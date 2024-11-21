創意設計博覽免費入場　香港創意精英跨代合作　發掘全球創意設計

設計與生活形影不離，由文創產業發展處贊助的DesignInspire 2024將於12月5至7日於香港會議展覽中心舉行，以「Design for a Better Tomorrow」(設想生活 開創未來) 為主題，帶來展覽、互動體驗、研討會、工作坊、設計師選物店等精彩活動，包括首度由法國登港的「Maison&Objet Design Factory」展館，以及由香港設計師及藝術家一手包辦的Future Archive等。一齊來體驗創作與藝術發展，如何帶領社會前進。



Future Archive：探索香港多元設計與傳承

「Future Archive」展館由擅長跨媒體創作的N7創辦人及設計總監Chilai Howard 策展，聯合14個享譽國際的設計大師與新晉設計單位跨界合作，從未來的角度出發，記錄當下的香港工藝創作，保存香港獨有的魅力。展區以為未來融合投影、聲音與動態效果，打造出一個充滿未來感的互動空間。藝術家陣容鼎盛，包括國際知名設計大師及水墨畫家靳埭強、版畫藝術家兼紋身師Li Ning（李寧）、著名建築師、室內設計及產品設計師Steve Leung（梁志天）、新媒體藝術家Chris Cheung（張瀚謙）及其藝術團隊XPLOR、陶瓷雕塑家Johnson Tsang(曾章成) 與新晉藝術家Kila（章柱基）、資深木雕師傅蕭炳強、當代工藝師周健龍、手錶設計師Joe Kwan（關祖堯）、二次元實驗雕塑家Ram2、手寫小巴膠牌工藝師麥錦生、手繪招牌設計師KATOL、霓虹光管師傅胡智楷、木工藝術品牌START FROM ZERO。

「Future Archive」展館由擅長跨媒體創作的Chilai Howard 策展，聯合14個享譽國際的設計大師與新晉設計單位跨界合作。

互動體驗區：新世代藝術家打造港式沉浸式體驗

於互動體驗區中，觀眾不再只是旁觀者，更可參與新晉藝術家Pei Chung（皮忠）與Moon.Noon的創作，讓作品變得更有意思。水彩畫家Pei Chung將展出作品《璀璨夢》，參觀者可以發揮創意，將自己的作品投影於巨型螢幕上，成為展覽的一部分。而實時視覺藝術家Moon.Noon作品《都市脈搏的迴聲》由兩個裝置藝術作品「都市幻象」及「街燈奏鳴曲」組成。Moon.Noon將數據轉化為視覺及聽覺體驗，以數據詮釋香港的獨特節奏，見證數碼藝術如何揭示都市生活中不易被察覺的層面，以一個嶄新、互動且極具個人色彩的角度帶領大家感受不一樣的香港城市空間。參觀者在現場的實時動態感在應器記錄及轉化為不同的燈光，成為一件不斷演變的作品。

互動體驗區由兩位新晉藝術家Pei Chung（左）與Moon.Noon（右）主理。

除了本地藝術家的精彩設計外，今屆DesignInspire亦雲集一系列譽滿國際的海外參展單位，展現環球設計美學的多樣性。

Maison&Objet Design Factory：巴黎頂尖時尚家居設計展首度登港

今屆DesignInspire與巴黎時尚家居設計展Maison&Objet聯手展出5位全球知名藝術大師策展「Maison&Objet Design Factory」，以「有意識設計」為主題，展出超過120個歐洲及亞洲設計品牌的設計，以及一系列實用與時尚兼備的家飾家具，聚焦循環利用、可持續材料及材料報廢。5大策展單位包括：當代藝術家蔣瓊耳、法國創意工作室Normal Studio、巴黎建築及室内設計團隊MateriO、法國文化中心Le FRENCH DESIGN，以及曾效力Hermès同IKEA等國際企業的藝術指導兼場景設計師Elizabeth Leriche。

「Maison&Objet Design Factory」內的其中一個展區「Nature, the Muse!」，由當代藝術家及設計師蔣瓊耳策劃，展區邀請12位法國技藝大師與10位中國匠人設計。

被喻為水晶王國的捷克，手工藝術的歷史源遠流長，捷克手工藝術品牌Artisèm與Dechem將帶大家探索當地的手工藝術瑰寶。Artisème致力於波希米亞水晶、手工玻璃和瓷器製作，作品融合傳統技藝與創新設計，創造出既美觀又實用的家居藝術品。Dechem玻璃設計工作室則以手工製作的時尚燈具和裝飾玻璃製品而聞名。

捷克手工藝術品牌Artisèm致力於波希米亞水晶、手工玻璃和瓷器製作，作品融合傳統技藝與創新設計。

展覽亦設工作坊、商貿配對、購物體驗

任何人士到訪DesignInspire定必有所收獲，除了欣賞各國際品牌及大師級作品外，展覽亦設多場InnoTalks研討會，邀請設計專家現場分享創新思維，如字體設計、利用小紅書促銷；創意趨勢，如推動共融及社會責任的設計趨勢、未來設計；14場創意工作坊，以免費或收費相宜的模式提供藝術體驗，包括傳統手作、可持續藝術、AI設計及簇絨手作等多個創意範疇，適合青年朋友或父母周末帶同小朋友參與。場內更設有設計選物店，網羅設計師及品牌作品，方便購買獨特設計精品。業界人士亦可透過業務配對服務，尋找合作夥伴。

展覽亦設多場InnoTalks研討會，邀請設計專家現場分享創新思維。

想了解DesignInspire及更多精彩內容？請瀏覽DesignInspire網站：https://designinspire.hktdc.com/tc

立即免費登記入場：https://bit.ly/3YQVVl6

DesignInspire展覽會日期及開放時間：

2024年12月5至6日（星期四至五）上午9時至下午7時30分

2024年12月7日（星期六）上午9時30分至下午 7 時

地點：灣仔會展

入場費用：免費登記入場

（資料及相片由客戶提供）