【作家的謊言】向西村上春樹電影第三部曲　張建聲光茫四射

《作家的謊言》（Deception of the Novelist） ，它沒有大明星、沒有大導演、沒有大膽鏡頭、故事內容也過不了內地的審查，故此，只有香港市場。不過，製作認真、節奏緊湊，更出了一粒「彩蛋」──張建聲。

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放心，「張建聲」不是我們胖胖的政務司長「張建宗」的弟弟，樣子不一樣。前者是「顏值」高的小生。

朋友說：「不看『港產片』了，一堆中年演員互相拼湊，今天是張家輝搭梁家輝；明天是郭富城和梁朝偉。」告訴你，演員和導演其實都不想重複又重複：重複的面孔、重複的槍戰。可是沒有這些東西，根本找不到投資者，因為「不知名演員、非警匪電影」休想離開香港半步，可以「賣埠」。

張建聲近來人氣爆燈。（資料圖片）

長此下去，香港電影變了上館子吃飯時，餐前的一碟花生或泡菜：有些人沒有理會、有些人循例咬幾口、有些人叫夥計打回頭。

希望大家買票，支持一下破格的新電影，叫《作家的謊言》（Deception of the Novelist） ，它沒有大明星、沒有大導演、沒有大膽鏡頭、故事內容也過不了內地的審查，故此，只有香港市場；不過，製作認真、節奏緊湊，更出了一粒「彩蛋」，他是身兼電影監製的年輕好演員：三十多歲的張建聲。整部電影充滿誠意，在有限的bankroll下，務求「執」到最好。作為觀眾，就算電影未必好看，但是，必須讓觀眾感受到那份誠意，「被尊重」是觀眾的最基本要求；就如你給我端上一碗湯麵，起碼不可以水裏浮了隻「小強」。

《作家的謊言》海報。（電影宣傳海報）

一直有留意網絡作家「向西村上春樹」改編的電影，大概六年前吧，第一部叫《一路向西》（講一群港男北上尋春）；第二部叫《西謊極落》（講幾個失意男人的故事） ；今次《作家的謊言》是向西的電影第三部曲。

《一路向西》是講述一群港男北上尋春。（《一路向西》劇照）

一個富貴的作家（現有還有「富貴」的作家？）和太太及兒子住在豪宅大廈，他樓上的另一單位，租給了一個風塵女子，可惜被美色誘惑，他和她搭上了，這女子不斷騷擾他和家人（戲橋像著名電影《孽緣》（Fatal Attraction）），最後，偷吃的下場便是命案，不過，原來案中有案，到底誰是兇手？

是一名富貴作家搭上風塵女子的故事。（《作家的謊言》劇照）

香港的網絡小說家，很多都有三個特點：文筆不怎樣、常帶點粗糙、文字非常「港味」，不懂港話的，可能看不懂；內容及趣味，非常「毒男」，因為常上網的人，根本生活在另一世界；此外，橋段太多枝節，可能網絡文章要每天上載，於是每天的故事都要下「鉤」（hook），吸引網友。

和香港誠品書店的朋友聊天，她說在書店舉辦講座，吸引觀眾的，都是一些網上「KOL」。今天，我們生活在一個「微市場」，誰在網上有一萬數千的追隨，誰便擁有一個「微天下」。最近，大家都奇怪：「怎麼香港年輕人分開一個個『小山頭』，誰是領袖？有事跟誰談？」問的人已「離地」，其實他們不知道社會由於多元的發展，已經分為一堆堆的細小組群（micro cluster），各有所好，「高登網」也要「分拆」，變了「連登」。

把網絡小說改編成電影，好處是起碼有數萬幾千的「鐵粉」入場觀看，對於電影市場艱難的今天，是楊枝甘露；壞處是許多這些小說的結構和情節，太過鬆散繁雜，未必適合電影。

今天看「港產片」，對劇本沒有期望，所以沒有失望，如果要對《作家的謊言》挑剔，便是不合情理的地方太多。港產片的劇本，最大死因是編劇不嚴謹，有些是能力的問題，有些是態度的問題；另外一種原因是追求的層次不夠高，總之弄點似是而非的小聰明，熱熱鬧鬧地把一個半小時混過去，但是，主旨是什麼？表達的又是什麼？所以，《作家的謊言》除了劇本未算合格外，其他方面如導演、演員、攝影等，委實不錯，完全是有要求、有水平的。「香港人要支持香港電影」，大家去看看吧。

