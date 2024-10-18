酒店房間爆改成藝術展廳？！WHATZ Art香港首辦什麼最值得一看？

【展覽/酒店/藝術】在不同展覽場地舉辦的藝術展會大家就去得多，在酒店房間與藝術品親密接觸又有沒有試過？繼台北和新加坡後，WHATZ Art Curators Fair今日（18日）起首度登陸香港，將香港JW萬豪酒店兩層客房轉化成專屬藝術空間，將超過12個國家和地區藝術家作品帶到香港，讓大家在房間溫馨氛圍中細賞藝術作品。30位本地及國際藝術家亦會親臨現場，與收藏家及藝術愛好者深入互動，那麼有哪些房間值得一看？



Jeff Murray，房間923

Jeff Murray作品（WHATZ ART）

Jeff Murray作品（WHATZ ART）

首先想為大家介紹房間923的英國藝術家Jeff Murray作品，其作品近乎鳥瞰地圖卻又更加奇幻，球體表面上山岳、海洋、城市建築融合在一起，創造出獨特景觀。他使用筆和墨水作為主要媒介，描繪出微妙紋理和複雜圖案。作品中世界錯綜複雜，每次凝視這些作品時，都會發現一些新元素，值得仔細觀看。

郭妍瑩，房間907

如果看到一堆五花肉在畫面中橫飛、行走、甚至是開飛機，那麼你就知道自己來到房間907了。台灣藝術家郭妍瑩以肉塊「若肉」作為人類比喻，訴說資本主義社會下人們如同一塊能被秤斤論兩的豬肉。她藉由肉塊視野體驗世界，這些肉塊存在人類行為模式與意識，間接地訴說低層人物立足在社會上無可奈何與玩世不恭的生活態度。作品無厘頭之餘，又能充分回應當代社會荒謬之處，玩味十足。

侯忠穎，房間912

侯忠穎作品（WHATZ Art）

若郭妍瑩是以肉塊作為媒介，那麼房間912的侯忠穎則是以手作為身體延伸，象徵人與世界之間連接。他以手為創作媒介，量度、感知、隱喻、表達人與世界複雜並且千變萬化關係，從寫實繪畫出發，以用動態構圖來描繪社會與人性關係。畫作以微觀角度觀察手部皮膚紋理，幾乎能感受到畫作中手部溫度與質感，氣氛親密又充滿表現力。

【活動詳情】

名稱：WHATZ Art Curators Fair

地點：香港JW萬豪酒店

日期：即日至10月20日

