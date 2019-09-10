【和平飯店】周潤發告別香港影壇之作　從此再無英雄電影？

偶爾在電視上看到一齣戲，雖然我由中段才開始觀賞，但實在令我心神嚮往，那是一齣1995年發行的電影《和平飯店》。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

男主角是周潤發，女主角是葉童。整齣戲是一個非常簡單的故事，但佈局算得上精妙，觀眾看得入神，會不知道哪個是真相、哪個是謊言；而我事後上網搜尋相關影評或介紹，其實找不到很多評論，但談論這套戲的人，大部分人都將這齣戲與周潤發出發去荷里活劃上等號，指稱這是周潤發告別香港影壇之作。

男主角是周潤發，女主角是葉童。整齣戲是一個非常簡單的故事，但佈局算得上精妙，觀眾看得入神。（《和平飯店》劇照）

而事實上，那個「兇狠」、「英雄」的周潤發，在《和平飯店》以後再不復見。至少，在近年除了玩票性質爛片當道以外，周潤發拍了《無雙》，那也不復見當年的殺人王，亦不見Mark哥，或者是戲路轉型，又或者，是再無「英雄」。

《和平飯店》講述十年前一場江湖廝殺，殺人王（周潤發飾）開設了「和平飯店」讓人避難，他保證所有進店人的安全，但不保證離開以後的人身安全，這是一個避難所，但同時，也是一個牢籠，你能入不能出，依仗的，是「殺人王」的威名。

《和平飯店》講述十年前一場江湖廝殺，殺人王（周潤發飾）開設了「和平飯店」讓人避難。（《和平飯店》劇照）

如放於政治隱喻去講，或許有點牽強，但這裡我也想拋磚引玉讓大家可以討論一下。像是說和平飯店是中立地區，那是香港，受殺人王（英國政府）保護，而架勢堂（中國政府）的首領與殺人王有淵源，殺人王十年前放過他，如今他卻來飯店報復。當中有個場景是頗為震撼的。

那是電影的尾段，一堆在和平飯店受殺人王照顧的人紛紛跳船，指斥殺人王困了他們在這裡十年，殺人王問了很多次：「你哋既然信咗我咁耐，點解唔可以信埋我呢一次？」原本最忠心耿耿的三個盲佬，都向殺人王表示：「事頭，你唔好怪佢哋啊，嚟得呢度嘅人原本就係怕死嘅。如果大部分人肯留喺度，我哋都會繼續留，但係……你畀我哋自己揀一次啦。」（對白大概係咁，記憶唔太好）

那是電影的尾段，一堆在和平飯店受殺人王照顧的人紛紛跳船，指斥殺人王困了他們在這裡十年。（《和平飯店》劇照）

然後，所有人都離開殺人王，和平飯店只剩殺人王一個。所有走出去的人，立即被人以武力挾持，甚至，架勢堂首領丁滿沒有想著放過任何一個人，想要大開殺戒。

或許說扯到政治隱喻方面太牽強，但不是很熟悉嗎？尤其1997年前兩年，大家都對主權移交這回事感到徬徨，韋家輝從而設計了一齣「江湖英雄電影」含沙射影也不出奇，像殺人王於和平飯店外的刀子，那一定是某種符號意義，最表面的是武力，深一層，是十年前的歷史意義，再深一層推想，如果政治隱喻成立，那把刀子或許是代以講法律也說不定呢。

只是，電影最後，殺人王殺盡架勢堂後，自己也身受重傷而死。如此一來，這個隱喻似乎就難以成立了。但是，這個英雄（其實也可以不是英雄，只是看你信取哪個人物的對白）隕落橋段，埋葬了許文強，埋葬了Mark哥，埋葬了周潤發。從此，周潤發到荷里活發展，也似乎再無讓人印象特別深刻的電影出現。

只是，電影最後，殺人王殺盡架勢堂後，自己也身受重傷而死。（《和平飯店》劇照）

怍者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/chingkwan.page/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「血腥殘暴的和平飯店後再無周潤發」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）