「多彩貴州之夜」精彩上演 展示黔地多彩風華 促進中外藝術交流

由紫荊文化集團主辦的第二屆「藝文香港」國際博覽會，於2024年12月19日至22日在香港會議展覽中心隆重舉行。本屆博覽會以「藝融天下 文薈古今」為主題，旨在融合中國文化傳統與國際藝術視野，推動香港建設成為「中外文化藝術交流中心」。博覽會特別邀請貴州作為主賓省，向觀眾展示其深厚的文化底蘊與多樣的藝術特色。



作為博覽會重要的活動，「多彩貴州之夜」開幕晚宴在12月19日晚於香港君悅酒店宴會大禮堂盛大舉行，吸引文化界、藝術界、政商界、傳媒界以及外國駐港領事等數百位嘉賓參與。活動以貴州獨特的歌舞表演，向世界展示貴州省的文化魅力和創新活力，通過展示黔地多彩風華，促進中外藝術交流。

以藝迎賓會友 傳遞好客精神

晚會在充滿貴州民族特色的《迎客酒歌》中拉開帷幕，悠揚的蘆笙聲響起，身穿華麗民族服飾的歌手，以動人歌聲熱烈歡迎一眾嘉賓，並奉上寓意吉祥的花帶致意。

及後，《敬酒歌》響起，與會各方代表端起酒盞，向來自世界各地的嘉賓敬上誠摯的祝福，傳遞好客的民族精神，為晚宴揭開溫暖歡欣的序幕。隨後的致辭環節中，主禮嘉賓分別表達對第二屆「藝文香港」國際博覽會的祝賀，以及對未來中外文化藝術交流的展望。

紫荊文化集團總經理文宏武致辭時表示，香港作為國際文化創意之都，以其開放包容的姿態吸納世界各地的文化。他介紹，今屆「藝文香港」匯聚來自世界各地的名家名作，以更大的規模、更豐富多彩的內容及形式，為公眾帶來一場藝術盛宴，期望透過藝術這一跨越國界、超越時空的語言，搭建起中外文化交流的橋樑。他強調，紫荊文化集團將繼續深耕港澳文化藝術領域，積極推動各類藝文活動的蓬勃開展，冀與各方攜手同行，打造「藝文香港」成為香港建設中外藝術文化交流中心的靚麗名片。

紫荊文化集團總經理文宏武致辭

第二屆「藝文香港」總顧問，貴州省委常委、省委宣傳部部長盧雍政致辭時表示，今次藉「藝文香港」再次來到香江之畔，可謂「親戚越走越親，朋友越走越近。」他提到，貴州地處祖國西南，傳統與現代輝映、自然與人文共生，這樣的多元令到貴州人民在這片沃土上不斷書寫出精彩的貴州傳奇，傳承天人合一的中華傳統智慧。他誠邀香港市民及外國旅客多多到訪貴州，探尋這片充滿魅力的山水秘境，亦希望香港與貴州在更多領域開展交流合作，攜手創造時代新篇章。

第二屆「藝文香港」總顧問，貴州省委常委、省委宣傳部部長盧雍政致辭

中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司工會主席高山致辭時表示，被譽為「國酒」的茅台，是中國酒文化的旗幟。他從三個方面分享了茅台如何以酒為媒，向世界展示多彩貴州：一是茅台生長在鍾靈毓秀、人文薈萃的貴州沃土，不斷拓展進取，努力釀造出優雅細膩的醇香美酒，助力貴州打造世界知名白酒產區；二是茅台將持續細耕、深耕香港市場，藉香港這一連結內地與世界的重要港口來擴大國際市場，將更多的產品與服務體驗傳遞給更廣大的國際消費者群體；三是茅台將繼續以酒為媒，樹立中國白酒獨特形象，弘揚中華優秀傳統文化，通過更多文化交流活動，讓世界感受中國酒文化的魅力，看到更加開放包容、充滿生機的中國。

中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司工會主席高山致辭

精彩歌舞展現貴州文化藝術瑰寶

晚會隨後進入表演環節，向觀眾呈現貴州文藝的多彩華美。首先亮相的是貴州省歌舞劇院演員帶來侗族大歌版《綠水青山》的表演，以純粹的無伴奏合唱再現侗族音樂的原生態之美。來自貴州的少數民族侗族素有「歌的民族」之稱，而「侗族大歌」這一獨特的音樂形式，更是被聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》。演員以渾然天成的和聲再現侗族大歌的動人魅力，時而低沉婉轉，時而高亢悠遠，訴說侗族人對自然的熱愛與尊崇，讓觀眾彷如置身侗族田園詩境。

貴州省歌舞劇院演員帶來侗族大歌版《綠水青山》

緊接着是貴州京劇院的京劇《陽明悟道》中「花開花寂」的選段，演員以婉轉悠揚的唱腔，緩緩道出王守仁深刻的哲學思考，以戲曲形式展現陽明思想與智慧，完美融合哲學的深邃與京劇的藝術魅力。

貴州京劇院演員帶來京劇《陽明悟道》選段

最後是苗族情歌王子蝶長演繹苗語版《一生所愛》歌舞表演，以歌聲和舞蹈傳遞苗族文化中的浪漫與現代氣息。《一生所愛》是電影《大話西遊》中一首深情歌曲，苗族情歌王子蝶長以其獨特的嗓音，將粵語與苗語結合，演繹對生命和愛情的思考，配合舞蹈演員優雅的動作，向觀眾獻上一場極富創意和想像力舞台演出。

苗族情歌王子蝶長演繹苗語版《一生所愛》

民族與時代交相輝映 歌唱家深情歌頌祖國

今年是中華人民共和國成立七十五周年以及香港回歸祖國二十七周年，來自香港、被譽為「中國三大男高音」之一的莫華倫登台獻唱《萬里長城永不倒》。這首氣勢磅礴的歌曲不僅頌揚萬里長城的壯麗，更象徵中華民族堅韌不屈的精神。最後，莫華倫與女高音歌唱家王冰冰攜手演繹經典曲目《祝酒歌》，輕快的旋律傳遞出對幸福與友誼的美好祝願，和諧動人的歌聲為晚會增添濃厚的人文情懷與喜悅氣息。

「中國三大男高音」之一莫華倫與女高音歌唱家王冰冰攜手演繹經典曲目《祝酒歌》

「多彩貴州之夜」不僅呈現貴州的民族文化與藝術之美，還展現中國文化傳承與創新並舉的時代精神。整場晚會以豐富多元的節目內容，將傳統與現代完美結合，充分體現「藝文香港」致力講好中國故事、促進中外文化交流的核心使命。

第二屆「藝文香港」國際博覽會以「藝融天下 文薈古今」為主題，旨在融合中國文化傳統與國際藝術視野，未來數日將有一系列展覽、論壇和工作坊舉行，門票正於指定購票平台「快達票」網站及APP以電子形式發售，展覽期間於現場同設售票處，觀眾可現場購票參觀。

第二屆「藝文香港」國際博覽會

日期：2024年12月19日至22日

時間：上午11時至下午7時

地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳1E

(資料及相片由客戶提供)