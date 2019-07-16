【書展2019】眾香港科幻推理作家推出合著書　離奇科幻寫貼地香港

「香港是一個文化沙漠」，這句話時常在耳邊迴響，彷彿烙印在每一個香港人的腦海裏。但是，這句話是否經得起驗證呢？香港的文化，其實五花八門，由早前提到的霓虹燈、招牌，到街道名稱或一些字體設計等等……其實只要你有心觀察，一切皆是文化。

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文化從來不是那些離地、高端的東西，而提到文化，不傳承就會消失滅絕。像是書展2019的年度主題：科幻及推理文學，我們總不能只提衛斯理、只提倪匡老先生，像是譚劍、陳浩基等人的名字，你有聽過嗎，你有閱讀他們精彩絕倫的作品嗎？如果不先去了解，就斷言這地方是文化沙漠，我覺得說這句話的人才是真正的文化沙漠。今年書展新書不少，當中有一些是合著書，合著向來銷情就不太好，業內人士總想分析原因，卻總是說不出個所以然。

但是在這裏，容我先講一本推理小說合集：《偵探冰室》吧，此書六位作者，分別是譚劍、陳浩基、文善、黑貓C、冒業及望日。譚劍與陳浩基的科幻及推理地位自不待言，文善亦曾以《逆向誘拐》奪得第三屆島田莊司推理小說獎首獎；黑貓C則是以《歐幾里得空間的殺人魔》獲得第五屆島田莊司推理小說獎首獎。冒業則是創作足跡遍及不同媒體，望日乃近年新進的流行小說作家，以往作品均以解謎推理為主軸。

《偵探冰室》，一看書名就知以此書摻入不同香港元素了。（《偵探冰室》封面）

《偵探冰室》，一看書名就知以此書摻入不同香港元素了，冰室是舊年代的產物，近年懷舊風熾熱，冰室開得成行成市，那麼，在這本書裏面的謎題或真相，如何解開呢？或者要等到書展時才知曉了。

這段時間，不知道大家有沒有追看ViuTV的劇集《教束》，如果有，想必大家都會十分讚賞這齣劇。其實，香港編劇人才從來不少，《理想國》除了是單元劇集外，還即將於書展化身實體書──改編成同名小說集《理想國》。十位新進編劇吳庭萱、侯藹淇、孫曉影、陳永康、陳衍若、麥皞年、溫淑嫻、鄧立婷、潘皜暉合著。他們出身各有不同，有的身兼數職，例如侯藹淇現職編劇、平面設計師及廣告人；陳永康除了是編劇也兼任中英翻譯；鄧立婷現職編劇及創意總監等等，這群新進創作人有理想、有魄力、有實踐能力，更重要的共通點是他們都熱愛文字，熱愛創作。

這部小說集以十篇故事，講述「超後現代AI智能大時代」，而推薦者譚劍更如此說：

除了科幻的情節，《理想國》令我更感興趣的是故事細節滲透的香港議題，像劏房、網絡起底、安老等，即使分量很輕，但這些點滴構成了香港在廿一世紀初的城市側寫，不只令科幻「本地化」，也使《理想國》不只是單純的科幻電視劇。 譚劍

可見生於斯，長於斯的香港土壤，滋養了我們每一代人。

除了推理、科幻以外，向來創意「爆燈」的創造館也推出一本「驚為天人」的合著，驚為天人指驚慄到嚇死人！封面及繪畫由謝森龍異操刀，強勁作者聯乘：史兄、馬菲、三聯幫牟中三、余兒、一樹、陳四月及何晞賢！史兄作為粗口（誤）──粵文寫作鼻祖、馬菲出版過《黑色救護誌》談及陰陽眼經歷、《陰目偵信》和《鎮遠鏢局》作者三聯幫牟中三、《九龍城寨》作者余兒、香港兒童小說作家一樹……聯同兩位新進作者為大家呈獻七部或真人真事或杜撰的小小說，共同創作嚇到你難以入眠的故事繪本合集，要你「驚餐飽」！

向來創意「爆燈」的創造館也推出一本「驚為天人」的合著。（《鬥恐怖》封面）

由上可見，香港創作的題材內容無論深度和闊度都非常足夠，而且每代江山有人出，香港是不是文化沙漠，是不是沒有優秀創作，看你眼界去到哪裏而已。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港不是文化沙漠 前輩後進攜手創作經典」​】

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