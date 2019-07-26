【獅子王．影評】神預言香港困境　光復森林第一誡：勿忘初心

迪士尼於1994年上映的動畫版《獅子王》（The Lion King），相信有不少80後、90後兒時都看過，當時年僅6歲的我完全沒想過，這部電影相隔25年後翻拍成真人版，竟然為我帶來如此巨大的衝擊。

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每一幕都神還原舊作的真人版《獅子王》，為觀眾帶來的不僅是視覺與聽覺的雙重震撼，而是劇情竟然「神預言」了目前香港的困境！被刀疤篡位的榮耀國（Pride Lands）滿目瘡痍，動物們都紛紛離開，母獅娜娜懇求辛巴回國「守衛我城」，在拉飛奇的鼓勵下，辛巴終於走出童年陰影，正視自己作為榮耀國王子的責任──「光復森林」。

光復森林第一誡：勿忘初心

雖然辛巴最終能成功光復榮耀國，但他亦曾經一度感到迷失，兒時被刀疤欺騙，誤以為自己是殺死爸爸木法沙的兇手的他自責離國，受到彭彭與丁滿「Hakuna Matata」及時行樂的生活態度影響，辛巴亦忘卻自己作為榮耀國王子的「初心」。

雖然兩位娜娜都會唱歌，但由Beyonce聲演的母獅娜娜始終不同彼娜娜，至少不會令大叔伸脷「跳老舞」。（網上圖片截圖）

80年代的香港在英國統治下歌舞昇平，活於那個年代的香港人就如同年輕辛巴一樣，以「Hakuna Matata」的態度生活盡情及時行樂，彷彿成為了當時港人的「核心價值」。至今接近40年一直都以「Hakuna Matata」態度生活的他們如今已變得「政治冷感」，忘記了自己作為港人的責任——守護香港的民主與自由。

至今接近40年一直都以「Hakuna Matata」態度生活的他們如今已變得「政治冷感」，忘記了自己作為港人的責任──守護香港的民主與自由。（資料圖片）

所謂的「獅子王精神」

榮耀國最大的「榮耀」可能就是有個好像辛巴般的明君，就算曾經昏睡仍能醒覺。而這份「獅子王精神」亦恰好能為時下港人打氣：勿忘初心，勇敢地守衛我城，始能光復森林。

內容提供：Pseudorca

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【獅子王．影評】辛巴都守衛我城？ 光復森林第一誡：勿忘初心」​】

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