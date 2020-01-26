鈞窯梅瓶和莫內《睡蓮》的相遇　訪問北京皇城藝術館策展人張宇捷

藝術館就像一艘船艦：設計再優良、裝備再先進，也需要一位具前瞻目光的船長，才能好好的揚帆啟航。正如紫禁城旁邊的皇城藝術館，重新開幕後帶來高雅脫俗的設計、非常精彩的展覽，但重要的還是背後掌舵的船長——張宇捷。皇城藝術館是一個怎樣的藝術館？展覽有何特色？如何在芸芸博物館中脫穎而出？我們讓這位年輕策展人親自解說。

問：皇城藝術館是一個怎麼樣的藝術館？

張：只要走進皇城藝術館，就能感受到這是一座非常不同的建築。首先，它是北京典型四合院；第二，位置非常特別，守著故宮博物院，就是曾經的紫禁城。藝術館共有三個展廳，分屬三大主題：青銅器、瓷器、中國書畫。現在我們策劃了瓷器和中國書畫，包括這個囊括近90件宋代瓷器的展覽。

+ 6 + 5 + 4

問：皇城藝術館的定位是甚麼？

張：皇城藝術館集中展示中國古典藝術，未來有三個定位，分別是個性化、國際化及專業化。專業化，無論展覽的是中國古典藝術或現當代藝術，都要從專業藝術史角度出發，客觀解讀藝術品；個性化，要以與眾不同的策展方式呈現藝術品，不是簡簡單單把這件盤子放在一個櫃子裡，那是非常生硬的展出；國際化，要「走出去，引進來」。

張（續）：很多中國古典藝術品在世界範圍內被廣泛收藏，每一家藝術館、每一位收藏家也有不同展覽方式。例如美國大都會藝術博物館和法國吉美國立亞洲藝術博物館，兩者展覽方式就完全不同，所以要多去交流，汲取經驗。

問：策展方向和你的背景、經歷有關嗎？

張：我的經歷其實很特殊，背景不是中西方藝術，而是俄羅斯語言文學。文學、藝術、音樂和歷史某程度都是相通的，我本身對文學比較感興趣，從小在收藏的家庭中長大，耳濡目染也很多，對藝術比較敏感，後來到美國修讀西方古典藝術和藝術管理。

張宇捷的經歷其實很特殊，背景不是中西方藝術，而是俄羅斯語言文學。（TheValue提供）

問：所以將來策展會加入西方元素？

張：比方說，現正展出的鈞窯梅瓶，是宋元時期典型的酒器、花器，顏色非常現代。我看到這對瓶子後，想到莫奈等印象派大家，如《睡蓮》般的顏色，層次非常厚。

張（續）：我見過莫奈的一幅睡蓮，一共畫上了25層顏色，才達到了那種又藍又紫、很融和的情況，但幾百年前的宋代已經出現了這種顏色。兩者放在一起的話，會是非常有趣的一個組合。

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：融貫東西｜採訪皇城藝術館策展人張宇捷】