【書評】看了會哭四次？過譽的日本暢銷小說《在咖啡冷掉之前》

日本溫情兼科幻小說《在咖啡冷掉之前》於2016年出版時，被評為「閱讀時會哭四次的書」，日本總銷量過百萬冊，大受歡迎，我卻認為這是一本雷聲大雨點極小的作品。畢竟人各有喜好，好看不好看本來就非常主觀，循例也說聲不喜勿插，有事慢慢講。

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撰文：朱了了

為了寫這篇文章，看完第一個故事本想放棄的我決定給小說多點耐性，完整的看一遍，最後可以肯定的說，小說於我而言，就如那句「閱讀時會哭四次」的文案一樣造作又膚淺。以下分享四個小說不值一看的理由。

故事發生在古老的魔法咖啡店「富尼古麗．富尼古拉」，只要任何人坐在店內的特定位置，由店員時田數用銀色壺子斟上熱騰騰的咖啡，座位上的人便可以穿越時空，見想見的人。不過穿越時空者必須在咖啡未冷前把咖啡喝光，否則便回不了現實，成為幽靈。

由店員時田數用銀色壺子斟上熱騰騰的咖啡，座位上的人便可以穿越時空。（視覺中國）

第一個理由比較簡單直接且主觀－故事俗套－這亦是故事難以觸動我的原因之一。小說有四個單元故事，分別關於戀人、夫妻、姊妹和母女。戀人篇大概是男朋友有感配不上貌美又能幹的女朋友，遂決定到外國幹一番事業才迎娶女友，卻沒有跟愛人說清楚，女朋友把出走理解成分手，又基於自尊心裝作漠不關心，男友遠走後懊悔不已，決定坐上那神秘的座位，回到雙方在咖啡店「攤牌」當日，問個明白；姊妹篇講述姐姐是一個離家出走追求夢想的人，留下妹妹獨自繼承家族的旅館事業，妹妹每年都會不辭勞苦出城力勸姐姐回家，一次出城卻遇上車禍魂斷東京，最終姐姐又坐上魔法位子回到過去「重遇」妹妹。平庸的故事配搭平鋪直述的情節，實在提不起追看意欲。如非選不可，講述被遺忘的愛的夫妻故事算是比較特別。

一本出色的小說，每個細節都有助情節推進和引領讀者投入故事，但顯然《在咖啡冷掉前》的細位描寫大多是沒有作用的枝節。比較深刻的，是小說不時重點描寫咖啡室的室內溫度，雖然位處密封式的地下室，正值炎夏卻通風涼爽，但這對任何故事情節人物對話舉動完全起不了任何作用，是多餘的環境描寫。

坐上魔法座位，就必須遵守某些規則。（電影劇照）

小說改編自同名的舞台劇，不知是否因為舞台劇式的角色出場方式套用在小說上，書中故事人物出場時間非常突兀。戀人的故事按照故事發展，主要人物有男朋友、女朋友、侍應，故事主線應重點圍繞這三人，然而，故事卻花了相當篇幅介紹其他人物，特別是在第四個故事才出場的懷孕媽媽，他們在第一單元出現可說是毫無意義，回想起來正正因為作者在小說開首生硬的介紹了大堆人物，閱讀時真叫人感覺一嚿雲。

最後一個理由比較複雜。故事設定坐上魔法座位，就必須遵守某些規則，但每當故事無劇情基礎推進時，新規則會突然出現，成為作者自圓其說的工具。規則主要有五條：即使回到過去，如果想見的那個人不曾到過咖啡店，那你也不會看到那個人；即使回到過去，也不能改變現實；如果魔法座位上已經坐着客人，那麼你要等到那人離開，才能坐上座位（這有點廢話）；即使回到過去，也不能離開座位隨意走動（這有點無稽 ）；回到過去的時間只限於咖啡倒入杯子開始至咖啡完全冷掉前。

作者常常打破規則邏輯（電影劇照）

故事背景交代曾經的那個她正因太留戀過去，捨不得喝光變冷的咖啡，最終成為幽靈，神秘座位因而長期被女幽靈霸佔，幽靈每天只會離開座位一次，就是上洗手間的時候。有一次，想要回到過去的人急不及待要坐上位子，恨不得拉扯幽靈，作者突如其來一條新規則，「這樣做會被咀咒」；又在另一故事中，想看看女兒是否平安的媽媽，因某些原因需要立即穿越未來，這次店員為了成全她，不斷為幽靈斟咖啡，希望幽靈飲會盡快上厠所，讓出座位（個人認為這情節比較適合出現於兒童讀物），正暗忖「未飲點斟完又斟呀？」，作者這時又拋出新規則，「幽靈不能拒絕店員時田數斟的咖啡」，就這樣野蠻地合理化整個故事。

不過，小說主題倒是值得欣賞－改變心態改變未來。有別於一貫穿越時空，回到過去直接改寫未來的電影或小說，《在咖啡冷掉之前》內容科幻但主題寫實，現實已成定局，即使能夠化作一縷蒸氣回到過去，也改寫不了未來，但人可以改變心態，改變對某人某事某經歷的既有看法，重新創造全新的角度與國度，時間空間反倒過來因你而變，改變不了的未來從此變得不一樣。

不知是原著舞台劇，或是小說作者川口俊和，浪費了這很需要傳遞的人生哲學，可惜可惜。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「平淡無奇的暢銷小說：《在咖啡冷掉之前》」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）