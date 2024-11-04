港深雙城閱讀傳承國家文化 「故宮館藏×香港非遺」焦點展覽及書展

為延續2023年香港首次參與由深圳市委宣傳部主辦的深圳讀書月所取得的豐碩成果，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局再度參與今年11月的第二十五屆深圳讀書月，並由香港出版總會承辦，舉行逾二十項活動，其中包括由香港出版總會及深圳讀書月組委會合辦、文創產業發展處資助，於11月2日至24日在深圳深業上城舉辦的「故宮館藏 × 香港非遺」焦點展覽及書展，以及在深圳不同藝文場地以「悅讀香港．好書巡禮」為主題舉辦的連場分享會及香港出版好書展銷。期望透過連串的導賞、示範、工作坊、作家分享、書展等精彩文化活動，與香港及深圳市民分享閱讀樂趣，營造雙城閱讀氛圍，為兩地民眾提供多元化的文藝體驗，同時推廣香港在傳承國家及香港文化方面的工作。



為隆重其事，香港出版總會今天（11月2日）在深圳市深業上城為「故宮館藏 × 香港非遺」展覽舉行開幕禮，由香港特別行政區署理文化體育及旅遊局局長劉震先生, JP主禮，其他出席嘉賓包括：深圳市委宣傳部副部長、市新聞出版局局長、市政府新聞辦公室主任蘇榮才先生，中聯辦宣傳文體部副部長孫兆敏先生，香港特別行政區政府文創產業專員曾昭學先生，香港特別行政區政府康樂及文化事務署助理署長李子俊先生，香港出版總會會長李家駒先生，故宮文創．香港空間總負責人王文韜先生，故宮博物院文創事業部處長吳迪先生，文化葫蘆創辦人吳文正先生，新鴻基地產發展有限公司傳訊總監廖國偉先生，深業商業管理有限公司黨總支副書記鄭英女士，聯合出版集團副董事長兼總裁李濟平先生，深圳出版集團黨委副書記、董事、總編輯聶雄前先生，策展人周婉美女士，他們共同主禮啟動儀式。是次活動又同時獲得香港和深圳兩地文化界、藝術界、教育界人士熱烈支持，並有逾二十間香港與內地媒體記者出席採訪，場面熱鬧。

香港特別行政區政府署理文化體育及旅游局局長劉震致辭。

深圳市委宣傳部副部長、市新聞出版局局長、市政府新聞辦公室主任蘇榮才致辭。

香港特別行政區署理文化體育及旅遊局局長劉震先生在開幕禮上致辭時表示，香港特區政府與社會各界一起努力，集結政、商、民三方的力量，貫徹落實國家「十四五」規劃下香港作為中外文化藝術交流中心的定位，在全民閱讀工作上深入推進。深港「共讀雙城」是港深兩地深入推進全民閱讀的重要舉措。為響應深港共讀雙城的計劃，延續去年的成果，香港今年再次參與深圳讀書月，讓更多深圳出版同業及讀者認識並欣賞香港出版物及出色的作者。

深圳市委宣傳部副部長、市新聞出版局局長、市政府新聞辦公室主任蘇榮才先生致辭時表示，在深圳讀書月期間，深港共讀雙城將在兩地落地展覽、沙龍、工作坊等二十餘場活動，在雙城對視中，增進文化認同；在精彩多元的文化交流中，暢享家國情懷，塑造城市人文精神；在厚植閱讀的沃土，在文化交流互鑑中，提升市民的福祉。他形容是次展覽為深圳人民帶來一場文化盛宴，而深圳綠色共讀雙城新生主題展同步在11月3日於香港中央圖書館舉行，向香港市民展示深圳全民閱讀的成果，通過深港文化雙向奔赴，實現雙城共讀、共展、共演成為常態。

故宮博物院文創事業部處長吳迪致辭。

香港出版總會會長李家駒致辭。

一眾主禮嘉賓主持啟動儀式：香港特別行政區政府署理文化體育及旅游局局長劉震先生（中），深圳市委宣傳部副部長、市新聞出版局局長、市政府新聞辦公室主蘇榮才先生（左二），中聯辦宣傳文體部副部長孫兆敏先生（右二），香港特別行政區政府文創產業專員曾昭學先生（右一），香港出版總會會長李家駒先生（左一）。

