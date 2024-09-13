專訪｜得獎鋸琴家李元慶11月來港演出　引領觀眾感受中國非遺魅力

鋸琴不算大眾熟悉的樂器，乍眼看外觀與尋常工具無異，無弦、無鍵、沒有固定音階定位，但在彎曲、敲打、運弓等各種技巧下，卻能奏出餘音縈繞的悠揚樂曲，音色極具韻味，並已列入中國非物質文化遺產名錄。



適逢國慶七十五週年，多次獲國際大獎的知名鋸琴演奏家李元慶將聯同青年鋼琴演奏家李一豪以及弦樂團來港呈獻「鋼琴鋸琴音樂會-蕭邦與魯班的對話」，將鋸琴與鋼琴巧妙融合，奏出《紅樓夢》《二泉映月》等多首傳統名曲。這次我們就請來鋸琴音樂家李元慶，一談這種非遺藝術魅力所在，還細說這次演出看點。



鋸琴無弦、無鍵、沒有固定音階定位，通過演奏者將琴身彎曲，並用弓子在鋸背拉動產生樂音（攝：黃寶瑩）

對鋸琴一見鍾情

「我覺得像命運一樣，上帝派我來，這輩子就是要學鋸琴的了。」鋸琴演奏家李元慶如此回憶自己與鋸琴的相遇。他自小接觸多種樂器，二胡、小提琴、鋼琴、揚琴等不在話下，大學時到山西大學音樂學院修讀作曲，也是那時他第一次聽說鋸琴：「當時我在《中國電視報》看到一位名為王彭年的鋸琴藝術家，很奇怪自己學了這麼多樂器，卻沒有發現鋸子竟然能奏音樂！」

李元慶畢業後長居深圳，在一次偶然的機會下，了解到鋸琴生產工廠正位於自己家鄉山西。於是他一路輾轉火車、汽車，還得轉乘電單車，最後找到山西太行鋸條廠，工廠內設有一個鋸琴研究所，裡面兩個老師傅便成為他的鋸琴啟蒙。由於他有弦樂運弓底子，只不過學了二十來分鐘已經掌握基礎，於是給他向中國鋸琴學會主席引薦深入學藝，原來那便是王彭年，李元慶回憶道：「他基本指導了一下，最後留我一句話—— 『師傅引進門，修行看個人。』」結果這一練，就是練了三十餘年。

接觸鋸琴後兩年，他出版中國第一個鋸琴卡式帶，三年後舉辦首場個人鋸琴音樂會，2013年更出版《中國锯琴藝術論》的學術專著；後來更代表中國參加美國、捷克和法國等國際鋸琴大賽，均獲得第一名或金奬。今年稍早時更擔任「李克勤“弦續”巡迴演唱會2024」十多場演奏嘉賓，傳統樂器結合流行曲，引起熱烈關注。

李元慶今年擔任「李克勤“弦續”巡迴演唱會2024」十多場演奏嘉賓，在社交媒體上獲得熱烈迴響（圖片由受訪者提供）

鋸琴最大魅力在其餘音

當問及為何會選擇鋸琴，李元慶笑言：「你一聽便知道了，鋸琴不同於二胡、小提琴，運弓動作完結以後還會有聲音，這叫餘音。」其餘音亦不同於其他樂器般一成不變，能夠隨演奏者揉搓、顫動、彎曲等動作產生不同變化，他認為這是鋸琴最大魅力：「就是因為這獨特的韻味，我開始練琴，執著地練。」

李元慶收藏超過100多把不同大小、年代的鋸琴，其中一把美國製鋸琴更是從1993年用到現在。他表示經過多年彈奏，琴身的鋼材結構已經被彈軟，音色也更好聽，為這次香港演出其中一把演奏琴。

他發現小尺寸鋸琴演奏時更為靈巧，彈奏《苗嶺的早晨》等快曲時更得心應手，於是動念設計一款中式鍍金鋸琴。在2000年他成為「金鋸琴」專利設計持有人，更憑此樂器獲多項比賽冠軍。這次他將攜「金鋸琴」來港演出，觀眾將有機會一睹其風采。

「金鋸琴」為李元慶專利設計，不僅尺寸較小，表面鍍金層也有厚度講究。（攝：黃寶瑩）

蕭邦與魯班的對話

兩年前，李元慶攜兒子李一豪舉辦了第一場「蕭邦與魯班的對話」音樂會。他表示名稱是與兒子鋼琴背景相關：「他從小就喜愛蕭邦作品，2012年時在日本舉辦的亞洲蕭邦鋼琴比賽拿了第一名，後來也到波蘭參加過蕭邦國際鋼琴比賽。」在這樣的淵源下，便以蕭邦與發明鋸具的工匠魯班名稱對仗，但他打趣道：「其實應該叫魯班蕭邦，因為演奏會是以鋸琴為主。」兩人合樂，由鋸琴彈奏旋律，再用鋼琴伴奏，兩種曲調交融相生。

這次來到香港演出，適逢慶祝國慶75週年，父子請來弦樂團進行四重奏以經典曲目《我愛你中國》作為演出主打，規模較以往更盛大，鋸琴版《紅樓夢》《苗嶺的早晨》以及《二泉映月》同樣值得觀眾期待。李元慶透露，未來有計劃聯同其他國家為鋸琴申請列入聯合國人類非物質文化遺產名錄。

【演出詳情】

鋼琴鋸琴音樂會-蕭邦與魯班的對話

日期：2024年11月4日

時間：晚上8時

地點：香港大會堂音樂廳

票價：$280、$220、$160、$100

【01獨家限量優惠套票】

日期及時間：

2024年11月4日 - 晚上20:00 (星期一)場次

$280 買一送一套票* (即兩張門票, 原價$560, 限量共14套)

$220 買一送一套票* (即兩張門票, 原價$560, 限量共14套)

$160 買一送一套票* (即兩張門票, 原價$560, 限量共14套)

快閃優惠日期：2024年9月13日中午12點-2024年9月25日晚上11點59分

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