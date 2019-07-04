【清朝歷史】和珅的七千億金融帝國　 窮小子做公務員再白手興家

7月1日知名壽星：公元十八世紀世界首富 「綠野亭主人」和珅（1750－1799）腹黑無上的巨蟹男代表，號稱世界有史以來最厲害的「公務員」，稗官野史筆下的「二皇帝」。

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和珅出身於滿州正紅旗之後，誕生於大清王國陰曆乾隆十五年五月二十八日，也就是公元1750年7月1日的京城（今中國北京市）。他年幼時由於父母雙亡，與弟弟兩人只得投靠父親偏房，並靠着變賣祖產以勉強餬口。15歲前，連上學堂識字的費用都還要低聲下氣地向親友們籌集。

窮困的歲月，並沒有打擊他的上進心，因此早年的和珅實在是找不到什麼缺點的。除了認真熟習傳統的四書五經典籍之外，為了謀求更好的生活，在馮英廉（直隸總督，內務府漢軍將領）的愛才之下，他更積極修習各種語言。不只基本的漢語、滿語、藏語與蒙語都得心應手，更對外來的西班牙語、葡萄牙語、英語和荷蘭語亦多有研究。

即使公元1769年時參加科舉名落孫山，但和珅不隱世的才華，仍舊讓他透過世襲的官職獲得了朝廷提拔與晉用。和珅也把握住大好機會，好好發揮所學才幹，更努力打擊當時在朝的貪官，縱使惹禍上身也在所不惜！這在當年相對封閉的大清政治圈裏，可說是被寄予厚望的朝廷明日之星。故短短幾年之內，隨着大清皇室的加以重用，和珅的官職不斷升級，地位也愈發穩固。

和珅不隱世的才華，仍舊讓他透過世襲的官職獲得了朝廷提拔與晉用。（《天命》劇照）

公元1780年，經過聯姻方式，和珅長子豐紳殷德（Fengšeninde，1775 - 1810）被乾隆賜婚為十公主額駙，和珅也順勢擠身皇親國戚之林。但也因為權力位置的持續攀升，並在老闆兼親家乾隆的默許和縱容下，甚至是刻意委任和授權，而一步步走向仕途的偏鋒。

和珅，與握有軍權的弟弟和琳（1753 - 1796），不只利用官方權勢來勾結中原黑白兩道，採取各式非法手段鞏固利益、打擊政敵外，更整合了中央與地方各股勢力，要求全大清各商號都須依法配合繳納保護費、營利費。

如此放大招、開外掛的「商業頭腦」，讓和珅隻手主理了清國境內七十餘間當鋪、三百餘間銀行票號，更私下和英國東印度公司等洋貨買辦議商合作，展開了獨家對外的國際貿易網絡。從中原出發，跨足遠東，直到地極，儼然變成名震九洲的政商集團總舵手！

厲害嗎？按照史學家日後的粗步推估，和珅建構起了總價值約莫現今三兆元新台幣（約港幣七千五百億元）的金融帝國！白手興家的成就，古今中外，無人匹敵也！

和珅白手興家的成就，古今中外，無人匹敵也！（《天命》劇照）

參考《福布斯》的「The World's Billionaires」統計資料，扣除掉皇室成員與獨裁政權的領導人，差不多，真的差不多喔，目前就只有謝菲．貝索斯（Jeff Bezos，2018年福布斯全球富豪榜榜首）的資產贏過和珅，而Bill Gates則與其在伯仲之間。人家兩位是做跨國電商與高科技軟體的，和珅是公務員呢！

位高權重如他，和珅還大膽伸手控制了「聯考制度」，將清代科舉制度「商業化」，用金錢買賣的交易方式，價高者得，操縱並交換朝廷內所有官職。篤信「金錢萬能」，或許是憑高超智慧早已看穿司法貞操或箇中奧秘的和珅，還設立了「議罪銀」制度，也就是根據官員犯罪情節的輕重，換算成一定數目的銀子，以錢頂罪，將銀兩直接送往「內務府」（非正常國庫收入，屬於皇帝私人的小金庫），來免除應處之刑罰。

