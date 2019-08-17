【螞蟻窩】災難面前最恐怖是人性　為了保命你會犧牲他人嗎？

災難當前，人如螞蟻。《螞蟻窩》這本書將人性的黑暗面展露無遺。

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在香港這個繁華的城市中，爆發喪屍病毒，整個城市淪陷。面對災難，所有人都變得無比渺小，再無階層高低之分，生存成為每個人的唯一目標。為了生存下去，人們不惜展露自己最醜陋的面貌。

齊靈作為最先發現病毒的人，卻沒有告訴其他人，不希望引起眾人恐慌，人人為了自保而排斥別人。他看見有人受到喪屍的攻擊，選擇把他拒於門外，因為不想把病毒傳到自己居住的大廈，令更多人死亡。他心中的公義，是犧牲少數人的利益，保住大多數人的性命。

他這個行徑被朋友嘉俊譴責，責怪他見死不救。齊靈狠狠地反駁：善行對一些人而言是便宜貨，但對一些來說卻是奢侈品，他們為了生存要做多少計算與犧牲。每個人也想做大英雄、瀟灑地拯救每一個人，但世界沒有給他們這本錢。如果未體驗過生存是多麼困難的事，就沒有資格用那富家公子的口吻來批評。只有面對過死亡，才知道生命非常可貴，同時非常脆弱。一時的衝動，可能要承受更加沉重的代價。

人們為了生存下去，不惜展露自己最醜陋的面貌。（《屍殺列車》劇照）

災難前，關門不讓別人進入，到底是保護還是自私？如果要你放棄自己的孩子，讓自己和其他人活下去？或許，所謂的「公義」，是為自己的懦弱找的藉口，人性本來就是自私的。

在喪屍病毒肆虐下，平日群眾會圍觀起鬨，現在紛紛低頭閃避，假裝聽不到求救聲，連平日路見不平的人也拉起窗簾。有時候在災難裏，恐怖的不是災難的本身，而是它引申出的人性抉擇，模糊了我們平日引以為傲的道德準則。善良變得不一定是代表好，殘忍亦不一定代表壞。但是什麼時候是好？什麼時候是壞？就只有上帝知曉。

只有面對過死亡，才知道生命非常可貴。（《屍殺列車》劇照）

書中帶出了一個很重要的訊息：生存意味了犧牲。或許是犧牲別人的安危甚至性命、可能是犧牲自己的善良、犧牲自己的人格、犧牲別人的信任、身邊的人可能無法理解自己的行為。人是一個孤獨的個體，不可能有人會完全理解和相信你，只有自己能為自己負責，自私地考慮個人利益也是無可厚非的，這就是人性。

我們都習慣在苦難中，找人來責怪，把痛苦不幸與個人責任都推到一個人身上，好想能讓自己內心舒服些，由宗教崇拜到政治造神從來都是一樣，這就是人性。

我們都喜歡負責任地把期望投射到其他人身上，實情是人皆凡人，所有人都有保護的對象，都會為他們時而軟弱到誤入歧途，時而堅強得化為英雄，這就是人性。

所有人都有保護的對象，都會為他們誤入歧途或化為英雄。（《屍殺列車》劇照）

「想要作出真正仁慈的行為，就必須用冷酷目光看穿現實與每個人。仁慈與冷酷是朋友，而不是敵人。」

生存，從來不面臨自私與忘我的兩難，甚至不關乎智商，真正決定的是心境。如果我們被內心渴望蒙蔽，任由情緒牽引，無論想做好人或壞人，下場都不會是好的。然而，我們好像無論冷漠自私，抑或幫助他人都不見得到救贖，只有被動地承受苦難。有的人會很不甘心，不甘心接受真相：面對死亡，原來人就如螞蟻般軟弱無能，無力扭轉局勢，除了坐以待斃，再沒有別的方法。所以我們還會想垂死一搏，看看有沒有出路，大概上天才會憐憫我們，不白費所有人的犧牲與付出嗎？

螞蟻，擁有豐富的生存知識，每天卻只懂疲於奔命地工作，面對厄運依舊脆弱不堪，甚至比螞蟻還軟弱，難逃一劫。人如螞蟻，經歷苦難是必然的，絕望的結局反映現實的殘酷，只是沒有螞蟻的苦難是毫無意義的。

《螞蟻窩》。（恐懼鳥Facebook專頁圖片）

內容提供：劉靖怡

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【螞蟻窩】災難當前 人如螞蟻 軟弱、自私黑暗面展露無遺」​】

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