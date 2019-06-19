【隱山之人】Yama Girl為自然謳歌　葉曉文寫出動、植物的吶喊　

為自然書寫，葉曉文。她在網絡上的簡介是這樣的：「香港作家。畢業於嶺南大學中文系。曾獲青年文學獎小說公開組冠軍。從事植物相關工作，亦為畫家及寫作人，繪畫及文字作品散見於報章及雜誌。著有短篇小說集《殺寇》。愛好自然郊野，近年投身自然書寫」，在書的作者簡介，沒有了從事植物相關工作這一句。但是重點，應該落於「自然書寫」。

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有關自然書寫，在我記憶和讀過的書──我讀過非常少的書，這不是謙詞，是真話；聯繫到自然書寫的應該只有《野外香港歲時記》，原作者是香樂思。葉曉文出版的新作《隱山之人insitu》絕對能為書迷帶來驚喜，首先是書的裝幀、設計已經非常奪目，內文用了四種不同的紙，而裝幀過程以致書脊出現微凸，更似是兩本薄書訂成一書，非常奇趣。封面設計以至所選用的字型，都甚為貼切，營造了一種清新的氣象。

書中有四篇短篇小說，包括〈隱山之人〉、〈燃水之靈〉、〈霸王別騅〉及〈殺寇〉。當中重頭戲當然是〈隱山之人〉這篇，說其是短篇小說，其實也不短了，長度已足夠擔當中篇小說。

封面設計以至所選用的字型，都甚為貼切，營造了一種清新的氣象。（三聯書店（香港）有限公司）

令我驚奇的，是小說開首已經用「你」的第二人稱敘事手法，須知道，用「你」來展開、寫完一篇小說，比起用我、用上帝全知視角的難度更高幾層。這篇小說的主線脈絡，在主角方宗柏、夏花身上，方宗柏作為「隱山之人」，是一名研究員，已經在那山上隱居好一段時間，以對自然環境作觀察、紀錄和研究。夏花則身世成謎，看到故事結尾，讀者似乎還是會搞不清楚，到底夏花是不是真的叫夏花，她那種若隱若現，若真若假的角色設定，總讓人聯想起《挪威的森林》中的綠。

敘事角度以「你」出發，實際敘事者卻隱去主體，而讓讀者有無窮的聯想，比如說，敘事者是那座山，敘事者是整個大自然，敘事者是上帝……這個「你」巧妙地將讀者帶入故事裡，彷彿你就是方宗柏，彷彿你經歷了種種奇境──小說又隱晦地運用在香港發生的事件，這讓人更易於投入在小說裡。

敘事手法採用「歲時記」手法，時間逐月推移，隨著夏花上山落山，季節、氣候、環境轉變，每個時間點見到不同的動、植物，有一個清晰明確的敘事結構脈絡；故事情節的推演也自然流暢得很，不帶一點沙石，而小說中所提及的四十六個品種動、植物滲雜在故事裡頭，完全不突兀，這是作者的功力。

吳美筠博士在序言中，提到本書四篇小說「貫穿著死亡的母題」、「〈隱山之人Instiu〉表面上沒有人死亡，底層觸及的，卻是100%死亡的物種滅絕，比死還可怕。」

這篇小說的主線脈絡，在主角方宗柏、夏花身上。（《挪威的森林》劇照）

假如真的世界末日，沒有人能夠逃得過；而世界尚未末日之前，我們分秒總在面對生態災難問題，葉曉文藉她長年以來的書寫，除了研究香港本土的動、植物，為他們吶喊以外，是次新嘗試的自然小說，大抵是要敲問：「人類，到底你對自然環境不聞不問，這種無情尚要持續到什麼時候？」

小說中所提及的物種，有六種已經被判定為野外滅絕，包括尖舌浮蛙、水巨蜥、大靈貓、黃松盆距蘭、毛葶玉鳳花及香港毛蘭，或因氣候改變、生境消失、非法採集等問題，已於香港野外消失無蹤。

據說，人類令世界每日至少有數十個物種消失，這或者已經不是什麼適者生存與否的問題，而是，在局部地區例如香港，有獨特的生態系統。那麼放眼全球，全球也有自己的生態系統。

那麼放眼全球，全球也有自己的生態系統。（資料圖片）

我們現時亡羊補牢，會否為時已晚？我不是這方面的專家真的不敢斷定，只是想講，如果我們離開城市，重回自然的懷抱，發現和得著，是否會更多呢？

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【隱山之人】Yama Girl為自然謳歌 葉曉文書寫自然小說」​】

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