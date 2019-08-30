【第三空間】解決焦慮需要創造喘息空間　沒有創意很難適應與生存

現代人生活由忙碌至忙亂，外在困境，內在焦慮。要生活，必須要懂得過渡生活中的焦慮和困擾。要過渡（space out），就要空間（space）。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

心理學家Donald Winnicott提出一個概念，叫「transitional phenomenon」。這理論本身針對嬰兒的成長，也可以引申到一般人的過渡性空間。

這理論本身針對嬰兒的成長，也可以引申到一般人的過渡性空間。（Gettyimage／視覺中國）

對一個嬰孩來說，什麼是過渡？過渡就是從完全依賴母親到開始獨立，從極度自我中心到目中有他人，從失去依靠而產生的焦慮到平靜安穩，從未不確定而產生的擔憂到可以安定地思考……

人生也是如此？每個階段都充滿不確定性，充滿沒依靠的挑戰。我們能夠好好活下去，應對生活中的焦慮，就先要創造空間。

每個階段都充滿不確定性，充滿沒依靠的挑戰。（《我要準時下班》劇照）

我們很需要在忙碌中和壓力中有一個另類空間，我儘管稱它為第三空間。1989年，美國社會學家Ray Oldenburg在著作《The Great Good Place》中提出「第三空間」（The third place）一詞，解釋人們在家（第一）與工作場所（第二）之外，花上最多時間、活動最頻繁的空間，像是咖啡館、公園、圖書館。

咖啡室Starbucks就把自己定位成都市人介乎家庭和工作間的「第三空間」（the third place）。工作和家庭兩個空間很多時候都成為給我們壓力的地方，唯有這第三空間給人喘息。

工作和家庭兩個空間很多時候都成為給我們壓力的地方，唯有這第三空間給人喘息。（《我要準時下班》劇照）

第三空間也是一個中介。這個中介可以是休息、玩樂、興趣、物質、飲食，一切你愛好的東西，令你滿足的事情。所以，空間可以是一段時間、一個地方、一件東西、一種聲音、一分食物，甚至是很抽象又日常的事物。

過渡，對於你內在世界而言，可能是能夠提升內在資源的事物。

所以，空間可以是一段時間、一個地方、一件東西、一種聲音、一分食物，甚至是很抽象又日常的事物。（Gettyimage／視覺中國）

Winnicott補充說，嬰孩能夠找到這空間，有賴人內在的創意（creativity）。創意不定是搞創作，創意的最基本的任務是找出適合的方式去適應和生存。能在壓迫中，尋找生活的另類選擇，讓自己喘息，這就是創意的開始。香港人愈來愈覺得壓迫，因為沒了創意，難以再適者生存。

人的而且確需要創意，所以需要「過渡」。過渡是停止，過渡是慢下來，過渡是休息，過渡是接觸，以讓自己可以享受自己可掌控的活動或事物，過渡是創意的源頭，創意源於空間，空間也因創意而出現。空間給人一種安穩，抵抗孤寂和無助的平安，內在潛能就能在此發揮出來。

空間給人一種安穩，抵抗孤寂和無助的平安，內在潛能就能在此發揮出來。（Gettyimage／視覺中國）

思考：

．你的第三空間會可能是什麼呢？

．你每天都可為自己營造哪些第三空間？

以上內容節錄自《現實，我受夠了——應對無力感的6個關鍵》

作者：伍詠光

編者：伍詠慈

出版社：突破出版社

內容提供：若水

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「在忙碌中為自己創造空間」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）