新生代創作男神高爾宣登陸AXA創夢館 首度攻港開唱感性訴低潮苦痛

實力顏值兼備的台灣新生代Rapper高爾宣OSN，日前來港舉辦一連兩場的《CTRL+N新視界》2024 巡迴演唱會香港站。男神首度攻港就選在全新地標，位於西沙GO PARK的AXA安盛創夢館（AXA Dreamland），成功號召3千人撐場！除了多首人氣金曲掀全場大合唱，高爾宣亦感觸提及人生低潮期，以音樂訴說無以名狀的痛。



零架子走勻全場與歌迷近距離接觸

以全黑型格造型現身，高爾宣連接唱出《Old Me》、《No Name》、《Why You Gonna Lie》多首作品霸氣揭開序幕，配合極震撼的燈光視覺效果，一秒點燃全場氣氛！其後高爾宣一度走到台下與歌迷近距離接觸，自拍、合唱任影唔嬲，更大派菲林相機予歌迷攝下珍貴一刻，並表示相片會收錄於新MV中，冧死一班Fans！

罕有剖白抑鬱低潮期 千人大合唱送上支持

高爾宣近日雙喜臨門，宣布將升格做人夫兼爸爸，現年27歲已被視為台灣Hip-Hop界的最強新勢力，但他的星途卻非一帆風順。當年出道短短兩年就憑神曲《Without You》爆紅，2020年知名度飆升後一度被負面新聞纏身，招惹惡評不斷。回想低潮經歷，尾場時高爾宣罕有於台上剖白：「那個時候很抑鬱，不太表達只好一直寫歌，好怕說了甚麼又會變成新聞標題。」

其後接連唱出《Circles》《Extra》、《Fall》、《Drowning》訴說內心鬱結，他坦言當時靠音樂治癒內心傷口，期望自己的作品可陪伴過渡歌迷低潮，成為人生救贖：「有一些傷就停在那邊就好，人生就是不斷失去，但這些都不值得你氣餒。隨著時間，你會發現那些過不去的其實沒那麼重要，你可以撐過去的，我也是這樣走過來的。不要在不對的時間為難自己，時間會帶你走過一切。」撐過低潮後，迎來兩位兄弟王ADEN、PIZZALI現身撐場大晒兄弟情，最後當然少不了以千人大合唱《最後一次》、《Without You》溫暖作結。

寵粉的高爾宣走到台下與歌迷近距離接觸，任影唔嬲。

王ADEN、PIZZALI以嘉賓現身，高爾宣與PIZZALI合唱《狠操俱樂部》全場沸騰掀高潮。

高爾宣罕有提及低潮期創傷。

娛樂打卡新Chill點 西沙GO PARK

今次高爾宣開騷的地點，是最近開幕、位於西沙GO PARK的AXA Dreamland。場館可容納1,500人，裝潢設計現代化，燈光音響設備亦高質齊全。不止場內新淨舒適，場外設有大量戶外綠化休憩空間，多架美食車環繞大草皮，草皮上亦有露營天幕及桌椅方便大家休息。適逢奧運季節，場內的大電視更會直播賽事，市民睇騷前更可嘆住burger、飲住咖啡寫意地觀戰，旁邊亦有多間人氣食店將陸續開幕。走上二樓，最吸引的莫過於可遠眺海景的大平台及寵物公園，高爾宣演唱會當日也有人帶毛孩打卡放電。天氣好時，一望無際的黃昏美景將盡現眼前。

作為運動娛樂新地標，佔地130萬平方呎的西沙GO PARK，包含100萬呎的多元化戶外運動公園，提供十多項專業體育設施，包括高爾夫球、網球、足球、匹克球、板網球、三人籃球等！西沙GO PARK集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身，加上交通方便，駕車來往烏溪沙站及大學站最快只需4分鐘及10分鐘；更有9條巴士線及3條小巴路線直達GO PARK或途經西沙，未來更會新增4條巴士線，接駁港九新界各區，相信全面開幕後將成為最新的假日好去處。

【多圖】帶你遊覽西沙GO PARK

西沙GO PARK由國際知名Zaha Hadid Architects操刀，融合大自然形態流線形設計，加上幾何美學的建築規劃，活力十足。

多架美食車現已進駐西沙GO PARK，漢堡、咖啡、小食全部即叫即整，連手工爆谷都有得買。

適逢巴黎奧運，場內大電視直播港隊激戰場面，大批市民坐在草皮上Chill住嘆美食睇比賽。

主打營養師推薦健康餐單的SPORTS bistro現已開幕，餐廳內盡是體育元素，打卡位滿滿。

多間人氣食店將陸續開幕，另如一田百貨、香港劍擊學校、健身中心亦即會進駐。

場內有多個專業運動場地。

AXA Dreamland可容納1,500名觀眾，適合舉行中小型音樂匯演和各類運動比賽。

西沙GO PARK交通方便，現時有多條巴士及小巴線來往大學站、烏溪沙站及馬鞍山市中心，車程僅10數分鐘。未來亦會增設涵蓋沙田、荃灣、尖沙咀等地的巴士線。

（部分相片由客戶提供）