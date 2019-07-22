【福爾摩斯】真相只有一個偵探不止一個　媲美福爾摩斯的法國怪盜

編按：福爾摩斯這個虛構的偵探人物，為不少推理迷帶來一次又一次的驚奇案情。你又知不知道原來法國作家勒勃朗，也創作過一位與福爾摩斯旗鼓相當的厲害角色，怪盜亞森．羅蘋呢？杜漸先生將於《偵探書話》跟大家分享古今中外不少推理小說的知識！

福爾摩斯誕生後，對英美和歐洲的偵探推理小說發展，產生了很大的影響，很多作家都模仿柯南，道爾，紛紛創作「福爾摩斯」式的偵探小說。

差不多是與柯南．道爾同一時期，法國出現了一個名叫莫里斯，勒勃朗（Maurice-Marie-Emile Leblanc，1864-1941）的作家，他創造出一個跟福爾摩斯同樣有頭腦的強盜，那就是同樣受到全世界廣大讀者歡迎的「俠盗亞森．羅蘋」。

俠盜亞森．羅蘋（又譯：亞森．羅賓）。（劇照）

有些評論者認為「俠盗亞森．羅蘋」系列不是偵探推理小說，只是驚險小說，不應把它同「福爾摩斯」系列相提並論。但更多的評論家以為從廣義說，亞森．羅蘋既是俠盜又是偵探，而且善於運用推理，也應屬於偵探推理小說。雖然兩家之言各有道理，但若從實際效果判斷，亞森．羅蘋這個人物已成了家喻戶曉的傳奇英雄，的確是可以與福爾摩斯的藝術形象齊名的，勒勃朗出生於1864年，他的父親是法國諾曼底（Normandic）首府盧昂（Rouen）的一個船主。他自幼受良好教育，曾就讀於高乃依中學，成績優良。

在他少年時代，由於家庭同一些文化人有來往，不少名作家曾是他家的座上客，耳濡目染，使他自幼就有了濃厚的文學興趣。

書展年度作家陳浩基表示是由杜漸先生介紹亞森．羅蘋才開啟了推理的大門。（讀者提供）

福樓拜（Gustave Flaubert，1821-1880）的父親是個醫生，曾為勒勃朗的母親接過生，兩家人來往密切，所以勒勃朗在年輕時就有機會結識福樓拜這位法國大作家，他曾聆聽過福樓拜講述很多美妙的故事，這對他後來從事寫作是有重要影響的。另一位法國小說名家莫泊桑（Henry-Rene-Albert-Guy de Maupassant，1850- 1893），也是諾曼底人，同勒勃朗家也有來往。這兩個法國文學界的巨人，對勒勃朗以後的生活與創作活動，都產生過很大的影響尤其是他們現實主義的想度和浪漫主義的風格，對勒勃朗日後的創作，有著極大的啟發，他後來同左拉（Emile Edouard Charles Antoine Zola，1840-1902）談話時，就曾強調過自己的創作曾受到福模拜的《包法利夫人》（Madame Borary, 1856）的啟示。

1907年，巴黎一個出版商鑒於柯南．道爾的「福爾摩斯探案」系列很受讀者歡迎，於是想出了個生財的點子，創辦了一份新的雜誌，請勒勃朗為這份月刊寫一部偵探推理的連載小說，講明條件是要勒勃朗塑造一個人物形象，這個人物必須可以同福爾摩斯一較高低，在法國得享有福爾摩斯在英國享有的聲譽。換言之。連載小說成功與否，就在於勒勃朗能否寫出與福爾摩斯系列媲美的，吸引讀者的小說，此乃雜誌成敗的關鍵，這對勒勃朗而言當然是一個富有挑戰性的工作，他欣然答應了。勒勃朗絞盡心思，努力寫作，寫成了第一部《俠盗亞森．羅蘋》小說，此書刊出後，果然大受讀者歡迎，好評如潮，這大大鼓舞了勒勃朗的創作熱情。這部小說的成功，果然使雜誌站穩了腳跟，出版商立即同勒勃朗簽訂合同，出版這套小說，從此，在勒勃朗筆下，「俠盗亞森．羅蘋」的小說一部接一部面世，果然做到可以同福爾摩斯一爭長短。

流行漫畫《名偵探柯南》也有參考偵探福爾摩斯和怪盜亞森羅蘋為藍本，創造出柯南和基德。（《名偵探柯南》動畫截圖）

勒勃朗在推理小說史上能夠佔有獨特的地位，很重要的原因是他的小說中充滿了浪漫主義的氣息，但在細節描寫上是現實主義的，他塑造的俠盜亞森．羅蘋，性格上充滿浪漫的氣息，專門行俠仗義，劫富濟貧，為被壓迫和被迫害的老百姓出頭，同高官權貴爭鬥。這種正義化身式的人物，自然為讀者所鍾愛。一般老百姓的心目中，就是盼望有這麼一個扶弱鋤強，助善除惡的俠客出現，在現實生活中得不到的，在小說中得到滿足，使感情得以宣洩。亞森．羅蘋在人民心目中所獲得的同情與愛戴，甚至超越福爾摩斯呢。

如果說福爾摩斯是維護法律的偵探，那麼亞森．羅蘋則是反其道而行之的俠盜，兩雄相遇，自然各施各法，在勒勃朗筆下並沒有將福爾摩斯寫成反面人物，同樣把他寫得機智過人，也正因此，兩人的鬥法才更有趣味，若把對手寫成窩囊廢，就顯不出鬥智的必要了。

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勒勃朗在小說中，相當真實地反映出法國社會的現實，對於法國官場的黑幕，經常有尖刻的揭露，往往直接或間接暴露出法國社會現實的黑暗，鞭撻那些為富不仁的奸商和草菅人命的酷吏，即使是現在來看，也還有其現實的意義。這同勒勃朗當過記者有敏銳的眼光，善於觀察，熟悉內幕有關，但也同他的正義感和膽識是分不開的。他的小說是在柯南．道爾的作品之後，在推理小說上的一個新的里程碑。

法國有勒勃朗的亞森．羅蘋，英國有柯南．道爾的福爾摩斯，一個俠盜一個偵探，在二十世紀初的推理偵探小說中互相輝映，使這種小說有了廣大的群眾基礎，促成了二十世紀三十年代所謂「黃金時代」的出現。

《偵探書話》，杜漸先生著。（三聯書店（香港）有限公司）

以上內容節錄自​《偵探書話》

作者：杜漸

責任編輯：王昊

出版社：三聯書店（香港）有限公司