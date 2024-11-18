《頌·黃鐘大呂》音樂會香港站　探索十二律呂音韻的傳承與創新

中央民族樂團將於12月在香港文化中心舉行《頌·黃鐘大呂》音樂會，樂團以創新多元的方式，把古老的樂律體系「十二律呂」這人類文明的重要象徵，創作成民族音樂盛宴，讓本地觀眾可以親身感受到國樂在新時代展現的魅力與昇華。



中央民族樂團由論證策劃和專題研討花了近一年時間（圖片由樂團提供）

以「守正不守舊，尊古不復古」為中心思想，《頌·黃鐘大呂》以堅守傳承為基、以創新創意為綱、以音樂本體為重，頌揚民族音樂新舊共融之美。音樂會以此為名，是因為後世將「黃鐘大呂」抽象為中國民族音樂的象徵符號，「黃鐘」與「大呂」是古代樂律十二律呂之一，是最早出現的、用文字對人類轉瞬即逝音高的量化記錄，在中國古代音樂文化中佔有極其重要的地位，不僅代表古代樂律體系中的兩個重要音律，更蘊含著深厚的歷史文化與傳統，「黃鐘」為六律之首、陽聲第一律，在古代音樂中扮演著基石的角色，象徵著和諧、秩序與宇宙之道；「大呂」則與黃鐘相對，為六呂之首、陰聲第一律，象徵著大地的深沉與廣闊。

《頌·黃鐘大呂》頌揚民族音樂新舊共融之美（圖片由樂團提供）

《頌·黃鐘大呂》音樂會是中國文化和旅遊部2022年重點資助項目，作品的產生與創作均得到業内外高度重視與關注，中央民族樂團由論證策劃和專題研討該項目花了近一年時間，才確立了劇目定位、呈現形式、具體架構和主創團隊班底。

《頌·黃鐘大呂》去年在北京首演取得空前成功（圖片由樂團提供）

一切準備就緒後，中央民族樂團去年在北京國家大劇院音樂廳舉行了全國首演中央民族樂團於2023年在北京國家大劇院音樂廳舉行了全國首演，這場音樂會以中國古代的「十二律呂」為主線，深挖以「黃鐘」為首的十二律呂音高序列，蘊含中華傳統文化各種排序中一套為音樂界的系統，團隊雲集國內頂尖團隊高手，通過獨奏、重奏、協奏、聲樂、吟誦、舞蹈等多樣形式，帶領觀眾走近這古老而深邃的樂律體系，叫好叫座贏得無數掌聲。

中央民族樂團透過創新多元形式來傳承國樂文化（圖片由樂團提供）

中央民族樂團將於2024年12月25日和26日將《頌·黃鐘大呂》精采演出帶到香港，由中央民族樂團首席指揮劉沙執棒，樂隊首席金玥領銜，團隊頂尖陣容以精湛的演技和高度的藝術修養，透過創新多元形式來傳承國樂文化，而十二首演奏曲目選擇上，既包含了《知音》、《春江花月夜》等古曲新奏，也有《賽馬》、《金戈鐵馬》等經典曲目，這些曲目在音樂會的舞台上，以全新的呈現方式和音樂語彙，引領觀眾走近這套古老的樂律體系，令傳統文化綻放新的活力。

中央民族樂團頂尖陣容擁有精湛的演技和高度的藝術修養（圖片由樂團提供）

《頌·黃鐘大呂》除了展現出國樂的豐富多樣性外，也突顯了中華文明的連續性、創新性、包容性，此次香港站演出，讓觀眾能近距離欣賞這場弘揚中華文明與傳統文化的民族音樂盛宴，實屬難能可貴的機會。

【01獨家限量優惠套票】

12月25日 (三) 限量 55套 (110張)｜12月26日 (四) 限量 55套 (110張)

樓座 $480 買一送一套票 (即兩張門票, 原價$960)

樓座 $380 買一送一套票 (即兩張門票, 原價$760)

樓座 $180 買一送一套票 (即兩張門票, 原價$360)

優惠日期: 2024年11月15日中午12:00-2024年12月5日晚上23:59

*不設劃位

立即購票: https://space.hk01.com/event/672dd4aa7c7cfa534f39ec3a/

【演出資料】

中央民族樂團《頌·黃鐘大呂》音樂會

日期：2024年12月25日、26日

時間：晚上07:45

演出地點：香港文化中心音樂廳

票價：$680、$580、$480、$380、$180

購票：www.urbtix.hk/event-detail/12444/