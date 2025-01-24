馬會聯同公益慈善研究院夥拍故宮博物院舉行數字故宮展覽

由香港賽馬會全力支持及公益慈善研究院獨家捐助、故宮博物院主辦及大館為合作夥伴的「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」即日起至1月31日假大館展出，歡迎公眾參觀。是次展覽為馬會成立140週年「與你並肩．昨天．今天．每一天」慶祝活動之一。



展覽日前在大館賽馬會立方舉行開幕典禮，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港賽馬會董事、公益慈善研究院主席黃嘉純，以及故宮博物院副院長朱鴻文擔任主禮嘉賓。

香港賽馬會董事、公益慈善研究院主席黃嘉純表示，是次展覽通過互動多媒體技術，生動展示故宮的建築和文物，讓參觀者欣賞故宮的獨特文化魅力。

馬會董事、公益慈善研究院主席黃嘉純致辭時表示，與馬會一樣，公益慈善研究院致力推動藝術文化及保育的工作。今次展覽是馬會和公益慈善研究院與故宮博物院合作推動的《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》的重點活動之一，通過互動多媒體技術，生動展示故宮的建築和文物，讓參觀者猶如置身其中，感受故宮的獨特魅力，並探索中華文明的智慧創造和深厚底蘊。

「四時故宮」運用數位技術呈現寧壽宮區正門「皇極門」經歷春夏秋冬四季更迭之美。

「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」的重點展項包括：四時故宮 — 運用數位技術呈現寧壽宮區正門「皇極門」經歷四季更迭之美；角樓印象 — 透過VR技術重現紫禁城四座角樓的搭建和彩畫繪製過程，讓參觀者欣賞其獨特的「九梁十八柱七十二條脊」建築風格；鑒藏珍玩 — 以數位影像方式呈現故宮博物院的珍藏文物，當中22件更可觸動賞玩。

展覽透過VR技術重現紫禁城四座角樓的搭建和彩畫繪製過程。

去年五月，馬會和公益慈善研究院與故宮博物院簽署《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》合作框架協議。由公益慈善研究院撥捐約4億4,000萬港元，在香港、內地和全球傳揚中華文化，並支持培育藝術科技人才，同時積極響應國家「十四五」規劃綱要中，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

這個為期五年的計劃包括保護及修繕富歷史價值的承乾宮，建立「故宮香港文化交流基地」，並舉辦展覽和教育活動，促進藝術科技和文化教育的發展。

由最初的賽馬及會員會所發展至今，140年來，馬會與社會一起茁壯成長，一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。馬會以「與你並肩．昨天．今天．每一天」為主題，推出連串慶祝活動，標誌著馬會的重要里程碑，同時感謝香港市民與馬會一起致力建設更美好社會。

大館對談︰藝術與科技、承乾宮之保護

為配合「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」，大館亦舉辦兩場「大館對談」講座作知識和文化交流，由兩名來自北京故宮博物院的專家分別闡釋藝術科技如何應用於歷史展覽，以及承乾宮保護與傳承利用。

首場對談於 1月17日舉行，吸引逾百公眾到場，聽取故宮博物院數位與資訊部副主任于壯，探討文化機構運用藝術科技的實踐理念和展望，並以是次展覽為藍本，聚焦其策展概念和構思過程。

第二場對談則於1月19日舉行，故宮博物院古建部副主任趙鵬向逾百名聽眾講解故宮博物院如何借鑒大館保育活化的「保育管理計劃」，為饒富歷史價值的承乾宮進行建築保護，場地復修及展廳改造工作。

於1420年建成的承乾宮是故宮六大東宮之一。根據去年馬會與故宮博物院簽署的備忘錄，將保護及修繕承乾宮，建立為「故宫香港文化交流基地」，透過舉辦展覽活動，促進兩岸於藝術科技和文化教育上的發展。

首場大館對談的講者為故宮博物院數位與資訊部副主任于壯（中）和進念‧二十面體聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威 （右），主持人是政策研究員及自由撰稿人林玥彤（左）。

第二場大館對談的講者為故宮博物院古建部副主任趙鵬（中）和香港珠海學院建築系講座教授龍炳頤（右），主持人是賽馬會文物保育有限公司諮詢委員會主席林筱魯議員（左）。

（資料及相片由客戶提供）