人孰能無過，偏偏當官的又很容易犯錯，故「議罪銀」的實施，讓乾隆的財庫很快就膨脹了起來。雖然解決了他好大喜功下的皇室財政危機，和汰換無良官僚所必須付出的行政代價，但同時也加速了和珅以下，貪官集團們斂財的深度和廣度，律例形同廢無，官府猶如虛設，底層人民稅賦壓力增加，徹底加深了清國腐敗的速度。

和珅還大膽伸手控制了「聯考制度」，將清代科舉制度「商業化」，用金錢買賣的交易方式，價高者得，操縱並交換朝廷內所有官職。（《天命》劇照）

但你們有注意到嗎？和珅，當時年僅30歲！是的，孔夫子曰三十而立的30歲。今天，放眼路上一堆30歲，甚至是40歲了還是未長大，不穩重的「小伙子」。有些30歲自以為用i-Phone，叼根七星硬盒（食煙），配上一杯甜死人Frappuccino就好厲害，而和珅，他的30歲，「遠見」與「膽識」、暗黑的心機、過人的手腕，在公元二十一世紀的現在，依然於職場或政壇上得以呼風喚雨，改朝換代？沒本事就別酸人家有本事。

有了和珅的鼎力奧援，內務府也識相地「專款專用」，將「議罪銀」的款項全數用於乾隆皇帝下江南時微服巡視民間的開支。沒有懸念的，「成功但卑劣」的制度，讓乾隆一生六次南巡，沿途建造了30個豪華行宮，80歲高壽時還舉行了隆重的萬壽大典。然而，所有的開支居然都沒有動用到清國國庫裏的任何一兩銀子，一律由「議罪銀」買單。嚇人的是，內務府最後清點庫存，竟還有剩餘！

只不過，物極必反，和珅當時也沒有想到申請一本外國護照的想法。歷經了十餘年風光的權臣巨賈歲月，就在他最有力的大靠山，清高宗乾隆皇帝於公元1799年年初駕崩後，和珅，滿室流金的華美，也跟着驟然而止。

清高宗乾隆皇帝於公元1799年年初駕崩後，和珅，滿室流金的華美，也跟着驟然而止。（《天命》劇照）

繼位的清仁宗嘉慶皇帝，長年活在人上有人的陰影下，更於抱持着「朕若不除和珅，天下人只知有和珅而不知有朕」的天無二日、國無二主思維中，和珅，這位真正富可敵國，又比九五至尊還聰明好幾倍的公務員，也是全盛時期兩次舉行千叟宴，但始終沒有一舉謀反，意圖取得天下的公務員，最後，在作為乾隆首席治喪大臣之餘，被嘉慶以二十大罪名羅織（有一說，為求保全乾隆皇帝的不朽名聲），諭令賜死。

//夜色月如水，嗟而困不伸。

百年原是夢，卅載枉費神。

暗室難換算，牆高不見春。

星辰環冷月，縲紲泣孤臣。

對景傷前事，懷才誤此身。

餘生料無幾，空負九重仁。//

和珅《入獄絕命詩》

公元1799年2月22日，和珅於京師自宅被賜死。最後的感嘆，如跑馬燈一幕幕的人生回憶，他是否悔恨着萬兩金銀終究帶不走，僅有一條白綾陪伴着黃泉路？

公元1799年2月22日，和珅於京師自宅被賜死。（網絡圖片）

尾聲：

對比着昔日不可一世的官銜：

「大清文華殿大學士、提督九門步軍巡捕五營統領、正黃旗領侍衛內大臣、軍機大臣、翰林院滿掌院學士、戶部尚書、署藩院尚書、領鑲黃旗滿洲都統、總管內務府大臣」

和珅，好友們您怎麼看呢？

內容提供：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「7月1日知名壽星：西元十八世紀世界首富 『綠野亭主人』和珅（1750－1799）」​】

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