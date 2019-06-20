【香港故事】香港街道名字有典故　記錄這土地的每一步歷史

不知道大家逛街的時候，有沒有留意自己正處於哪條街，街道名字是什麼呢？只要細心看看，就不難發現其實每條街道的名字都是記錄了另一些事情，別具意思。

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香港的街道名字除了使用英國皇室貴族成員、香港總督、英軍軍官、殖民地及英國官員來取名外，還有很多是根據外國城市，建築物和不同行業所命名的。

一、 外國城市

位於北角的渣華道最初期是以印尼的「爪哇島」而命名，稱為爪哇道。在90年代期間，有一間名叫「爪哇輪船公司」的公司於北角設立辦事處，因此政府在1933年落成渣華道時，便以「爪哇輪船公司」的名字為道路取名，命為爪哇道。而最後爪哇道在1950年代改名成渣華道，讀音大概相似。

位於北角的渣華道最初期是以印尼的「爪哇島」而命名，稱為爪哇道。（圖片取自：香港特色街道名稱Wiki）

位於尖沙咀的海防道是以越南城市「海防」所命名。海防道的原名是額彌金道，但由於額彌金道的英文名字「Elgin Road」與中環伊利近街的英文名字「Elgin Street」看起來十分相近，只是「Road」與「Street」的分別，所以政府於1909年把額彌金道改名成海防道，以代表越南海防市與香港之間的貿易往來。

位於尖沙咀的海防道是以越南城市「海防」所命名。（圖片取自：香港特色街道名稱Wiki）

緬甸台同樣是一條位於尖沙咀的街道，雖然它叫作緬甸，但這個緬甸並不是在東南亞的那個國家，而是德國中部的一個城市「明登」。事緣在19至20世紀初，該地有大批來自德國明登的居民聚集並居住在這裏，因此取明登的英文名「Minden」而命名為緬甸台。但在一次世界大戰期間，英國和德國是屬於不同的陣營，所以居住在該地的明登人搬遷了。後來，該地又開了一條新的街道，所以這條街改名為棉登俓「Minden Row」，而新開的街道就叫緬甸台「Minden Avenue」。

緬甸台同樣是一條位於尖沙咀的街道，雖然它叫作緬甸，但這個緬甸並不是在東南亞的那個國家，而是德國中部的一個城市「明登」。（圖片取自：香港特色街道名稱Wiki）

二、 建築物

灣仔春園街的名字由來是因為昔日興建在附近的花園洋房而得的。在40年代，英國商人Lancelot Dent在春園街一帶的地方擴建他的花園洋房，並建了一個泉水池，因此命其名為「Spring Garden」。本來街道的中文名應該是譯為泉園街，但因為「Spring」在英文意思中，除了可解作水泉外，也可解作春天，所以最後其名稱是春園街。

灣仔春園街的名字由來是因為昔日興建在附近的花園洋房而得的。（圖片取自：香港特色街道名稱Wiki）

在銅鑼灣的糖街最初是叫銀圓街，在1868年間，政府在這設立了一間造幣廠，便叫作銀圓街。但由於造幣廠的生意不如理想，所以在同年便把它停辦了。其後，怡和洋行以六萬元收購了造幣廠，並在這裏興建了東方煉糖廠來煉製白糖，因而改名為糖街。

銅鑼灣的糖街原名是銀圓街，在1868年間，政府在這設立了一間造幣廠，便改作銀圓街。（圖片取自：香港特色街道名稱Wiki）

天后的銀幕街是新世界戲院而命名。在1921年，黎民偉兄弟曾在此處創立了香港第一間電影廠，名為民新製造影畫片有限公司，後來，他們公司又創建了香港第一間華資戲院，名為新世界戲院。後來街道都因此而命名為銀幕街，以表示他們公司推動了香港電影業的發展。

天后的銀幕街是新世界戲院而命名。（圖片取自：香港特色街道名稱Wiki）

三、 不同行業

旺角的黑布街和白布街是因早期的染布工業而命名。1940年間，不同的工業都聚集了旺角一帶，而旺角的染布房街就集中了不同的染布工廠，由於黑布和白布都是當時被廣泛使用和購買的布，所以，其中有兩條的街道就名為黑布街和白布街。

旺角的黑布街和白布街是因早期的染布工業而命名。（圖片取自：香港特色街道名稱Wiki）

同樣在旺角的洗衣街就不是以工業為名，而是由人們的生活習慣而命名。洗衣街原本是一條水溪，在20年代時，住在附近的婦女大多都會做上門接洗衣服的工作，然後到水溪洗衣，以賺取一些金錢，所以居民都叫這條水溪為洗衣街。到了30年代時，政府把水溪的水源截斷，一來為界限街建造地底下水道，二來把水溪改建成道路，但由於居民已經習慣叫這裏為洗衣街，所以工程完結後，該處仍舊叫作洗衣街。

同樣在旺角的洗衣街就不是以工業為名，而是由人們的生活習慣而命名。（圖片取自：香港特色街道名稱Wiki）

黃竹坑的惠福道，英文名字是「Welfare Road」，代表該道路大部分建築物都是屬於不同的慈善團體，包括安貧小姊妹會聖瑪利安老院和東華三院賽馬會復康中心等，該道路亦因此而命名。

黃竹坑的惠福道，英文名字是「Welfare Road」，代表該道路大部分建築物都是屬於不同的慈善團體。（圖片取自：香港特色街道名稱Wiki）

所以大家以後逛街的時候，可以細心留意一下不同街道的名字，或者會有新奇有趣的發現呢！

內容提供：Vanessa Poon

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「街道記載了香港的歷史 每條街名都是別具意思」​】

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