【宮部美幸】百物語系列首作《怪奇草紙》　溫馨治癒型的推理文學

談到日本作家，多數人會想到村上春樹、東野圭吾、三島由紀夫等名作家，而喜歡讀日本推理小說、時代小說或科幻小說的讀者，或許還會聯想到宮部美幸這位被譽為「平成國民作家」的小說家。

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1960年出生的宮部美幸生活在日本戰後經濟逐漸起飛的年代，她小時候開始就喜歡看書，但是學校的作文成績卻不顯眼。直到二十三歲開始工作那年，在法律事務所當速記員的經歷讓她目睹了居民各式各樣的人生悲喜劇，為她往後創作小說的生涯累積下豐富資本。當時的宮部常到「講談社」主辦的小說教室自我進修，那裡的講師都是當時著名作家，在這樣的文學環境熏陶下，她開始展開自己的寫作生涯。

1987年宮部憑《鄰人的犯罪》嶄露頭角，獲得日本《ALL讀物》推理小說新人獎。往後獲獎作品源源不絕，包括《魔術的耳語》、《理由》、《模仿犯》、《無名毒》等推理懸疑題材的小說，確立了宮部暢銷推理作家的地位，也讓她飽嘗創作生涯第一高峰的滋味。宮部出道至今未滿二十年，共出版了四十三部作品，包括四十萬字以上的巨篇八部、長篇二十四部、中篇集四部、短篇集十三部，非小說類有繪本兩冊、隨筆一冊、對談集一冊。以平均每年出版兩冊的數量來說，宮部並不算是多產的作家。

【編按：宮部美幸多部小說被改編成劇集電影，你曾經看過哪一部？】

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宮部美幸作品中的偵探，很少會以職業偵探為賣點，大多是基於好奇心，想摸清自己周遭事情真相，才做起業餘偵探。故事主角在推理小說中會是少年，而在時代小說則是少女。宮部的文體幽默輕鬆，這點在譯本中也感受得到，而故事收結卻令人出乎意料，呈現出溫馨感，而非陰冷可怖。宮部美幸近著《怪奇草紙——三島屋奇異百物語》就是那些透過述說、聆聽，最後獲得治癒的故事，這本被稱為宮部創作生涯最龐大的創作計劃之第一部，值得廣大讀者一閱。

日本的推理小說家大多屬於單線型風格，亦即主力於解謎、懸疑、冒險、犯罪等各有專職作家。而宮部恰好是另類，她嘗試各種領域的小說風格，以複雜型全方位進行創作，寫作橫跨推理、時代、奇幻三大類型，自由穿梭古今，現實與想像交錯卻無違和感。作品中更以溫暖的關懷為底蘊，富含對社會的批判和反省意味。

「只要說出來，那些重擔都會消失的。」（gettyimage/視覺中國）

此外，宮部喜歡在作品開篇便設定一個精妙的謎團，繼而在預料之外的故事情節中逐一展開，加入不同視角進行敘述，深入描寫故事人物的內心世界。此一用意在於吸引讀者代入作者所創作的小說背景，緊接著從故事的迷霧中走向真相的一面。這種掀開創傷，最後撫慰了傷口的結局，正如書中所言：『「只要說出來，那些重擔都會消失的。」那些人類的愚昧、殘酷、哀傷、業障。只有透過述說，才能重新直視，重新活回自己原來的樣子——不只是那些來到「黑白之間」的人們，獲得救贖，人生停滯三年的阿近，也終於迎來人生再次旅程的重要時刻。』

宮部美幸善於說故事的寫作能力，成就雅俗共賞，她的作品適合不同年齡層讀者閱讀，不愧享有「國民作家」的美稱。

《怪奇草紙：三島屋奇異百物語伍》

作者：宮部美幸

譯者：高詹燦

出版社：獨步文化

撰文：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【宮部美幸】「平成國民作家」新作 推理懸疑小說不是陰冷恐怖的？」​】

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