第二屆「藝文香港」國際藝文博覽會即日售票12月18日前享早鳥優惠

第二屆「藝文香港」國際藝文博覽會即日起公開售票！由紫荊文化集團主辦，中國對外文化集團、聯合出版集團協辦，集古齋、K11 ART FOUNDATION承辦，貴州茅台作為全球首席合作夥伴的第二屆「藝文香港」國際藝文博覽會，將於2024年12月19日至22日一連四日在香港會議展覽中心展覽廳1E舉行。



是次博覽會於指定購票平台快達票網站（https://bit.ly/4gjRma7）及APP以電子門票形式發售，展覽期間於現場設有售票處，觀眾亦可現場購票參觀。

票價信息

入場門票：港幣120元

入場門票連工作坊：港幣200元（2024年12月18日或之前購買)

入場門票連工作坊：港幣220元（2024年12月18日後購買）

優惠門票（全日制學生 / 12歲以下人士 / 年滿60歲或以上的長者及殘疾人士適用）

入場門票：港幣80元

入場門票連工作坊：港幣160元（2024年12月18日或之前購買）

入場門票連工作坊：港幣180元（2024年12月18日後購買）

工作坊門票

不包括入場門票：港幣80元（2024年12月18日或之前購買）

不包括入場門票：港幣100元（2024年12月18日後購買）

4天門票

入場門票：港幣250元

團體門票連導賞團（最多15人，需一同進場）

入場門票：港幣1,800元／每組

*由持票成人陪同之3歲以下小童可免費入場。

*獲優惠人士必須於入場時出示有效年齡 / 身份證明。

*票價不包括顧客服務費。

今屆「藝文香港」國際藝文博覽會以「藝融天下 文薈古今」為主題，匯聚古今中外文化藝術佳作，分為六大版塊，以「4+2」內容形式呈現，即由中西當代藝術展區、貴州主賓省展區、香港藝術展區及數字藝術空間展區4大展示區域，以及國際藝文論壇、藝術工作坊2大版塊組成 。

中西當代藝術展區

此展區呈獻多位當代藝術家佳作，穿越傳統與現代，跨越東方與西方，展現出當代藝術風格與形式的多元化、包容性。包括國外藝術家草間彌生、Betty Woodman；國內藝術家朱炳仁、郭泰來、李大成、程然等。

草間彌生《再生時刻》

朱炳仁《庚彩青花銅瓶》

郭泰來《既明且哲》

李大成《大駕鹵簿圖》

程然及NFT作品《自奇蹟》

貴州主賓省展區

貴州省受邀作為首個主賓省，帶來一系列最具貴州地域代表性的繪畫和攝影作品，以及極具民族風的非遺手工作品，包括貴銀、貴繡、蠟染、服飾等，全面立體展現貴州「文化千島」的多彩文化基因，為觀眾帶來多彩貴州最獨特的藝術風情與深厚的文化底蘊。

陳向迅《盡展奇觀萬峰林》

李正雲《苗族古歌》

香港藝術展區

此展區融匯中西文化特色的同時，賡續嶺南派的藝術文脈，將重點展出多位嶺南派藝術大師及香港現當代藝術家的作品，包括嶺南派書畫代表、當代藝術家、設計師等。

丁衍庸《芭蕉古佛》

劉小康《共生I》

數字藝術空間展區

這次盛會首次引入「天趣畫境——齊白石沉浸式數字光影藝術展」，通過數字投影、科技互動、AR虛擬實境等光影藝術手法，讓觀眾在高達4米的巨型畫卷中沉浸式感受齊白石繪畫藝術之美。

一花一世界

萬花筒

論壇及工作坊

第二屆「藝文香港」國際藝文博覽會

展覽日期：2024年12月19日至22日

展覽時間：上午11時至下午7時

展覽地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳1E

（資料及相片由客戶提供）