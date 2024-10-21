舊區新生　藝術綠洲　華懋集團東京街住宅項目以創意活化長沙灣

華懋集團位於長沙灣東京街的住宅項目「ECHO HOUSE 瑜悦」，是全港首個以「組裝合成」MiC建築法興建的私人住宅項目，不僅為社區帶來煥然一新的面貌，更注入了環保活力和藝術氣息。項目聯乘三位本地藝術家，以回收物料創作出三件匠心獨運的藝術作品，將環保理念融入生活，與「ECHO HOUSE 瑜悦」的發展理念不謀而合，為這個歷史悠久的舊區，打造出一個充滿創意和藝術生命力的綠洲。



回收社區廢料 重塑第二藝術生命

三位本地藝術家分別是擅長金屬雕塑的李紹忠(Joe Li)，他不但是雕塑型社的副主席以及香港雕塑會委員的成員，亦在香港視覺藝術中心擔任指導，積極推廣雕塑藝術教育；將建築與工藝結合的ZOU-MAT工作室，由兩位建築師成立，堅持透過實踐了解材料和製造工藝，並自學成為製造家；Fashion Clinic創辦人及本地資深時裝設計師黃琪(Kay Wong)，致力於永續時裝設計的她擅於回收剩餘布料重造成藝術品，減少浪費。他們分別以搜羅自長沙灣的回收物料以及對東京街一帶景象的記憶作為創作的材料和養分，以藝術品訴說關於環保、社區和未来的故事。

Joe的《希望》以從長沙灣區收集的廢棄電線和舊水喉銅管為材料，經過高溫燒製、切割、塑形，以人手塑造一枝一葉塑造出一棵枝繁葉茂的大樹。閃閃發光的銅枝和不斷延伸的樹根，象徵著生生不息的生命力和對未來的美好願景。作品為回收廢棄物品重新注入價值及美學，同時寓意著區內獨特的文化得以傳承。Joe表示︰「透過《希望》這件作品，帶出環保與可持續發展的理念，為舊物賦予第二生命，不僅減少了資源浪費，也能賦予舊物意念及希望。 」

ZOU-MAT工作室的創辦人Jesse則以本地回收的台灣相思木創作出《The Divide》︰「作品以東京街附近的山景、山脈，即是九龍和新界之間的山脈，抽象化帶入這個項目，並融合了數碼化和手工雕塑技術，展現出獨特的層次感。」他們希望藉此喚起人與自然的和諧共處的想法，並反思城市發展與環境保護之間的平衡。提及選擇台灣相思木的原因，原來相思木於上世紀50-60年代，因其快速生長及改善土質等優點在香港廣泛種植，60年過去，相思木近年已經老化並需大量移除，將之回收及升級成藝術品別具歷史價值。

Kay的布藝作品則利用從社區回收的舊衣物和布料，通過精心的設計和拼接，賦予了這些別人眼中是「垃圾」的全新生命。過程中，除了接受人們捐贈的物料外，Kay經常要去西九龍區找不同的End of Life布料，她笑言辛苦但也很開心。她希望藉此推廣永續時尚的理念，鼓勵大眾在日常生活中做出更環保的選擇。Kay分享︰「利用舊衣服及舊布料本身的特性，創造出富有張力和律動感的藝術作品。我期望引發觀賞者對生活方式和消費習慣的反思，更為綠色發展的理念提供更有感染力的藝術表達。 」

將藝術及創意融入市區重建項目

三個藝術單位的作品將成為華懋集團東京街住宅項目「ECHO HOUSE 瑜悦」的一部份，這些利用廢棄物料進行創作的藝術品不僅為項目增添了藝術氣息，更與項目理念同出一轍，倡導可持續發展，提升資源以打造綠色宜居的城市環境，承載著對環保、社區和未来的美好願景。

Joe表示很開心參與「ECHO HOUSE 瑜悦」，作品在住客會所展出，讓下一代學習大自然的生命力及帶來正能量 。他認為以往長沙灣是一個比較傳統的社區 ，希望能夠為社區帶來新的感覺和色彩。Jesse則表示︰「我們的木雕塑以舊的樹木，把大家熟悉的香港山脈地形，以全新藝術品形式呈現出來，我認為這次的藝術創作和社區重建非常類似，亦帶出環保的訊息，別具意義。Kay喜見其布藝作品將於東京街全新住宅項目展出，讓藝術創作融入社區及生活，為日常生活帶來靈感；她期待未來能有更多跨界融合的創作模式，以藝術推動環保和綠色生活。