故宮博物院文創事業部處長吳迪先生致辭，提到這次展覽為觀眾帶來富代表性的文物文創，例如韓滉的《五牛圖》，電子化的《千里江山圖》，期望在精緻的展示空間裡，給觀帶來別樣的觀展體驗，領略故宮文物之美，把故宮文化傳播出去。他又表示，希望未來能依託香港與深圳，把故宮的優秀文化資源在兩地發揚光大，香港非遺傳承人在香港特區政府的大力支持下，與故宮文創．香港空間的協助下，走進故宮博物院。

香港出版總會會長李家駒博士致辭，指去年香港出版界在文化體育及旅遊局主辦下，首次參與深圳讀書月，帶領香港作家與設計師到深圳參觀和考察，向深圳讀者分享創作經驗，反應熱烈，成功與愉快的經驗，令業界深受鼓舞。加上今年4月香港首辦全民閱讀日大型閱讀活動「香港閱讀＋」，令香港出版界深信應把更多優秀出版物和文化工作者帶到內地，與內地讀者與同行交流，而深圳讀書月是非常重要的平台。在香港特別行政區政府文化體育及旅遊局再度主辦參與深圳讀書月的活動下，數量與形式都更多樣豐富。他表示，港深兩地的藝術家、出版人、作者、讀者之間的往來，將豐富雙城民眾的文化生活，促進兩地相關業務發展，為大灣區文化發展增添文化光彩。

及後，一眾主禮嘉賓於台上拉動特別設計的《千里江山圖》電子裝置，畫卷隨即徐徐展開，寓意「故宮館藏 × 香港非遺展」及一系列文藝活動正式開始！

逾10幀故宮精品畫作及近50件香港非遺精品免費欣賞

是次展覽以北京故宮博物院的館藏精品及香港非物質文化遺產（非遺）為開端，引入與故宮國寶及香港非遺相關的圖書，吸引觀眾欣賞當中的中華文化。展覽重點展出逾十幅由故宮文創．香港空間借出的故宮精品畫作複製品，免費予公眾欣賞，包括：﹝唐﹞韓滉《五牛圖》，﹝宋﹞米友仁《瀟湘奇觀圖》，﹝北宋﹞趙佶《聽琴圖》，﹝南宋﹞馬麟《層疊冰綃圖》，﹝元﹞黃公望《天池石壁圖》、《九峰雪霽圖》、《快雪時晴圖》，﹝明﹞唐寅《步溪圖》、《風竹圖》、《王蜀宮伎圖》、《事茗圖》，﹝明﹞仇英《玉洞仙源圖》。觀眾從畫中故事，可感受國寶的藝術形式、景致和風尚，增加對中國文化藝術的認識和審美情趣。

觀眾可同時於展覽現場欣賞近五十件由香港非物質文化遺產技藝傳承人製作的精美作品，當中包括香港中式長衫、客家花帶、傳統紮作、中國剪紙等。此外，部分展品由香港非遺傳承人特別為這次展覽製作，創作靈感啟發自北宋畫家王希孟唯一傳世畫作《千里江山圖》，傳承人心靈手巧，把他們對畫作的理解融入非遺創作，帶給觀眾別樣的藝術觀賞體驗。

每天8節免費公眾導賞團 深入認識國寶與香港非遺精髓

而為了令觀眾對中國文化藝術有更深入的認識，展覽場內設有主題書展，精選故宮國寶和香港非遺題材圖書逾五十種，讓觀眾有機會了解中國文化藝術的發展和特色。此外，展覽期內每天特設八節公眾導賞團，無需預約，免費參與，導賞團由專業導賞員向觀眾仔細介紹展品的歷史故事、藝術特色和文化意義。

