香港歌劇院10月鉅獻浦契尼名劇《杜蘭朵》　陣容鼎盛結合京劇元素

在近代歌劇史上，被譽為20世紀初最重要的歌劇作曲家之一的浦契尼，以《托斯卡》和《蝴蝶夫人》等作品聞名於世，而其遺作《杜蘭朵》同樣是難得的經典。今年適逢浦契尼逝世100周年，同時慶祝中華人民共和國成立75周年，香港歌劇院將於10月10日至13日，一連舉行五場《杜蘭朵》（Turandot）演出。作品沿用原作經典曲目之餘，特別融入國粹「京劇」元素，絕對不容錯過。



《杜蘭朵》為浦契尼未完成遺作，在他離世後，由弗蘭科・阿爾方諾根據草稿將全劇完成，成為浦契尼最具爭議作品，多年來在全球各大歌劇院持續上演。本次香港歌劇院版本的《杜蘭朵》由國家一級編劇甲丁導演，並由監製及香港歌劇院藝術總監莫華倫特邀重量級陣容演出。作品沿用原作經典曲目之餘，特別融入國粹「京劇」元素，呈現一版屬於香港的《杜蘭朵》。

故事講述冷酷無情的公主杜蘭朵向所有求婚者設下三個謎題，猜中者可成為駙馬，答錯者將被斬首，許多王子失敗並被處死。一位名叫卡拉富的韃靼王子不畏生死挑戰謎題，不僅成功解答所有謎題，還被杜蘭朵美貌和力量所吸引。最終使杜蘭朵面臨一個挑戰：若她能在黎明前說出卡拉富名字，卡拉富將自願死去。當今歌劇史上最為人熟知之男高音詠嘆調《今夜無人入睡》，便是在杜蘭朵嘗試發現王子身份時響起。

香港歌劇院特別在香港文化中心大堂設置《杜蘭朵》主題背景供觀眾拍照留念，不僅展示劇中髮飾以及經典曲目《今夜無人入睡》片段，更設歌劇主題謎題讓觀眾參與解謎。（香港歌劇院）

打造具中國文化內核的一版《杜蘭朵》

《杜蘭朵》大部分音樂都是基於中國樂曲，特別是第一幕中兒童合唱團演唱的《茉莉花》，這是因為浦契尼曾從一位前意大利駐華外交官那裏得到一個音樂盒，成為其創作靈感之一。為慶祝中華人民共和國成立75周年，本版《杜蘭朵》將導入京劇戲曲元素，不論服裝還是立體沉浸式舞台設計，都運用了北京團隊設計，打造蘊含中國文化內核之視聽體驗。不僅致敬浦契尼，也弘揚中國文化。

監製莫華倫特邀重量級陣容，為香港歌劇院量身打造一版屬於香港特別行政區的《杜蘭朵》。（香港歌劇院）

本次劇目陣容鼎盛，將由導演過國家級大型演藝活動逾400場、多次擔任中央電視台春節聯歡晚會總策劃、導演以及總體設計的國家一級編劇甲丁擔任導演。此前他創作及導演過大型經典音樂史詩《長征組歌》、音樂劇《戀曲》、歌劇《答案》等劇目。而香港管弦樂團、香港歌劇院合唱團和香港歌劇院兒童合唱團，則將在中央歌劇院首席常任指揮袁丁指揮下演出。

導演甲丁為國家一級編劇，導演過國家級大型演藝活動400餘場，多次擔任中央電視台春節聯歡晚會總策劃、導演以及總體設計。（香港歌劇院）

指揮袁丁畢業於中國中央音樂學院和德國萊比錫音樂與戲劇學院，至今已指揮超過四十部西方歌劇經典及中國原創劇目。（香港歌劇院）

演員陣容亦是星光熠熠， 杜蘭朵公主由俄羅斯女高音吉歐耶娃和烏克蘭女高音諾薩托娃分別出演，而男主角卡拉富則由俄羅斯男高音吉格佐夫和南韓男高音申相根飾演。柳兒一角由旅意女高音王冰冰與女高音鄺勵齡共同扮演，與來自中國內地的眾多歌唱家同台獻藝，香港本地歌唱家如顏嘉樂、陳永、黃日珩、林俊傑等，將一同展現精湛表演。

【演出詳情】

浦契尼《杜蘭朵》

日期及時間：2024年10月10日至12日 （晚上7:30）、2024年10月12日及13日 （ 下午3:00）

場地：香港文化中心大劇院

票價：$1,080、$920、$720、$620、$420、$220

意大利文演唱，中英文字幕

購票：www.urbtix.hk/event-detail/12145/

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