禱，來團結全球人民的願望。作為象徵全球和全人類的作品，選址人類共同的血統起源地埃塞俄比亞，是為人類600萬年來進化的搖籃。作品概念受到佛教哲學及輪迴的啟發，象徵身體是靈魂的容器，靈魂卻是永恆的，一切眾生皆經歷生死循環甚至重生。水晶的高度為167.5cm，是為現代人的平均身高，巧妙地站立著在最窄一點保持平衡，代表直立是人類進化的象徵。此外，水晶本身有接收天上與地下能量的本質，所以置身的洞穴既接通地面亦在上方開設了洞口接收陽光，森萬里子相信正是這份靈性催化出進化，最後透過水晶去反思世界和平的議題，其實是一種共同的人性。至於餘下3件作品，森萬里子透露將會落在澳洲、歐洲以及北美洲。