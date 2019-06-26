【吸引力法則】無力感太重？正面思考加上這三個步驟可以改變現況

《祕密》這本書解釋了吸引力法則如何支配着我們的思維和行為。我們能夠透過吸引力法則去實現想達到的一切目標。

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你試過對某件事感到非常興奮，並讓它逗留在你的腦海數天，直至一段日子後便拋諸腦後。然後，在你把它忘記了幾個月後的某一天，它又突然再次出現在你的腦海嗎？或者你曾經設定過一個很難實現的目標，但一段時間後便沒有去看它一眼，後來才意識到已經實現了這個目標？

著名脫口秀主持人奧花．雲費曾經歷過上述情境。在奧花出道前，她讀了一本名為《The Color Purple》的書。讀後，她希望能成為荷里活大電影中的其中一個角色。當她接到一個試鏡電話時，她就更進一步地意識到自己是多麼的想實現這個想法。可是，由於在試鏡後好幾個月沒有收到回信，她最終決定放棄這個想法。此時，她接到了名導演史提芬史匹堡的電話並獲得了一個演出的機會，那是1984年。

著名脫口秀主持人奧花．雲費受吸引力法則影響，成為荷里活大電影中的其中一個角色。（Gettyimage/視覺中國）

在接下來的20年裏，她的想法變成了現實，她成為了一為著名藝人。她當初的想法被實現了，但她卻無法解釋自己是如何將這個幻想變成現實的。直到本書的作者朗達．拜恩告訴她這個祕密。《祕密》是一部2006年的全球暢銷電影，電影推出後，作者推出了一本同名的書《祕密》。這本書的全球銷量近3000萬，被很多人認為是實現目標的完美藍圖。

作者朗達在最沮喪的時刻遇上父親身故。她不但把與親人之間的關係搞得一團糟，工作亦讓她精疲力盡。但峰迴路轉，在極度絕望中，她看到了新的契機。在機緣巧合之下，女兒海莉給了她一本百年古書的記載，在上面她發現了一個祕密，而這個祕密竟普遍被歷史上一些偉大而聞名的人物所奉行，包括柏拉圖、沙士比亞、牛頓、雨果、貝多芬、林肯、愛默生、愛迪生以及愛因斯坦。於是，她不斷地尋訪其他懂得這個祕密的人並把過程整錄成一套記錄片，之後便出版了祕密這本書。

《祕密》的全球銷量近3000萬，被很多人認為是實現目標的完美藍圖。（方智出版社股份有限公司）

在書中，作者首先提出「同類相吸」的原理。同類相吸原理指出：思維會吸引同類的人與情境。這個原理可以歸納成簡單的一句話：思想將變成實物。作者在「祕密」這本書中告訴我們：「將自己想像成一塊磁鐵，心態便會吸引與其本質相呼應的狀態」。

透過這本書，大家將會學到：

一、吸引力法則是世界上最普遍的原則之一。

二、為了運用吸引力定律，你必須考慮你想要什麼而不是想避免什麼。

發揮吸引力法則的三個步驟包括：

一、吸引力法則：生活中最強大的規則

吸引力法則並不是一個新的概念，它有相當長的歷史。作者只是用了一種新的方式來包裝這個概念以增加本書的吸引力。從本質上來看，吸引力定律表明：「你的想法和感受決定了你將吸引什麼進入你的生活。」在很多的著作中，我們都能找到和這個想法大同小異的概念。不過，不同的作者會以不同的方式以及角度去描述以及解釋。吸引力法則的具體例子包括：如果你討厭閱讀或讀書，那麼在你身邊的朋友就很有可能都是討厭閱讀以及讀書。

如果你討厭金錢，那麼你就很難成為一位富有的人。從吸引力法則的概念中我們可以了解到：實現目標是要先建立一個正確的心態。心態錯誤將影響到目標的實踐。如果我們對自己實現目標不抱有任何希望，我們便不能吸引到有助實踐目標的人和事了。

二、只有積極思考時，吸引力法則才會起作用

關於吸引力法則的另一個案例研究是占．基利（Jim Carrey）。他在1997年與奧花（Oprah）討論了自己的經歷，當時奧花還不知道這個秘密。作為一個有抱負的演員，占．基利每天晚上都會在開車回家的路上停下來，思考他未來的成就，並把它們具體化。在這個思考過程中，他知道自己「確實擁有這些東西，只是還沒有得到它們，但它們就在那裏。」他甚至給自己開了一張1000萬美元的支票，並將其延期5年。

就在最後期限快到的時候，他終於從一部電影中賺到了這筆錢，他的做法就是將吸引力法則發揮。占．基利總是預見到生活中會出現的積極因素而不是他試圖避免的消極因素。在我們內心的深處，厭惡損失佔有很重的地位，人們緊張失去自己所擁有的多於得到自己想要的。這解釋了為什麼敢於冒險的人將遇到更少的競爭；追求卓越的人比追求平庸的人少。從積極層面看來，把某件事說成是一場勝利將比透過恐懼來推動自己更有說服力。

占．基利（Jim Carrey）也是其中一個實例。（gettyimage/視覺中國）

三、你必須請求、相信然後接受自己的夢想

除了要經常思考目標、把它們形象化並積極地把它們和正面思維掛勾外，作者還建議我們可以透過以下三個步驟來促進吸引力法則，使它起更大的功效。

問，問自己你想從生活中得到什麼。含糊的問題只會得到含糊的答案。在回答時，我們需要使用現在時態，從感恩的角度寫下自己想要的，例如：「我很感激擁有或得到了（想實現的願望）。」。

相信，如果你對自己的目標沒有堅定的信念，別人為什麼要相信你呢？散發自信，這樣才能使沿途遇到的人支持自己。這不是盲目樂觀而是積極進取。

接收，想象一下，一旦你完成了目標，我們會有什麼感覺、生活會是什麼樣子？想象會使我們的行動朝着正確的方向前進。請注意一點，規劃、激勵和相信自己是沒有問題的。然而，精神狀態只有在我們有所行動時才能產生正面效果。因此，我們要積極思考為成功做好準備，然後努力工作，為實現目標努力。

你必須請求、相信然後接受自己的夢想。（《白日夢想家》》電影劇照）

關於祕密這本書，很多人都有不同的意見。有人認為它只是一本心靈雞湯類的書；也有人因為這本書改變了自己的一生。簡單來說，人人都會遇到問題，很多問題都不是我們控制得到的。我們只能控制自己用哪一種心態去面對。作者朗達認為，當我們能用更正面的心態去面對一切，世界便會隨之而產生正面轉變。

如果妳回顧自己的生命，並把焦點放在過去的困境，只會為現在的自己帶來更多的困境。一切都讓它過去，不管它是什麼。為自己這麼做吧，如果你一直抱怨或責怪過去的某人某事，你只是在傷害自己而已。

內容提供：Sparksine好書閱讀

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「祕密（發揮吸引力法則的三個步驟）」​】

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