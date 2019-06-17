【香港電影】經典台詞藏政治隱喻　《倩女幽魂》亦不例外？

香港有些經典電影非常深入民心，以下讓我們看看有哪些電影含政治暗喻的吧！

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《英雄本色》

由周潤發、張國榮及狄龍主演的《英雄本色》，一直被很多人傳頌，尤其韓國粉絲超級迷戀這部電影，在《炸雞特攻隊》致敬之餘，早前也經由一些網絡影片見到原來韓國版的《家有喜事》特意最後拍了一場槍戰，張國榮由原本娘娘腔的角色搖身一變重振雄風，雙手持槍跳來跳去地射擊匪徒。

周潤發那句經典台詞：「估唔到香港夜景係咁靚，咁靚嘅嘢一下子就冇晒，真係唔抵。」更常常被反覆引用。

周潤發在《英雄本色》那句經典台詞常常被反覆引用。（《英雄本色》劇照）

《倩女幽魂2之人間道》

同樣地由張國榮主演，同時有張學友、王祖賢等演出的《倩女幽魂2之人間道》亦是具政治暗喻的電影。「國師」由妖精一下子變如來佛，然後對白相當露骨：「世人都鍾意偶像崇拜，點解你哋要同世人作對呢？」可以說已經超越了「隱喻」範圍，而係直接談論政治了。其電影主題曲亦直接被列為禁歌，在蘋果音樂的中國區下架。可說真的相當明顯了。

《倩女幽魂2之人間道》中「國師」由妖精一下子變如來佛，具政治暗喻。（《倩女幽魂2之人間道》劇照）

《國產凌凌漆》

有周星馳的電影，多數都隨伴着政治意味。當中最含政治成分的必然是《國產凌凌漆》，經典對白「你阿媽係漢奸，你老豆係走狗，你阿爺係賣國賊，你就係漢奸走狗賣國賊！」相當深刻。而阿漆（周星馳飾演）遇上要槍斃的場口也成為了諷刺官場貪腐問題的經典片段，常被大書特書地引用。

《國產凌凌漆》中的經典對白相當深刻。（《國產凌凌漆》劇照）

其實還有很多電影帶政治隱喻，例如《富貴逼人》、《我是誰》、《無間道》、《表姐你好嘢》等等，可以說政治無處不在，政治就是生活，生活就是政治。不知道大家多不多翻看上面講及的電影呢？

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內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「那些政治隱喻的電影」​】

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