國家京劇院經典《白蛇傳》10月西九上演　國家一級演員盡顯功架

《白蛇傳》是膾炙人口的中國民間傳說，而國家京劇院跟四位國家一級演員郭霄、吳桐、楊威和郝仕鵬，一起以京劇形式將這個描述修煉成人形的蛇仙與凡人之間動人心弦的愛情故事，帶到西九文化區戲曲中心大劇院上演。



由中國對外文化集團有限公司主辦的「國風國韻飄香江」系列文化活動，將由北京中演環球藝術製作有限責任公司聯手香港演藝博覽帶來國家京劇院經典京劇《白蛇傳》。這個著名的中國民間傳說曾被改编的版本多不勝數，由電影、劇集到戲曲等各具特色，而國家京劇院版本成功建立出屬於自己的風格，由劇本創作到角色塑造皆經過精心打磨，贏得一致好評，深受廣大觀眾喜愛。

《白蛇傳》是膾炙人口的中國四大民間傳說（圖片由劇組提供）

《白蛇傳》是取材自中國四大民間傳說之一，該劇講述了從峨眉山修煉千年的兩名蛇仙，變身成美女白素貞和小青，來到人間美麗的西湖，白素貞與俊朗善良的許仙相遇，萌生愛情，結為夫婦。不過，和尚法海認為他們是妖怪，設計讓許仙發現白素貞的蛇形真身，此舉嚇壞了許仙。白素貞為了救活許仙，盜取靈芝來醫治丈夫，可是法海又把許仙騙走，不准夫妻相見，白素貞排除萬難二人終能重聚，可是好景不長，法海施展法術再次拆散鴛鴦，並把白素貞關進雷峰塔，幸得小青出手相救，白素貞與許仙終能回到家園，為二人愛情故事寫下圓滿結局。

國家京劇院的《白蛇傳》繼承了傳統京劇的精髓，也進行了創新與發展。（圖片由劇組提供）

國家京劇院的《白蛇傳》是按照劉秀榮、張春孝兩位藝術家的版本而來，不僅繼承了傳統京劇的精髓，還在劇情編排、角色塑造等方面進行了創新與發展，巧妙融入現代人的情感觀與價值觀，細膩且富有層次描繪白素貞與許仙之間愛情，不僅展現了跨越人與妖的深厚感情，亦深人探討了忠誠與犧牲，古老的民間故事煥發出簇新的生命力，讓當今觀眾產生強烈共鳴。至於強大的星級演出陣容，也將角色演繹得栩栩如生，每位演員都具備精湛的技藝和深厚的藝術修養，無論是唱念還是身段，皆展現出深厚的戲曲功底。同時，他們不僅在外形上符合人物特徵，更在內心世界的挖掘上下功夫，內外兼備令人信服，看得投入。

《白蛇傳》一眾角色的外形與服飾設定皆經過精心打磨（圖片由劇組提供）

團隊中四位演出經驗豐富並獲獎無數的國家一級演員，他們優秀演出配合獨特魅力，使角色的思潮起伏更加鮮活立體，無論是白素貞的溫婉堅毅、許仙的善良懦弱，還是小青的勇敢率直，每個角色都被星級演員們詮釋得淋漓盡致。由郭霄飾演的白素貞，不僅在外形上極具美感，在情感表達上也非常豐富，盡情展現出白蛇的柔情與堅韌；吳桐飾演的許仙則顯得人性化，他對愛情的執著與純粹，令人動容；楊威飾演的和尚法海在正義與慈悲之間找到了一個平衡點，使得這個角色呈現人性的多維度；還有郝仕鵬飾演的小青，其機智與勇氣，為故事增添了不少活潑與趣味。

國家一級演員將《白蛇傳》角色演繹得栩栩如生（圖片由劇組提供）

貴為中國傳統文化的瑰寶，《白蛇傳》背後蘊含著豐富的文化內涵和道德教義，國家京劇院既保留了京劇藝術的精髓，又不失時代感，將這一經典故事以更生動、直觀的方式展現給觀眾，弘揚中華優秀傳統文化。這種新舊融合不僅讓老觀眾重拾童年的回憶，同時讓年輕一代得以接觸並愛上這門古老的藝術形式，從而促進京劇文化的傳播與繼承。

「國風國韻飄香江」系列文化活動由中國對外文化集團有限公司主辦，本次國家京劇院《白蛇傳》赴港演出由北京中演環球藝術製作有限公司與香港演藝博覽合辦。

【01獨家限量優惠套票 】

日期及時間：2024年10月17-18日 - 晚上19:30（星期四、五）場次

堂座 $500 買一送一套票（即兩張門票, 原價$1,000）

樓座 $300 買一送一套票（即兩張門票, 原價$600）

獨家優惠日期: 2024年9月30日中午12:00-2024年10月8日晚上23:59

限量買1送1套票

【演出資料】

國家京劇院《白蛇傳》

日期：2024年10月17日（星期四）、18日（星期五）

時間：晚上07:30

演出地點：西九文化區戲曲中心大劇院

票價：$500、$400、$300、$200

購票：www.urbtix.hk/event-detail/12175