【九龍城】兒童地方誌細說香港故事　九龍城與李小龍有什麼關係？

提起九龍城，不知道大家會想起什麼？或許作為香港的奇聞「九龍城寨」是大家最先會想到的東西吧！接下來將介紹三個與九龍城相關的元素，讓大家可更認識九龍城！

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一、九龍寨城

九龍寨城，大家一般叫它為九龍城寨，它曾經是全世界人口密度最高的地方！為什麼九龍城寨這麼出名？因為它是「三不管」地帶：中國政府不能管、英國政府不想管及香港殖民政府不敢管。

為什麼人口密度最高？因為二戰過後除了原本人口，還有大量難民湧入，樓宇及寮屋都大量地非法興建，但是，由於那些樓宇並沒有完全打樁，建築物沒有穩固地基，樓宇間互相緊貼作為支撐，故此非常危險。而樓宇的鋼筋水泥完全遮擋陽光，令街道狹窄昏暗，令九龍城寨更添神秘和邪惡氣息。當時九龍城寨因着「三不管」，犯罪集團極為活躍，黃、賭、毒隨處可見，裏面居民生活極為艱難。

當時九龍城寨因「三不管」，犯團集團極為活躍，黃、賭、毒隨處可見，裏面居民生活極為艱難。（《追龍》劇照）

二、 宋皇臺

講完黑暗的九龍城寨，講一講最具正氣的皇家人物──宋帝昰及宋帝昺。最初宋皇臺叫宋王臺，政府為表示尊重先帝，故將「王」字改為「皇」字。相傳南宋時期，宋瑞宗趙昰及趙昺為逃避元朝軍隊追殺，經海路逃亡，後來來到香港九龍城區一帶短暫停居；現在還流傳宋瑞宗常常會在「宋皇臺」旁邊的石洞休息的故事。

最初宋皇臺叫宋王臺，政府為表示尊重先帝，故將「王」字改為「皇」字。（維基百科宋王臺條目圖片，用戶：N509FZ）

三、 李小龍

李小龍是香港的傳奇人物，他曾經說過一句話，跟「be water」同樣震撼：「我是世界公民」，那個年代，有這樣意識的人物絕對不多。那麼，他跟九龍城的關係在哪裏呢？

原來他的兒子曾經在九龍城區的喇沙小學就讀，而李小龍會經常駕車接送兒子上學放學。而李小龍影迷會與政府合作，成功將喇沙小學納入「李小龍事蹟徑」的其中一個地點，其餘五個地點則分別是：李小龍銅像、海運大廈、德信學校、青山禪院及聖芳濟書院。

李小龍是香港的傳奇人物，他曾經說過一句話，跟「be water」同樣震撼：「我是世界公民」，那個年代，有這樣意識的人物絕對不多。（《猛龍過江》劇照）

原來香港一個地方，竟然可以有這麼多歷史，香港怎麼會是文化沙漠？大家快點發掘一下自己居住地方的歷史事跡吧！

以上資訊取材自《兒童地方誌 – 九龍城篇》，是本親子圖書，各位父母可以跟孩子討論入面的問題呢！

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「九龍城有三大傳奇！」​】

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