【傾聽的藝術】何謂「全盤聆聽」？　保持同理心是基本的自我修養

曾有受助者打趣說，他求助於專業輔導，感到是用錢來買一雙願意聆聽的耳朵。這是現代人的悲哀，因着人際之間的疏離和過分自我，我們竟然在生活中找不到一個願意聆聽自己心聲和掙扎的人。

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有人也以輔導員聆聽時的口頭禪「唔唔」、「嗯嗯」為笑柄，說輔導員使用這些簡單口頭語，就是最常用的聆聽技巧。言下之意，覺得輔導員除了這些反應，還有什麼本領？

輔導員是最需要掌握聆聽技巧的職業。（Mimi Thian/unsplash）

全心聆聽，對聆聽者的要求是極高的。因為我們若不專注聆聽，很容易「人在心不在」，「遊雲」去了。有人研究說話與思想速度的比較，原來我們每分鐘可說一百至三百個字，大腦思考卻可高達八百至一千個字。所以，當說話的人在一分鐘內說了三百個字，聆聽的人還可以有七百個字的思想空間去「遊雲」。特別在雙方衝突的時候，這些思想的空間，就用作組織還擊對方的言詞；又或者一邊聆聽，我們還可以想着之前所發生的事呢！所以，聆聽者的內心，不作他想；只專注了解說話的人所表達的意思和背後的情感。那些「唔唔」、「嗯嗯」的口頭語，就是向說話的人表達專心聆聽。

一個懂得聆聽的人會讓說話的人充分表達自己，他不會太快回應，或截斷對方的說話。在日常生活中，我們也不時聽到說話的人投訴說：「我還沒有說完！」、「可否先讓我說完，你才回應。」所以，聆聽的人要勒住自己的舌頭，不要太快作判斷，或作不必要的回應。說話的人知道我們的關注，便會信任聆聽者，知道不會隨便被判斷，他就有勇氣將心底的話、不為人知的秘密也告訴聆聽者。

說話的人知道我們的關注，便會信任聆聽者。（Trung Thanh/Unsplash）

「全盤聆聽」與正確回應

當一個求助者向你傾訴的時候，我們要專心聆聽，但我們不要只是作「唔唔」、「嗯嗯」或點頭表示了解的回應。一個真正的聆聽，包括全然掌握傾訴者所傾訴背後的情感、思想掙扎和渴想。在學習輔導的時候，有一公認重要的技巧，稱為同理心（empathy），同理心是指我們進入傾訴者的內心世界，感受他所感受的。在學習同理心的過程中，我們操練的就是「全盤聆聽」，選取傾訴者表達訊息的核心和感受，作出一個令對方感到共鳴的回應。

何謂「全盤聆聽」？就是聽取傾訴者表達背後的多種向度的資訊，共有五項，包括：

↓↓↓↓↓【編按：點圖看哪五項】↓↓↓↓↓

為了讓大家掌握聆聽的向度，我選取了《聖經．詩篇》第6篇來練習：

耶和華啊，求你不要在怒中責備我，也不要在烈怒中懲罰我。

耶和華啊，求你可憐我，因為我軟弱；耶和華啊，求你醫治我，因為我的骨頭發戰。

我心也大大的驚惶。耶和華啊，你要到幾時才救我呢？

耶和華啊，求你轉回搭救我；因你的慈愛拯救我。

因為在死地無人記念你，在陰間有誰稱謝你？

我因唉哼而困乏；我每夜流淚，把床榻漂起、把褥子濕透。

我因憂愁眼睛乾癟；又因我一切的敵人眼睛昏花。

你們一切作孽的人、離開我吧；因為耶和華聽了我哀哭的聲音。

耶和華聽了我的懇求；耶和華必收納我的禱告。

我的一切仇敵都必羞愧，大大驚惶；他們必要退後，忽然羞愧。

詩人正經歷身體的軟弱或病痛，並受到敵人的攻擊，他不斷向上帝呼求，卻未得到幫助。他憂傷、驚惶，有受責罰的感受。他的思想掙扎是在等候得到幫助的過程中，懷疑上帝是否責罰他，但又相信上帝一定拯救他；他的行動包括禱告、哭泣。他最渴望是上帝的醫治和禱告蒙垂聽。最後以同理心的回應是：「你感到憂傷和驚惶，因為等候上帝醫治的過程，實在難熬呢！」

以上內容節錄自《輔導小百科》。

作者：區祥江

出版社：突破出版社

（《輔導小百科》封面）

內容提供：若水

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「聆聽談何容易」​】

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