這套港產片絕對是有要求有水平的。（《作家的謊言》劇照）

至於張建聲，1983年出生，高度是178cm，英文名字是Justin，聖公會梁季彝中學畢業後，當上模特兒，後來轉為全職演員，他樣子有點像日本紅樂隊SMAP的歌手香取慎吾和演員譚耀文，演技風格是介乎萬梓良和林家棟之間，擔當輕狂的角色，最為突出，有人暱稱他為「少年萬梓良」。

年輕時期的萬梓良。（《江湖情》電影截圖）

他2010年入行拍電影，2012年，終於當了男主角，電影頗賣座，叫《一路向西》。故事來自網站，張建聲演一個純良戇直的香港仔，在霸氣「港女」的迫壓下，放棄愛情，出走墮落，北上尋歡，得到解脫。張建聲沒有進過學院修讀演技，他的演技是自然派，靠生活體驗。最近，他的知名度驟升，因為拍了一部內地的網劇《反黑》，播映以來，點擊直逼17億，張建聲演黑社會人物叫「招積」，他參考電影蝙蝠俠裏面的一個反派人物Joker（小丑） ，演活了一個超級壞蛋。張建聲說過，他聽過一句話叫“What is art, art is life”（什麼是藝術，藝術便是生命），對他鼓勵很大，他要通過生命，了解藝術。他說：「我曾經沒有鬥志、沒有方向，錢也花光。我日日躲在家裏看電影，看到別人演得好的地方，我便記着，然後對着鏡子苦練，在街上走，我會觀察別人，作為參考，做演員，其實要做好多功課。」

拍了一部內地的網劇《反黑》而知名度驟升。（《反黑》劇照）

張建聲是認真的演員，為了拍好電影，演一個肥胖的角色，曾經增肥60磅（那樣子，倒像我們的政務司張建宗了！），也曾經因為脫離不了角色，要看精神科醫生拿藥吃。他的狂，是一個專業演員的狂，一個發奮上進青年的狂。我看過許多在職場的年輕人，那些不知方向，混混噩噩的，最難教導，反而那些輕狂的尋夢青年，只要人生經過不快而受到磨練，便會恰到好處，成為一個有智慧和成就的人。

張建聲曾為了拍好電影而增肥。（《壹獄壹世界》電影劇照）

張建聲的爸爸在2015年去世，他陪伴爸爸，承諾過：「爸爸，我會努力，有一天會拿到金像獎！」他還說：「現在，我只想追求演技、追求內涵，希望把它們套入電影角色裏。」

做演員的，昨天比今天容易，因為以前的香港演藝事業發達，演員多機會學習和嘗試。在今天電影買少見少的情況下，電影演員的演出機會，可能幾年才有一次，如果年輕演員可以演技出色，其實他的潛質，應該比以往的演員還要佳。

電影演員的演技凋零不濟，有五大原因：許多誇張失實，像演舞臺和電視劇；第二類是志不在此、心不在焉，每一句對白，每一個表情，完全靠導演帶領，許多電影的「整容嬌娃」便是這樣；第三類是演來演去，總帶有演員自己的影子，當然有人說這是個人特色，但是，演員應該像一張白紙，在那部電影，應該給觀眾一個全新的感覺，仿似一個再生人，金像獎影帝Tom Hanks便辦得到了；第四類是無論臉部表情多麼豐富，但是「聲音演技」（vocal acting）總是不濟，香港一線男演員在這方面的問題，尤其嚴重，可能以為壓低聲音便沉鬱動人，結果失意的賭徒、鬧事的酒鬼，為什麼角色出來的聲音，全都性感有型；最後便是不理對手，一有機會，便想在鏡頭下，蓋過別人的戲份，結果，導致整齣戲，大家的演出都不協調。黃秋生在得獎電影《淪落人》便絕對有好的示範作用，你看到他除了自己演得好，其實他一直協助其他演員，讓對方也可以發揮演技。

黃秋生在《淪落人》中表現了他一直協助其他演員。（《淪落人》劇照）

張建聲靠人生體會，去演好一個角色，演員的初階考試，他已經甲級畢業。但是，下一步，他必須學習正規的演員訓練，接觸學院的「方法演技」，然後加上自己的融會貫通，才會更上一層樓。是時候，他可能要找找我非常欣賞的藝術家甄詠蓓老師，學習學習，一定會有更大的啟發！目前，張建聲絕對是一塊可以雕琢的新玉。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「從《反黑》到《作家的謊言》，誰說香港沒有周潤發的接班人：閃亮突出的張建聲」​】

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