「故宮館藏 × 香港非遺」展覽公眾導賞團

日期：2024年11月2日至24日

時間：每天上午11時．下午1時．下午2時．下午3時．下午4時．下午5時．下午7時．下午8時

地點：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城2樓外街

語言：普通話

費用：免費

聯動深圳多個藝文場地舉辦逾20場講座與工作坊

展覽以外，「香港參與第二十五屆深圳讀書月」項目亦在位處深圳市福田區的多個文藝場所，包括深業上城外街、深業上城聯合書店、深業上城劇場、深圳書城中心城益文書局，以「悅讀香港．好書巡禮」為主題，邀請多名來自香港的專家、作家和香港非遺傳承人擔任講者和導師，舉辦逾二十場文化分享會、作家講座、工作坊，形式多樣，包括：故宮文化專家賀原以「走近中國古書畫」為題分享，香港樹仁大學助理副校長李家文主講「香港非遺與葉問詠春」，中國書畫專家龔敏細說「溥心畬的書畫藝術」，香港天籟敦煌樂團創辦人及榮譽團長紀文鳳、資深書籍及多媒體出版者與寫作人張倩儀對談「當敦煌遇見故宮：在香港發現文化中國」。又有資深媒體人翟浩然的「香港娛樂圈的黃金時代」，香港理工大學設計系講師黃宣游的「香江墨跡：構築香港的書法藝術」，香港資深旅行家郭志標的「樂遊香港郊野」，古生物化石工作者龍德駿的「恐龍X檔案」，飲食作家徐成的「香港談食錄」，以及考城學社創辦人何尚衡的「香港商場的建築分析」。

而為了促進港深出版界交流，特設主題講座「香港與文學同行兼及與金庸交往」，由香港文學舘舘長潘耀明分享其參與香港文學發展的點滴。亦有港深兩地文學雜誌推手以「雜誌．城市．聯接——文化刊物的空間與姿態」為題，分享出版與經營文學刊物甘苦，講者分別為深圳出版社副社長兼《書都》雜誌總編輯魏甫華、《書都》雜誌總策劃李曉鋒、香港三聯《讀書雜誌》主編林冕。此外，聯合出版（集團）有限公司董事長傅偉中和深圳出版集團董事長唐漢隆，將從資深出版家角度分享港深出版深厚關係與動態發展。

在主會場深業上城外街，更會舉行多場香港非物質文化遺產工作坊，邀請多名香港非遺傳承人到場作技藝示範和講解，包括許嘉雄分享及示範紮作技藝，李雲俠示範介紹剪紙藝術，劉海慧示範編織客家花帶，還有封有才與香港理工大學時裝及紡織學院助理教授吳國禧示範與講解香港中式長衫製作技藝，另設長衫書籤工作坊與小型香港花牌工作坊，適合大小朋友參與。期間更會舉行港式奶茶技藝示範及品嚐工作坊，𨘋請資深奶茶師傅謝忠德細說港式奶茶的歷史和發展，並即場示範沖調技巧，與觀眾一起品嚐港式奶茶的滋味。

「悅讀香港．好書巡禮」更會於11月2日至30日，分別在深圳書城中心城益文書局和深業上城聯合書店舉行香港出版好書展銷，超過百本精選及最新的香港圖書公開發售（聯合書店會員特價八折），讓更多深圳讀者欣賞到香港好書。

香港文教與出版界熱烈支持齊參盛會

是次活動獲得香港社會各界和友好機構熱烈支持。新地新閱會帶領來自香港六間學校三十多名師生赴深圳研學交流，重點參觀「故宮館藏 × 香港非遺展」和書展，藉此提升學子對中國文化藝術的認知，享受閱讀的樂趣。

而為了進一步交流港深兩地地方史志研究經驗，展示彼此在地方史志編修領域的成果，於11月深圳讀書月舉行期間，香港聯合出版集團、深圳出版集團、香港地方志中心、深圳市地方志辦公室將在深圳合辦「滄海桑田 雙城輝映——深港史志研究成果交流暨展示會」，邀請業內人士共聚交流。

更多關於「故宮館藏 × 香港非遺」展覽及書展、「悅讀香港．好書巡禮」，以及「香港參與第二十五屆深圳讀書月」相關活動的最新資訊，歡迎搜尋「悅讀香港」小紅書、「悅讀香港」微博、「文化本事」臉書瀏覽。

「悅讀香港．好書巡禮」香港精選圖書展銷

日期：2024年11月2日至18日

地點：深圳市福田區福中一路2014號深圳書城中心城2樓益文書局

日期：2024年11月15日至30日

地點：深圳市福田區皇崗路5001號南門深業上城L3層聯合書店

「故宮館藏 × 香港非遺」展覽

日期：2024年11月2日至24日

時間：上午10時至下午10時

地點：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城2樓外街

入場：免費

（資料及相片由客戶提供）